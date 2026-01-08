Ματ Ντέιμον: Η σκληρή προετοιμασία για τον ρόλο του Οδυσσέα

Στη σωματική μεταμόρφωση που απαιτήθηκε για έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας του αναφέρθηκε ο Ματ Ντέιμον, αποκαλύπτοντας ότι για τις ανάγκες της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» έφτασε στο χαμηλότερο βάρος, που είχε από τα μαθητικά του χρόνια.

Ο βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Οδυσσέα στην επική κινηματογραφική μεταφορά και, όπως παραδέχθηκε, η προετοιμασία του υπήρξε εξαντλητική.

Καλεσμένος σε επεισόδιο του podcast «New Heights», ο Ματ Ντέιμον μίλησε ανοιχτά για την εντυπωσιακή απώλεια βάρους που απαιτούσε ο ρόλος.

Οταν ο συνομιλητής του ανέφερε ότι είχε δει φωτογραφίες από τα γυρίσματα, στις οποίες ο ηθοποιός έδειχνε «ιδιαίτερα γυμνασμένος», εκείνος επιβεβαίωσε: «Ναι, ήμουν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Εχασα πολύ βάρος. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε να είμαι λεπτός αλλά δυνατός. Είναι κάπως περίεργος συνδυασμός».

Στη συνέχεια, εξήγησε αναλυτικά τη διαδικασία που ακολούθησε: «Σταμάτησα να τρώω γλουτένη, κυρίως λόγω μιας άλλης εξέτασης που έκανα με τον γιατρό μου. Συνήθως το βάρος μου κυμαίνεται μεταξύ 84 και 90 κιλών, αλλά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας ήμουν 75. Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια εξαιρετικά αυστηρή δίαιτα».

Οπως αποκάλυψε, η αλλαγή αυτή δεν ήταν προσωρινή, αλλά παραμένει πιστός στη διατροφή χωρίς γλουτένη, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. «Πλέον καταναλώνω αποκλειστικά προϊόντα χωρίς γλουτένη. Εχω βρει μέχρι και μπύρα χωρίς γλουτένη», είπε αστειευόμενος, προσθέτοντας: «Εχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έφαγα τελευταία φορά γλουτένη που δεν μπορώ καν να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, για το αν χρειάστηκε να αλλάξει συνεργάτη στην προετοιμασία του, ο ηθοποιός εξήγησε ότι επέλεξε έναν γυμναστή με υψηλή εξειδίκευση, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου του. «Το παν είναι να έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο και να τον θέτεις από την αρχή», ανέφερε.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, σύμφωνα με το People, με τον Ματ Ντέιμον να υπογράφει μία ακόμη απαιτητική μεταμόρφωση που ήδη συζητείται έντονα πριν καν βγει στη μεγάλη οθόνη.

