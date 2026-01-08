Θυμάστε μια περίοδο που η εγχώρια Αριστερά φώναζε «εσείς με τη μαφία/ κι εμείς με τη Μαρία»; Δεν είναι τόσο μακρινή αυτή η εποχή, που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συν αυτώ μαζεύονταν γεμάτοι ενθουσιασμό στο Σύνταγμα και συμπαρατάσσονταν με τη Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και το πλέον προβεβλημένο πρόσωπο του κινήματος για απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία.

Αυτή η περίοδος όμως τελείωσε. Τώρα που η κυρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε ότι θα δημιουργήσει κόμμα –και απ’ ό,τι φαίνεται ψαλιδίζει ποσοστά και από τα φιλόδοξο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πρώην προέδρου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέα– άρχισαν να την καταγγέλλουν εώς και σαν χρυσαυγίτισσα.

Χαρακτηριστική, αλλά όχι τελευταία προφανώς, η περίπτωση του Τρύφωνα Αλεξιάδη, άλλοτε αν. υπουργού Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ο οποίος βγήκε την Πέμπτη στο ραδιόφωνο και, μεταξύ άλλων, σχολίασε τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της κυρίας Καρυστιανού.

«Με ανακούφισε η συνέντευξη της κυρία Καρυστιανού γιατί περίμενα να δω τι καινούργιο θα φέρει στην πολιτική ζωή… όταν όμως αποφασίζει να κατεβεί στην πολιτική τότε θα δεχτεί και κριτική», είπε στη συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά 90,1» και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» (Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής).

Ερωτηθείς που τοποθετεί πολιτικά την κυρία Καρυστιανού, ο κ. Αλεξιάδης είπε:

«Τοποθετήθηκε μόνη της. Η κυρία Καρυστιανού ξεκινάει από το χώρο των ακροκεντρώων και φτάνει μέχρι την Ακροδεξιά. Αυτό τον χώρο εκτιμώ ότι πάει να καταλάβει. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα όλες αυτές οι απόψεις τις έχουμε ξανακούσει και από την Χρυσή Αυγή και από άλλους ακραίους χώρους ότι όλοι στην πολιτική είναι ίδιοι και ότι δεν υπάρχει Δεξιά και Αριστερά και πάνω απ΄όλα πατρίς -θρησκεία-οικογένεια κλπ αυτά όλα θυμίζουν κάτι άλλο, δεν έχουν καμία σχέση με την προοδευτική παράταξη. Σε κάθε περίπτωση οι γενικεύσεις στην πολιτική ωφελούν το σύστημα εξουσίας που μας κυβερνά», εκτίμησε.

