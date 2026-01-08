Ιατρικό περιστατικό στον ISS: Σκέψεις για επιστροφή πληρώματος στη Γη

Η NASA εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης επιστροφής στη Γη μέρους –ή ακόμη και ολόκληρου– του πληρώματος που βρίσκεται αυτή την περίοδο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), εξαιτίας ιατρικού ζητήματος που αφορά ένα από τα τέσσερα μέλη της αποστολής Crew-11.

Παρότι η κατάσταση του μέλους του πληρώματος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, χαρακτηρίζεται «σταθερή», το περιστατικό ήταν αρκετό για να οδηγήσει στην αιφνιδιαστική ακύρωση προγραμματισμένου διαστημικού περιπάτου.

Οι υπεύθυνοι της αποστολής σταθμίζουν πλέον αν η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επιστρέψει ολόκληρη η ομάδα Crew-11 στη Γη περίπου έναν μήνα νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Σε ένα τέτοιο σενάριο, τρία μέλη άλλου πληρώματος θα παραμείνουν προσωρινά στον διαστημικό σταθμό.

«Η ασφαλής διεξαγωγή των αποστολών μας αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και αξιολογούμε ενεργά όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να ολοκληρωθεί νωρίτερα η αποστολή της Crew-11», δήλωσε εκπρόσωπος της NASA, σύμφωνα με το BBC.

Η διαστημική υπηρεσία ακύρωσε αιφνιδίως διαστημικό περίπατο που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη (08/01), όταν δύο αστροναύτες επρόκειτο να εξέλθουν του ISS, ανακοινώνοντας ότι η απόφαση ελήφθη επειδή ένα μέλος του πληρώματος παρουσίασε πρόβλημα υγείας.

«Η υπηρεσία παρακολουθεί ένα ιατρικό ζήτημα που προέκυψε το απόγευμα της Τετάρτης σε μέλος του πληρώματος στον τροχιακό σταθμό. Για λόγους ιατρικού απορρήτου δεν είναι σκόπιμο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά η NASA.

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρίσκεται το κατά πόσο ο αστροναύτης μπορεί να παραμείνει με ασφάλεια σε τροχιά ή αν κρίνεται προτιμότερο να επιστρέψει νωρίτερα στη Γη, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του.

«Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια της αποστολής και εξετάζουμε διεξοδικά όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ολοκλήρωσης της Crew-11», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Η τετραμελής ομάδα Crew-11 αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA Ζένα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα Κιμίγια Γιούι της JAXA, καθώς και τον ρώσο κοσμοναύτη Ολεγκ Πλατόνοφ.

Το πλήρωμα εκτοξεύθηκε προς τον ISS τον Αύγουστο του 2025 με το διαστημόπλοιο SpaceX Crew Dragon και επρόκειτο να παραμείνει σε τροχιά για περίπου έξι μήνες, με επιστροφή στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, αφού πρώτα αντικαθίστατο από νέο τετραμελές πλήρωμα.

Σε περίπτωση που η Crew-11 αποχωρήσει νωρίτερα ως σύνολο, στον σταθμό θα παραμείνουν ο αστροναύτης της NASA Κρις Γουίλιαμς και οι ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ Σβέρτσκοφ και Σεργκέι Μικάγεφ.

Οπως εξήγησε στο BBC ο δρ Σιμεόν Μπάρμπερ, διαστημικός επιστήμονας, η πρόωρη επιστροφή ολόκληρου του πληρώματος θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς δεν είναι επιθυμητό να παραμείνει πίσω κάποιο μεμονωμένο μέλος της ομάδας.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός διαθέτει βασικό ιατρικό εξοπλισμό, φαρμακευτικές προμήθειες και συστήματα επικοινωνίας που επιτρέπουν σε γιατρούς στη Γη να συνομιλούν ιδιωτικά με τους αστροναύτες, να αξιολογούν την κατάστασή τους και να προτείνουν θεραπείες, σε μια διαδικασία που μοιάζει με ασφαλή τηλεϊατρική συνεδρία.

Σύμφωνα με τον Μπάρμπερ, μια πρόωρη επιστροφή του τετραμελούς πληρώματος θα είχε ως συνέπεια την αναβολή ορισμένων επιστημονικών πειραμάτων και εργασιών συντήρησης μέχρι την άφιξη της επόμενης αποστολής.

«Ο διαστημικός σταθμός είναι ένα τεράστιο και σύνθετο επίτευγμα μηχανικής, σχεδιασμένο να λειτουργεί με έναν ελάχιστο αριθμό πληρώματος. Αν η Crew-11 επιστρέψει νωρίτερα, το πλήρωμα που θα παραμείνει θα χρειαστεί να περιορίσει την πειραματική δραστηριότητα και να επικεντρωθεί κυρίως στη βασική συντήρηση και στη διατήρηση της καλής κατάστασης του σταθμού έως ότου αποκατασταθεί ο πλήρης αριθμός αστροναυτών», σημείωσε.

