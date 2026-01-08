Στον Μητσοτάκη οι αγρότες στις 13 Ιανουαρίου; – νέα πρόσκληση από την κυβέρνηση

Εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης και κλιμακούμενων κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση επιχείρησε να ανοίξει εκ νέου τον δίαυλο επικοινωνίας με τον αγροτικό κόσμο, θέτοντας σαφείς όρους για την επιστροφή στον διάλογο.

Την πρόσκληση απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τους αγρότες σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά. Είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση: θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό», τόνισε σε δηλώσεις του στο Newsbomb.gr.

Απευθύνοντας τη νέα πρόσκληση προς τους αγρότες για την Τρίτη, ημέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο γραφείο του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε δύο «ξεκάθαρους όρους»: αφενός, το κλιμάκιο των αγροτών να είναι αναλογικό και να εκπροσωπεί όλες τις κινητοποιήσεις, ώστε «να δοθεί λύση για όλους», και αφετέρου, ο διάλογος να διεξαχθεί με τους δρόμους ανοιχτούς, καθώς «με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει».

Την ίδια στιγμή, επανέλαβε ότι τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί αποτελούν το ανώτατο όριο των κυβερνητικών δυνατοτήτων. «Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι οι περιορισμοί είναι σαφείς τόσο από τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας όσο και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από το μέτωπο των αγροτών, θετική φαίνεται πως είναι η ανταπόκριση των αγροτών στη νέα πρόσκληση Μαρινάκη για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα αναλάβει την εκπροσώπηση στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ό,τι αφορά τα μπλόκα, οι αγρότες θα αποφασίσουν κατά τόπους πώς θα λειτουργήσουν, ωστόσο η πλειοψηφία φαίνεται να προσανατολίζεται στο άνοιγμα των δρόμων, σε μία κίνηση καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Τα τρακτέρ, ωστόσο, θα παραμείνουν, καθώς η συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα κριθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό.

Για «θετικό κλίμα» στο να «υπάρξει μια συζήτηση», έκανε λόγο στην εκπομπή UPDATE του ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βερμίου Κυριάκος Λωτίδης στο μπλόκο της Σιάτιστας Κοζάνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι «πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και όχι απλά να ωραιοποιούμε την κατάσταση γιατί απ’ ότι φαίνεται δεν έχει δώσει και τίποτα η κυβέρνηση στους αγρότες. απλά τα κάνει να εμφανίζονται ότι κάτι μας δίνει».

Σε ερώτηση για το αν οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν τους δρόμους προκειμένου να πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Λωτίδης απάντησε ότι αυτό θα αποφασιστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Γιάννης Τσούτρας, είπε ότι «με τα τρακτέρ στα μπλόκα θα πάμε να μιλήσουμε, αφού πρώτα συννενοηθουμε με όλα τα μέλη της πανελλαδικής και συμφωνήσουν να παραστούν».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News