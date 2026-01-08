Ο Χήτας έβγαλε κηδειόχαρτο στον Δένδια: «Τα ίδια έκανε και η Χρυσή Αυγή, έχω συνηθίσει»

Οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για σειρά διατάξεων του νομοσχεδίου Δένδια για της Ενοπλες Δυνάμεις, απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία, ωστόσο τη συζήτηση στη Βουλή σημάδεψε η επίδειξη κηδειόχαρτου (!) από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνο Χήτα, με το όνομα του υπουργού Εθνικής Αμυνας επάνω.

Τα ίδια έκανε και η Χρυσή Αυγή, υπενθύμισε, ο Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας τη θλίψη του για τη ενέργεια αυτή του (εικονιζόμενου κάτω) κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κυριάκου Βελόπουλου.

«Είχα χρόνια να ζήσω μια τέτοια συμπεριφορά. Την είχα ζήσει πριν χρόνια ως βουλευτής της ΝΔ όταν καθήμενος σε αυτά τα έδρανα, τότε η Χρυσή Αυγή μού είχε δείξει κηδειόσημο. Αυτά τα έχω συνηθίσει, δεν με αφορούν, αλλά θλίβομαι», απάντησε ο Νίκος Δένδιας για την «επίκληση» του κηδειόχαρτου που κυκλοφορούσε στις πρόσφατες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του νομοσχεδίου.

Οσον αφορά τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, ο υπουργός έκρινε ότι σε τέτοια θέματα θα έπρεπε να μην υπάρχει οξύτητα αλλά συναίνεση και βεβαίως «αντίληψη του κινδύνου».

Αναφορικά δε για τα περί παραβίασης «της ασφάλειας Δικαίου», ο κ. Δένδιας ανέτρεξε στα χρόνια που ήταν φοιτητής της Νομικής και ο καθηγητής του, Σταθόπουλος, επεσήμαινε ότι «η καταφυγή σε ανάλογες επικλήσεις αντισυνταγματικότητας και σε γενικές διατάξεις του Δικαίου γίνονται όταν είσαι απελπισμένος», για να σχολιάσει περαιτέρω:

«Ποιο είναι τι Δίκαιο που συζητάμε εδώ; Είναι ο νόμος Βενιζέλου 3833/2010 που προβλέπει σαφώς για τις προαγωγές ότι γίνεται επίπεδο ελέγχου ως προς τα προσόντα του κρινόμενου».

Με ευθύνη όλων των κομμάτων που μέχρι σήμερα κυβέρνησαν, συνέχισε, αυτό το γράμμα του νόμου δεν εφαρμόστηκε, αφού «σύμφωνα και με τα στοιχεία που προηγουμένως σας κατέθεσα, το 97,3% των στελεχών των ΕΔ λαμβάνει βαθμολογία 100%, μόλις το 0,14% λαμβάνει βαθμολογία κάτω από το 95%, και ουδείς κάτω από 90%».

«Μου ζητάτε να επιτρέψω την συνέχιση αυτού του καθεστώτος γιατί αυτό κατά την άποψή σας αποτελεί “ασφάλεια δικαίους” και “εύλογη προσδοκία”; Την στιγμή που δίπλα μας έχουμε μια απειλή εκατό φορές μεγαλύτερη από εμάς;» αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στις αιτήσεις αντισυνταγματικότητας.

Καταληκτικά, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας επικαλέστηκε και τον καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο, ο οποίος -όπως είπε- ερωτηθείς σχετικά, «διατύπωσε μια άποψη, που σέβομαι βαθιά, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια “βελούδινη μετάβαση”, με μεταβατικές διατάξεις».

«Αυτό -επέμεινε ο κ. Δένδιας- κάνει η κυβέρνηση και μάλιστα “πολυτελώς”, όταν η ανάγκη ίσως θα επέβαλε μια πιο στενή χρονική μετάβαση. Εχοντας τοποθετήσει μια 20ετή περίοδο προσαρμογής και δύο τρόπους με τους οποίου οι υπαξιωματικοί μπορεί να γίνουν αξιωματικοί και μάλιστα σε μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι ήλπιζαν όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις των ρυθμίσεων αυτών. Διασφαλίζοντας και το 20% των θέσεων για αυτούς».

Γι’ αυτό και οι αιτιάσεις αυτές αντισυνταγματικότητας, κατέληξε, «είναι προδήλως υποβαλλόμενες για πολιτικούς λόγους».

