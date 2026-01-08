Σταϊνμάγερ κατά Τραμπ: Nα προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών

Δριμεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούν οι ΗΠΑ -μετά και την πρωτοφανή επιχείρηση απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα- εξαπέλυσε ο γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ.

Ο ίδιος μάλιστα καλεί την διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψει η παγκόσμια τάξη να εκφυλιστεί σε «άντρο ληστών», όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν.

Σε δηλώσεις του, που έγιναν σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος της Γερμανίας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια δημοκρατική τάξη δέχεται πρωτοφανή επίθεση.

Αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως ορόσημο, ο γερμανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αποτελεί μία δεύτερη ιστορική ρήξη.

«Και έπειτα υπάρχει η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Σταϊνμάγερ το βράδυ της Τετάρτης κατά την διάρκεια συμποσίου.

«Πρέπει να προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών, όπου οι πλέον αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων», είπε.

«Ενεργητική επέμβαση απαιτείται σε απειλητικές καταστάσεις και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία πρέπει να πειστούν να προστατεύουν την παγκόσμια τάξη» κατέληξε.

