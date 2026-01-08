Το τελευταίο αντίο του Σεν Τροπέ στη θρυλική «Μπε-Μπε»

Στο διάσημο Café Sénéquier, στο λιμάνι του Σεν Τροπέ, το οποίο είναι κατάμεστο από πολυτελή γιοτ ακόμη και τον χειμώνα, υπάρχει μια επιγραφή που ενημερώνει τον κόσμο ότι λειτουργεί «από το 1887». Τότε το «διαμάντι» της Κυανής Ακτής ήταν ακόμα ένα μικρό ψαροχώρι, αν και ήδη δημοφιλές στους αστούς της περιοχής.

Ομως το Σεν Τροπέ, άρα το Café Sénéquier, θα γίνονταν γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο μετά από πολλά χρόνια, συγκεκριμένα λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν ο Ροζέ Βαντίμ γύρισε εκεί το «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» με πρωταγωνίστρια την όντως θεϊκή, τότε, Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία, παρά τη θέλησή της, μετέτρεψε το θέρετρο της Κυανής Ακτής σε αγαπημένο προορισμό του διεθνούς τζετ σετ.

Το πρωί της Τετάρτης το Σεν Τροπέ και ολόκληρη η Γαλλία είπαν το τελευταίο αντίο στην Μπε-Μπε, η οποία εγκατέλειψε τα εγκόσμια την 28η Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, έπειτα από αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον ναό της Notre-Dame-de-l’Assomption και στη συνέχεια η Μπαρντό ενταφιάστηκε στο παραθαλάσσιο νεκροταφείο της πόλης, δίπλα στους γονείς και τους παππούδες της – αν και το 2018 είχε δηλώσει πως επιθυμούσε να ταφεί στον κήπο του σπιτιού της, έτσι ώστε, μετά από τον θάνατό της, να μην ποδοπατούνταν οι τάφοι των προγόνων της από «πλήθη ηλιθίων».

«Το αντίο του Σεν Τροπέ και του κόσμου στην Μπε Μπε ήταν μια στιγμή συγκινητική και παράδοξη», γράφει σε ανταπόκρισή του από το θέρετρο ο Στέφανο Μοντεφιόρι της ιταλικής Corriere della Sera. «Επειδή η Μπαρντό κουράστηκε γρήγορα από τα πλήθη, από τους δισεκατομμυριούχους με τα ελικόπτερα, αλλά και από τους τουρίστες –εκείνους που έρχονται ακόμα και σήμερα εδώ, νοσταλγώντας μια εποχή που δεν έζησαν ποτέ, την εποχή που η Μπε-Μπε τριγυρνούσε ξυπόλητη και ημίγυμνη στο ψαροχώρι, ελεύθερη και αυθάδης, και η Γαλλία έμοιαζε να είναι εύπορη, ευτυχισμένη και αισιόδοξη», προσθέτει.

«Μου έκλεψαν το Σεν Τροπέ. Δεν μου ανήκει πια, ανήκει στους τουρίστες». «Αγαπούσα το Σεν Τροπέ πριν μετατραπεί σε βιτρίνα. Η επιτυχία κατέστρεψε τα πάντα». «Δεν αναγνωρίζω πια τίποτα, δεν είναι πια χωριό, είναι πανηγύρι», παραπονιόταν η Μπαρντό. Εξακολουθούσε όμως να ζει εκεί, αν και αποκομμένη από τον κόσμο, στη «La Madrague», τη βίλα που αγόρασε το 1958 στα περίχωρα του θερέτρου.

Δεδομένων της μανίας της με την ιδιωτικότητα και της απέχθειάς της για επισημότητες και τιμές, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε κανονίσει η κηδεία της να είναι λιτή και να πραγματοποιξθεί σε στενό κύκλο: το ψάθινο φέρετρό της υποδέχθηκε στα σκαλιά της εκκλησίας ο γιος της, παρότι είχαν αποξενωθεί τα τελευταία πολλά χρόνια, ενώ στην εκκλησία είχαν τοποθετηθεί φωτογραφίες της με τα σκυλιά της, αλλά και η εμβληματική εικόνα της να αγκαλιάζει ένα μωρό φώκιας – σύμβολο της δεύτερης ζωής της ως μαχητικής υπερασπίστριας των ζώων μέσω του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό.

Φόρο τιμής στην Μπε Μπε απέτισαν όμως και εκατοντάδες πολίτες, ντόπιοι αλλά και πολλοί που ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της Γαλλίας για να παρακολουθήσουν την τελετή από τρεις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί: μία στο λιμάνι, δίπλα στο Café Sénéquier, και άλλες δύο σε κεντρικά σημεία του Σεν Τροπέ.

«Η αγάπη του κόσμου νίκησε τα πάντα, ακόμα και τον περιβόητο δύστροπο χαρακτήρα της», σχολιάζει ο ιταλός δημοσιογράφος. «Η μητέρα μου ανέκαθεν τη λάτρευε», του είπε η Φρανσουάζ, μια γυναίκα γύρω στα εξήντα. «Οταν την έπαιρνε από πίσω στο Σεν Τροπέ και εκείνη της έλεγε “Αρκετά, άσε με ήσυχη!”, επέστρεφε στο σπίτι χαρούμενη, περήφανη που είχε μαλώσει με την Μπριζίτ Μπαρντό».

Στην ανταπόκρισή του ο Στέφανο Μοντεφιόρι σημειώνει πως η αφοσίωση της Γαλλίας στην Μπριζίτ Μπαρντό θα μπορούσε να εξηγηθεί με το πολύ γαλλικό «je vous emmerde», το οποίο μεταφράζεται πάνω-κάτω ως «άει στο διάολο». Και είναι αλήθεια πως η Μπε-Μπε είχε διαολοστείλει εδώ και πολύ καιρό «τον κόσμο του κινηματογράφου, το σταρ σίστεμ, τους παπαράτσι, το Σεν Τροπέ, τους συζύγους, τη μητρότητα, την πολυτέλεια και τον πλούτο, την υποχρέωση να είναι ευγενική με τους θαυμαστές και να αγαπά τους ανθρώπους περισσότερο από τα ζώα, τον καθωσπρεπισμό να μη συναναστρέφεται με προσωπικότητες της Ακροδεξιάς», συνοψίζει ο δημοσιογράφος της Corriere.

Οσο για τις σχέσεις της με την Ακροδεξιά, σήμερα η Εθνική Συσπείρωση είναι πρώτο κόμμα στη Γαλλία και η παρουσία της Μαρίν Λεπέν στην κηδεία κάθε άλλο παρά εντύπωση προκάλεσε. Ωστόσο τη δεκαετία του 1970 έπρεπε να έχει κανείς πολύ θάρρος για να συνδεθεί φιλικά με την οικογένεια Λεπέν, όπως έκανε η Μπαρντό, και ειδικά με τον πατριάρχη της Ζαν-Μαρί Λεπέν, ο οποίος σε ένα δείπνο επρόκειτο να της γνωρίσει τον σύμβουλό του και μετέπειτα τελευταίο σύζυγό της Μπερνάρ ντ’Ορμάλ. Ο τελευταίος βρισκόταν στο πλευρό της όταν άφησε την τελευταία της πνοή.

«Δεν γινόταν να μη δώσω το παρών για να αποτίσω φόρο τιμής στην Μπριζίτ», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν κατά την άφιξή της στο Σεν Τροπέ. «Υπήρξε μια τεράστια γυναίκα. Αυτά που μένουν από εκείνη είναι η ελευθερία της, η αυθάδειά της, η ειλικρίνειά της και οι θυσίες που έκανε για έναν σκοπό».

Πέρα από συγγενείς και φίλους, στην κηδεία παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι του γαλλικού κινηματογράφου, καθώς και ακτιβιστές, ενώ τη γαλλική κυβέρνηση, μετά την απόρριψη της πρότασης του Ελιζέ για κηδεία δημοσία δαπάνη στο Παρίσι, εκπροσώπησε η Ορόρ Μπερζέ, υπουργός αρμόδια για την Ισότητα των Φύλων και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, αρκετά πολιτικά πρόσωπα δεν θέλησαν να παραβρεθούν στην κηδεία, λόγω της παρουσίας της Μαρίν Λεπέν και των στενών σχέσεων της Μπαρντό με την Ακροδεξιά.

