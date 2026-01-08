ΑΑΔΕ: Υπέρβαση εσόδων άνω των δύο δισ. ευρώ το 2025

Θετικό απολογισμό κατέγραψε το 2025 η ΑΑΔΕ, μια χρονιά αυξημένων απαιτήσεων και διαρκών μεταρρυθμίσεων, βασίζοντας τη στρατηγική της σε τρεις σαφείς και αλληλένδετους άξονες: την αποτελεσματική είσπραξη εσόδων και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη συστηματική μείωση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Αρχής, η εντατικοποίηση της ψηφιοποίησης, οι συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η συνεχής αναβάθμιση του μοντέλου λειτουργίας της ΑΑΔΕ συνέβαλαν καθοριστικά ώστε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, να επιτευχθεί υπέρβαση του στόχου των εσόδων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ, το οποίο από το 2017 έχει περιοριστεί κατά σχεδόν 20 εκατοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών και της συνολικής στρατηγικής της Αρχής για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Παράλληλα, το 2025 συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινής συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων με τη φορολογική διοίκηση. Η μετάβαση σε πιο απλές, γρήγορες και ψηφιακές λύσεις αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Σε δήλωσή του, ο διοικητής της Ανεξάρτησης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι «το 2025 ήταν χρονιά ενίσχυσης του αποτυπώματός μας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες μας». Όπως ανέφερε, η λειτουργία της νέας πύλης επικοινωνίας my1521, η περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των ελεγκτικών μέσων και πρακτικών συνέβαλαν στη συνέχιση της υλοποίησης της «ΑΑΔΕ της επόμενης γενιάς».

Την ίδια στιγμή, το 2025 αποτέλεσε και έτος προετοιμασίας για μια σημαντική θεσμική αλλαγή, καθώς οι υπηρεσίες της Αρχής εργάστηκαν για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τα 25 ορόσημα

Εσοδα-επιστροφές

1. Υπέρβαση του στόχου εσόδων πάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου 71,6 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα βελτίωσης της εκούσιας φορολογικής συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

2. Σημαντική μείωση του φορολογικού κενού στον ΦΠΑ στο 11,4% για το 2023, και πρόβλεψη κενού ΦΠΑ 9% για το 2024, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 11/12/2025.

3. Νέο ρεκόρ επιστροφών φόρων. Επιστράφηκαν 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καθ’ υπέρβαση του ετήσιου στόχου των 7,5 δισ. ευρώ σε ποσοστό άνω του 12%, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Βελτίωση της εξυπηρέτησης – Ψηφιοποίηση υπηρεσιών προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων

4. my1521- Η Νέα Πύλη Επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων 1521 έχει μέχρι σήμερα δεχθεί και εξυπηρετήσει πάνω από 305.000 κλήσεις, περιορίζοντας κατά το τελευταίο τρίμηνο το μέσο χρόνο αναμονής κλήσης για τους φορολογούμενους στα 16 δευτερόλεπτα.

5. Εξυπηρετήθηκαν 2.410.232 αιτήματα, που υποβλήθηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Τα Αιτήματά μου. Τα εκκρεμή αιτήματα μειώθηκαν κατά 54% σε σχέση με το τέλος 2024 και περιορίστηκαν στο 2,5% του συνόλου των υποβληθέντων αιτημάτων, έναντι 6,11% στο τέλος του 2024.

6. End to end μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων για αλλαγή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ. Από την έναρξη της εφαρμογής 41.481 συναλλαγές ολοκληρώθηκαν ψηφιακά.

7. Επέκταση του myAADEapp σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες από το κινητό. Μέχρι σήμερα 771.000 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή εκ των οποίων 221.000 στο 2025.

8. myDATAapp: Η δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ, για την έκδοση παραστατικών και δελτίων αποστολής, αλλά και την παρακολούθηση των εσόδων-εξόδων της επιχείρησης, μέσω φορητών συσκευών. Μέχρι σήμερα πάνω από 165.000 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή.

9. ‘Ανοιγμα των δηλώσεων νωρίτερα από ποτέ και νέα ρεκόρ υποβολής δηλώσεων. Ειδικότερα, οι δηλώσεις εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων άνοιξαν στις 14/3/2025 και 17/3/2025 αντίστοιχα. Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6,7 εκ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αντιστοιχούν σε πάνω από 8,9 εκ. φυσικά πρόσωπα και 362.682 δηλώσεις νομικών προσώπων. Συνολικά, πάνω από 7 εκ. δηλώσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το 2025.

10. Ψηφιακή υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων ΦΕΦΠ αποβιωσάντων. 90.720 δηλώσεις υποβλήθηκαν με τη νέα διαδικασία.

11. Ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασίας εξαγωγής για 21.630 μικροαποστολές αξίας έως 1.000 ευρώ.

12. Ψηφιακή αυτοματοποιημένη απόδοση ΑΦΜ σε 42.000 ανηλίκους, αυξάνοντας το συνολικό πλήθος των ανηλίκων που έχουν λάβει ΑΦΜ αυτόματα σε 1,17 εκατομμύρια.

13. Προεκκαθάριση 1,3 εκατομμυρίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος για 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους και αυτοματοποιημένη υποβολή 739.576 δηλώσεων για 835.766 φυσικά πρόσωπα.

14. Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου Φορολογουμένων για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Κατά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 103.061 αυτοματοποιημένες μεταβολές για 32.787 ΑΦΜ.

15. myPROPERTY: Εντός του 2025 υποβλήθηκαν ψηφιακά 635.065 δηλώσεις για όλες τις κατηγορίες και εισπράχτηκαν πάνω από 760εκ. ευρώ.

16. Νέος τρόπος υποβολής στοιχείων εργολάβων ή υπεργολάβων τεχνικών έργων άνω των 6.000Euro. Εντός του 2025, με τη νέα διαδικασία υποβλήθηκαν ψηφιακά 99.580 δηλώσεις στοιχείων των εργολάβων/υπεργολάβων.

17. Ψηφιακή υποβολή δηλώσεων καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων. Για το φορολογικό έτος 2024 (δηλώσεις 2025) υποβλήθηκαν ψηφιακά 7.330 δηλώσεις.

18. Ψηφιακή end-to-end υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Από τότε που άνοιξε η εφαρμογή, το 54% των αιτήσεων ολοκληρώθηκε ψηφιακά end-to-end.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

19. Ψηφιακό Πελατολόγιο για τον κλάδο οχημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί 17.465.175 συναλλαγές από 27.273 επιχειρήσεις.

20. Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής. Από την 1/6/2025 έχουν εκδοθεί 181.628.354 δελτία διακίνησης (δελτία αποστολής και τιμολόγια με ένδειξη διακίνησης)

21. Μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για νεοσύστατες επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία. Μέχρι το τέλος του έτους υποβλήθηκαν 688.703 αρχικές μηνιαίες υποβολές από 146.142 νεοσύστατες επιχειρήσεις

22. Διεύρυνση της λειτουργικότητας της Εφαρμογής timologio ως λογισμικό Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές B2G, σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣΨΔ. Μέχρι το τέλους του έτους εκδόθηκαν 32.545 παραστατικά από 10.500 επιχειρήσεις.

23. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 171.000 επιτόπιοι φορολογικοί, τελωνειακοί και χημικοί έλεγχοι στο πεδίο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της νοθείας στους οποίους διαπιστώθηκαν πάνω από 530.000 παραβάσεις, ενώ εφαρμόστηκαν μέτρα δέουσας επιμέλειας σε 1.380 επιχειρήσεις.

24. Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΤΕΚ) Αττικής, Νέα Τελωνεία Πειραιά και Δυτικής Αττικής: Η κεντρικοποίηση των τελωνειακών ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, βελτιστοποιώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Από τη λειτουργία του ΤΕΚ διεκπεραιώθηκαν κεντρικά πάνω από 352.000 παραστατικά εισαγωγής και δηλώσεις ΕΦΚ με τα ποσοστά εκκρεμοτήτων στο τέλος του 2025 να ανέρχονται μόλις στο 0,1% για τα παραστατικά εισαγωγής και 0,9% για τις δηλώσεις ΕΦΚ.

25. Ψηφιοποίηση τελωνειακών διαδικασιών στα σύνορα. Ενιαία ψηφιακή εφαρμογή για την καταγραφή πάνω από 6.300.000 εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτηγών και λεωφορείων σε όλους τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς της χώρας. Ψηφιακή δήλωση ρευστών διαθεσίμων σε 42 σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας.

