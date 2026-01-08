Νέα ανάφλεξη στη Συρία – Ο στρατός βομβαρδίζει το Χαλέπι

Συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και κούρδων μαχητών των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στο Χαλέπι, με ταυτόχρονη εντολή στους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη, με την ειρηνευτική συμφωνία στη Συρία να αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί.

Ο συριακός στρατός κατηγορεί τις SDF ότι χρησιμοποιούν περιοχές στις οποίες η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Κούρδοι για να εξαπολύουν επιθέσεις, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα επτά χάρτες που προσδιόριζαν περιοχές οι οποίες, όπως ανέφερε, θα αποτελέσουν στόχο πληγμάτων, καλώντας τους κατοίκους να αποχωρήσουν άμεσα για την ασφάλειά τους. Η διοίκηση των επιχειρήσεων ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας στις συνοικίες Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφιέχ.

Οι συγκρούσεις, που ξέσπασαν την Τρίτη (06/01), έχουν εκτοπίσει χιλιάδες αμάχους από τα σπίτια τους και έχουν προκαλέσει τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα.

Οι SDF δήλωσαν ότι οι μαχητές τους εμπλέκονται σε σφοδρές συγκρούσεις με παρατάξεις και βοηθητικές δυνάμεις που ευθυγραμμίζονται με τη Δαμασκό, κοντά στη συριακή συνοικία του Χαλεπίου, προσθέτοντας ότι προκάλεσαν, όπως είπαν, βαριές απώλειες. Η βία και οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για την ευθύνη αναδεικνύουν μια όλο και πιο επικίνδυνη και αιματηρή αντιπαράθεση μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών αρχών, οι οποίες αντιστέκονται στην ένταξή τους στην κεντρική κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν, Μασρούρ Μπαρζανί, δήλωσε ότι ανησυχεί βαθιά για τις επιθέσεις σε κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, προειδοποιώντας ότι η στοχοποίηση αμάχων και οι προσπάθειες αλλοίωσης της δημογραφικής σύνθεσης της περιοχής συνιστούν αυτό που χαρακτήρισε εθνοκάθαρση. Ο Μπαρζανί κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να επιδιώξουν τον διάλογο.

Υπενθυμίζεται ότι η Δαμασκός κατέληξε το 2025 σε συμφωνία με τις SDF, η οποία προέβλεπε πλήρη ενσωμάτωση έως το τέλος του 2025, ωστόσο η πρόοδος υπήρξε περιορισμένη, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για καθυστερήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιχειρήσει να διαμεσολαβήσουν, αν και οι συνομιλίες αυτές έληξαν χωρίς απτά αποτελέσματα.

Διπλωμάτες προειδοποιούν ότι η αποτυχία ενσωμάτωσης των SDF στον συριακό στρατό εγκυμονεί τον κίνδυνο περαιτέρω βίας και θα μπορούσε να εμπλέξει την Τουρκία, η οποία έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση κατά κούρδων μαχητών που θεωρεί τρομοκράτες.

Από την πλευρά της η Αγκυρα ανέφερε ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Συρία εάν της ζητηθεί, αφού ο συριακός στρατός ξεκίνησε ανεξάρτητα αυτό που χαρακτήρισε «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση στο Χαλέπι.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ καταδίκασε τις επιθέσεις των συριακών αρχών κατά της κουρδικής μειονότητας στο Χαλέπι, λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού επικοινωνίας και αποτροπής συγκρούσεων — μια πρωτοφανής πρωτοβουλία για τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος εναντίον της κουρδικής μειονότητας στην πόλη του Χαλεπιού είναι σοβαρές και επικίνδυνες», έγραψε στο Χ ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. «Η συστηματική και φονική καταστολή που ασκείται εις βάρος διάφορων μειονοτήτων στη Συρία έρχεται σε αντίθεση με τις υποσχέσεις περί μιας “νέας Συρίας”», πρόσθεσε.

Καταγγέλλοντας «τη σιωπή της διεθνούς κοινότητας», ο Σάαρ δήλωσε επίσης ότι «η διεθνής κοινότητα εν γένει» έχει «ένα ηθικό χρέος προς τους Κούρδους, οι οποίοι πολέμησαν γενναία και με επιτυχία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους».

Οι δηλώσεις του Σάαρ γίνονται αφού Ισραήλ και Συρία συμφώνησαν στη διάρκεια συνομιλιών στο Παρίσι στη δημιουργία «ενός πυρήνα επικοινωνίας», υπό αμερικανική εποπτεία, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα και έχει πραγματοποιήσει χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ πριν από έναν χρόνο από έναν συνασπισμό ισλαμιστών.

