«Σφήνα» Paramount για τη Warner Bros Discovery, προσφέρει $108 δισ.

Την ώρα που το Χόλυγουντ προσπαθούσε να «χωνέψει» την προσφορά της Netflix για εξαγορά της Warner Bros Discovery για 72 δισεκατομμύρια δολάρια (61,83 δισ. ευρώ), ή 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια (71 δισ. ευρώ) μαζί με το χρέος της, η Paramount κάνει την κίνηση – ματ, καταθέτοντας μία ακόμη πιο υψηλή προσφορά, καθώς δίνει το ποσό των 108 δισ. δολαρίων για να αποκτήσει αυτή την κορυφαία κινηματογραφική εταιρεία.

Η προσφορά, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αποτιμά τη WBD στα 30 δολάρια ανά μετοχή και αποτελεί ξεκάθαρη αντεπίθεση μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Netflix ότι συμφώνησε σε εξαγορά μόνο των στούντιο και των streaming δραστηριοτήτων της Warner έναντι 27,25 δολαρίων ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την Paramount, η νέα της πρόταση προσφέρει 18 δισ. δολάρια περισσότερα από την αντίστοιχη του Netflix, η οποία βασίστηκε σε συνδυασμό μετρητών και μετοχών.

«Είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Ελισον, στο CNBC και την εκπομπή “Squawk on the Street”. «Εμείς βάλαμε την εταιρεία στο παιχνίδι», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας, που είναι γιος του Λάρι Ελισον της Oracle. Η οικογένεια Ελισον έχει αναδειχθεί στην πλέον ισχυρή στα αμερικανικά media, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις και με την κυβέρνηση Τραμπ, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.

Σε αντίθεση με το Netflix, που προτείνει κυρίως την εξαγορά του στούντιο Warner Bros και της πλατφόρμας streaming HBO Max, η Paramount Skydance θέλει να αποκτήσει το σύνολο της WBD, περιλαμβανομένου του χαρτοφυλάκιού της των τηλεοπτικών δικτύων.

Η Paramount Skydance ήταν η πρώτη που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Warner Bros Discovery και έχει υποβάλει τουλάχιστον πέντε προσφορές, πριν από τη σημερινή, όμως το συμβούλιο της WBD επέλεξε τη Netflix, η οποία επικράτησε και της εταιρείας Comcast.

