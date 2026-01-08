Φραστικό επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη στη Βουλή και παρέμβαση Δένδια

Ενταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπουλου και του Δημήτρη Καιριδη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Το φραστικό επεισόδιο ξεκίνησε όταν η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας και σχολίαζε τη στάση στο νομοσχέδιο του ανεξάρτητου –πλέον– πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών», Κωνσταντίνου Φλώρου.

Απευθυνόμενη στον υπουργό Εθνικής Aμυνας, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «υπολείμματα της ακροδεξιάς αντιδημοκρατικής φάλαγγας» που, όπως είπε, βρίσκουν καταφύγιο στα κοινοβουλευτικά έδρανα, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να «μασήσει τα λόγια της».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη να μιλά πιο χαμηλόφωνα, καθώς σχολίαζε εκτός μικροφώνου. Παρά τις παρεμβάσεις της, εκείνος συνέχισε να σχολιάζει, οδηγώντας την κ. Κωνσταντοπούλου να δηλώσει ότι «ο καθένας δείχνει το ήθος του».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν -σύμφωνα με την ίδια- ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ φέρεται να είπε τη φράση «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», γεγονός που προκάλεσε άμεση παρέμβαση της προεδρεύουσας Ολγας Γεροβασίλη, η οποία σημείωσε ότι η φράση θα διαγραφεί από τα πρακτικά και θα ανακληθεί.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, ζητώντας να παραμείνει η φράση στα πρακτικά ώστε, όπως είπε, «να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που ορίζουν τέτοια πρόσωπα να τους εκπροσωπούν».

Τον λόγο πήρε τότε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε ευθέως συγγνώμη από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Πρόθεσή μου είναι να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης. Η έκφραση αυτή προφανώς διέλαθε και είμαι βέβαιος ότι μπορεί να αποκατασταθεί», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Ο κ. Καιρίδης αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται την υπεράσπιση κανενός και ζήτησε από την κ. Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό περί «βρώμικων δουλειών», τον οποίο θεώρησε βαριά ύβρη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, από την πλευρά της, τόνισε ότι κρατά τη συγγνώμη του υπουργού ως πράξη πολιτικού ήθους, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή «δεν ξεπλένει» ούτε τον κ. Καιρίδη ούτε τον Πρωθυπουργό που τον όρισε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον κ. Καιρίδη να κατηγορεί την κ. Κωνσταντοπούλου ότι επιδιώκει συνειδητά τη σύγκρουση και «στήνει κακοστημένο θέατρο», ενώ αναφέρθηκε και στη διττή ιδιότητά της ως πολιτικού αρχηγού και δικηγόρου.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Πλεύσης απάντησε ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να προσβάλλει τις γυναίκες με «ακραίο, αήθη και ιταμό τρόπο», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα της έχει γυναίκα αρχηγό και πλειοψηφία γυναικών στην κοινοβουλευτική της ομάδα.

Ο κ. Καιρίδης, κλείνοντας, υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση ειπώθηκε τη στιγμή που είχε αποστρέψει το βλέμμα του, μετά από –όπως είπε– αήθη επίθεση εναντίον του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε αιχμή περί μισογυνισμού ή ακραίων ιδεολογικών αναφορών.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η απώλεια ψυχραιμίας δεν αποτελεί δικαιολογία, κάνοντας λόγο για «παγίδα» στην οποία, όπως είπε, συχνά οδηγούνται όσοι έρχονται αντιμέτωποι με την πολιτική τακτική της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο επίμαχος διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

Καιρίδης: Ενοχλώ;

Κωνσταντοπούλου: Με ενοχλείτε ναι. Ο καθένας δείχνει το ήθος του..

Καιρίδης: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

Κωνσταντοπουλου: Σας το επιστρέφω… εγώ υπηρετώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας παριστάνοντας τον πρόεδρος της επιτροπής, ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Κωνσταντοπούλου: Τα τελευταία τέσσερα λεπτά υφίσταμαι ύβρεις από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ενώ προσπαθώ να απευθυνθώ στον υπουργό . Τελευταία φράση ήταν «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου…»

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Όχι, δεν θέλω να διαγραφεί…

Δένδιας: Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει…

Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες κ. Κωνσταντοπούλου, κάνετε εσείς, εγώ δεν έκανα ποτέ. Και παρακαλώ πολύ, να ανακαλέσετε αυτή τη βαρύτατη ύβρη, την οποία απορώ πως και πόθεν την κάνατε…

Κωνσταντοπούλου: Κρατώ ότι ο υπουργός σηκώθηκε και είπε “σας ζητώ συγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης”. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια πράξη ήθους ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να ταυτιστεί με τους “κάνε κανένα παιδί” , “άσε μας καλέ κουκλίτσα μου” και τα λοιπά που έχουν εκστομιστεί και τον τιμά και ευχαριστώ κύριε Δένδια. Από την άλλη έχουμε έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που ζητάει και τα ρέστα..

