Από την κρίση των Ιμίων στη Γαλάζια Πατρίδα

Η κρίση των Ιμίων, η οποία κορυφώθηκε με την τραγωδία της απώλειας τριών ελλήνων στρατιωτικών τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996, δεν είναι απλά μία «σημειακή κρίση», όπως καθιερώθηκε να αποκαλείται κατά την ανάλυση των συνεπειών της για τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό και την αποτρεπτική στρατηγική της Ελλάδος. Τριάντα χρόνια αργότερα, είναι ξεκάθαρο ότι η κρίση αυτή είναι κομβικής πολιτικής και στρατιωτικής σημασίας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις διότι η Αγκυρα:

α) αμφισβήτησε ευθέως για πρώτη φορά μετά το 1974, όταν και άρχισε σταδιακά να ξεδιπλώνει τη στρατηγική των διεκδικήσεών της εναντίον της χώρας μας, όχι μόνο την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά την ίδια την κυριαρχία ελληνικού εδάφους,

β) οδήγησε σε ριζική αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με την προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την πλευρά της Αθήνας με επίκεντρο μία «βήμα προς βήμα» προσέγγιση που ονομάστηκε «στρατηγική του Ελσίνκι» με απώτερο στόχο την επίλυση της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα με παράλληλη ακύρωση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) και

γ) έθεσε τις βάσεις για τη διαμόρφωση από την Αγκυρα αρχικά της «θεωρίας των γκρίζων ζωνών» και κατόπιν του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» που καλύπτει όχι μόνο το Αιγαίο Πέλαγος αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτυπώθηκε επί του πεδίου με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την «κρίση του Ορούτς Ρέις» τη διετία 2019-2020.

Μία προσάραξη που δεν αποδείχθηκε αθώα…

Οταν περί τις 23.00 το βράδυ των Χριστουγέννων του 1995, το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκέν Ακάτ» προσάραζε σε αβαθή ύδατα κοντά στην Ανατολική Ιμια, τη μία εκ των δύο νησίδων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Κάλυμνο και σε απόσταση περίπου τεσσάρων ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές, ουδείς μπορούσε να φανταστεί ότι τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν θα προκαλούσαν τη σοβαρότερη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά από εκείνη του Μαρτίου 1987.

Ο πλοίαρχος του «Φιγκέν Ακάτ» αρνήθηκε τη βοήθεια του γραφείου του Λιμενικού Σώματος στην Κάλυμνο, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας και θα ζητούσε βοήθεια από τις τουρκικές αρχές.

Ενας από τους πρώτους ανθρώπους που ενημερώνονται στο υπουργείο Εξωτερικών είναι ο τότε επικεφαλής της Διεύθυνσης Α2 Τουρκίας/Κύπρου και μετέπειτα Γενικός Γραμματέας, ο πρέσβης ε.τ. σήμερα Γεώργιος Σαββαΐδης. Ο έμπειρος διπλωμάτης είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την Αθήνα λόγω των εορτών, αλλά παρ’ όλα αυτά υπαγορεύει τηλεφωνικώς «Εξαιρετικά Επείγον» τηλεγράφημα (με ημερομηνία 26/12, ώρα 13.30) στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία για το θέμα αυτό, με βασικό αποδέκτη την Πρεσβεία Αγκύρας, το οποίο κοινοποιείται επίσης στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε αυτό ζητεί να ενημερωθούν οι αρμόδιοι της τουρκικής πλευράς ότι «ελληνική πλευρά έχει εν προκειμένω προτείνει παροχή επιθαλάσσιας αρωγής στο τουρκικό Φ/Γ πλοίο, πλην όμως τούρκος πλοίαρχος αρνείται μέχρι τώρα την εν λόγω αρωγή, πλανώμενος ότι βρίσκεται εντός τουρκικών χωρικών υδάτων».

Η ελληνική πολιτική ελίτ ήταν εκείνη την εποχή εγκλωβισμένη στην παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου ο οποίος νοσηλευόταν στο Ωνάσειο, οπότε τα γεγονότα στο παρασκήνιο είναι καταιγιστικά αλλά δεν δίνεται και μεγάλη σημασία – με την εξαίρεση κορυφαίων διπλωματών που τα χειρίζονται με επαγγελματισμό. Στις 28 Δεκεμβρίου, το τουρκικό φορτηγό πλοίο αποκολλάται χάρη στη βοήθεια ελληνικών ρυμουλκών και έπειτα από την προφορική επικοινωνία της Πρεσβείας Αγκύρας με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Θα επιμείνει όμως στα περί τουρκικού εδάφους και θα προχωρήσει στην επισήμανση ότι το ζήτημα πρέπει να ξανασυζητηθεί.

Και πράγματι, η ψυχρολουσία θα φθάσει στην Αθήνα την επομένη, 29 Δεκεμβρίου 1995. Μία ημέρα νωρίτερα δεν είχε μόνο αποκολληθεί το «Φιγκέν Ακάτ» από τα αβαθή της Ανατολικής Ιμιας, αλλά σε αερομαχία στη θαλάσσια περιοχή της Χίου είχε συντριβεί ένα τουρκικό F-4E Phantom, έπειτα από εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Ο τούρκος πιλότος διασώθηκε με ελληνική βοήθεια, αλλά όταν ο Παναγιώτης Βλασόπουλος, τότε νούμερο 2 στην Πρεσβεία Αγκύρας, επισκέπτεται το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στις 29/12 τού επιδίδεται ρηματική διακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι οι βραχονησίδες Ιμια (στην τουρκική γλώσσα Καρντάκ) ανήκουν στην Τουρκία και μάλιστα είναι καταχωρημένες στο κτηματολόγιο Μούγλα του νομού Μποντρούμ (Αλικαρνασσού)! Η Τουρκία αμφισβητούσε ευθέως, για πρώτη φορά μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, την ελληνική κυριαρχία.

Η ελληνική απάντηση, η δημοσιοποίηση και η ανάφλεξη της κρίσης

Πριν από την προσάραξη του τουρκικού φορτηγού πλοίου στην Ανατολική Ιμια δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι η Τουρκία ίσως να επεδίωκε την «κατασκευή» ενός επεισοδίου με σκοπό την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο είχε αρχίσει η επεξεργασία ορισμένων σχεδίων από τις ελληνικές αρχές – και πιο συγκεκριμένα από τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Αιγαίου – για τον «εποικισμό» ορισμένων νησίδων και η Τουρκία είχε πραγματοποιήσει υπερπτήσεις άνωθεν κάποιων εξ’ αυτών. Παράλληλα, η Αθήνα είχε κινηθεί για την ένταξη των Ιμίων σε ευρωπαϊκά προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. Natura 2000). Υπήρχαν επίσης ορισμένες πληροφορίες ότι στρατιωτικοί κύκλοι στην Αγκυρα διερευνούσαν τη δυνατότητα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε βραχονησίδες στο Αιγαίο.

Όσοι πάντως ανέμεναν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να εκτονωθεί δεδομένης και της εορταστικής περιόδου έκαναν προφανώς λάθος. Εκείνος που σίγουρα παρακολουθούσε από πολύ κοντά τις εξελίξεις ήταν ο Γεώργιος Σαββαϊδης. Εκείνος ήταν άλλωστε που υπέγραψε την ελληνική απαντητική ρηματική διακοίνωση της 9ης Ιανουαρίου 1996 με την οποία παρουσίαζε την πλήρη επιχειρηματολογία της Αθήνας ότι η Ιταλοτουρκική Συμφωνία της 4ης Ιανουαρίου 1932 και το συναφές Πρωτόκολλο της 28ης Δεκεμβρίου 1932 διασφάλιζαν πλήρως την ελληνική κυριαρχία επί των Ιμίων παρά τις νομικές ακροβασίες της Αγκυρας.

Σημειώνεται σχετικά ότι αυτή η ρηματική διακοίνωση είχε κοινοποιηθεί την ίδια ημέρα στα γραφεία των Αρχηγών όλων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, Λιμενικού Σώματος), με συνημμένη και την τουρκική ρηματική διακοίνωση της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Σαββαϊδης ήταν εκείνος που είχε υπογράψει και το λακωνικό «Ακρως Απόρρητο» τηλεγράφημα, με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου, με αποδέκτες το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΝ, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και με το οποίο τόνιζε ότι «δεδομένου ότι το θέμα ευρίσκεται εν εξελίξει, κρίνουμε σκόπιμη την επί του παρόντος ηυξημένη επαγρύπνηση στην περιοχή».

Ας μην λησμονείται ότι την προηγουμένη, 15 Ιανουαρίου, ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει παραιτηθεί από την πρωθυπουργία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της διαδοχής του οπότε οι ιθύνοντες προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι η κατάσταση θα μείνει υπό έλεγχο. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, μερικές ημέρες νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 4 Ιανουαρίου, η ΕΥΠ έχει ενημερωθεί ότι η Τουρκία σχεδιάζει την κατάληψη νησίδων στο Ανατολικό Αιγαίο και έχει ενημερώσει τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας. Εκ των υστέρων, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Μάλιστα, οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν και την πληροφόρηση (που είχαν επίσης προωθήσει στα αρμόδια υπουργεία) ότι ο τότε Αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο ναύαρχος Γκιουβέν Ερκάγια είχε υπάρξει ο αρχικός «εμπνευστής» της «θεωρίας των γκρίζων ζωνών» ήδη από την εποχή που ήταν Αρχηγός Στόλου. Τότε, εφέρετο να είχε δώσει εντολή στους υφισταμένους του να… ξεσκονίσουν τα κείμενα διμερών και διεθνών συνθηκών με σκοπό να εντοπίσουν πιθανά νομικά κενά που θα επέτρεπαν στην Άγκυρα να αμφισβητήσει το νομικό καθεστώς του Αιγαίου. Άλλωστε, η κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας από την Ελλάδα (UNCLOS) ήταν φρέσκια, όπως άλλωστε και η κήρυξη casus belli από την Τουρκία (το 1995) σε περίπτωση που η Ελλάδα προέβαινε σε επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Το σημείο όμως μετά από το οποίο η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου ήταν η αποκάλυψη (στις 24 Ιανουαρίου 1996) από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 της ύπαρξης της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης της 29ης Δεκεμβρίου και της συναφούς διπλωματικής αλληλογραφίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε παραιτηθεί και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ είχε εκλέξει ως Πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη, η κυβέρνηση του οποίου όμως δεν είχε ακόμη λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, δημιούργησαν την… τέλεια καταιγίδα μέσα από ένα κυκεώνα αντιφατικών στρατηγικών και επιλογών που οδήγησαν σε μία στρατιωτικοποίηση της κρίσης που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Σημείωση: πριν από το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι ρηματικές διακοινώσεις είχαν δημοσιευθεί – αλλά εν πολλοίς περάσει απαρατήρητες – στο ενημερωτικό δελτίο «Εμπιστευτικό Γράμμα», που όμως ελάμβαναν μόνο συνδρομητές.

Η κρίση στρατιωτικοποιείται και οι Αμερικανοί επεμβαίνουν

Η δημοσιοποίηση της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης που αμφισβητούσε ευθέως την ελληνική κυριαρχία τροφοδοτεί το σπιράλ της έντασης. Ο δήμαρχος Καλύμνου τοποθετεί την ελληνική σημαία στην Ανατολική Ίμια και στις 27 Ιανουαρίου ομάδα δημοσιογράφων της τουρκικής εφημερίδας «Hurriyet» (η οποία είχε και σε προηγούμενες φάσεις κρίσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις διαδραματίσει «ύποπτο ρόλο») την αντικαθιστούν με την τουρκική, βιντεοσκοπώντας το γεγονός. Ακόμη και σήμερα παραμένει άγνωστο το κίνητρο της «Hurriyet», αν και επισήμως τότε τούρκοι αξιωματούχοι αρνούνται ότι εκείνοι έδωσαν σχετική εντολή. Σημειώνεται πάντως ότι και στην Τουρκία η εσωτερική πολιτική κατάσταση ήταν ιδιαίτερα ασταθής διότι η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τανσού Τσιλέρ βρισκόταν με το… ένα πόδι εκτός εξουσίας (σ.σ. μετά την κρίση των Ιμίων ανέλαβε πρωθυπουργός ο Μεσούτ Γιλμάζ).

Μία ημέρα μετά, στις 28 Ιανουαρίου, το περιπολικό «Αντωνίου» του Πολεμικού Ναυτικού λαμβάνει εντολή να κατεβάσει την τουρκική σημαία από την Ανατολική Ιμια. Ωστόσο, το πλήρωμα επανατοποθετεί την ελληνική σημαία, κάτι που ο τότε υπουργός Εθνικής Αμυνας Γεράσιμος Αρσένης είχε ζητήσει να αποφευχθεί. Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν ότι πλέον η σημαία θα έπρεπε – με δεδομένο την προηγούμενη υποστολή της ελληνικής σημαίας από τους δημοσιογράφους της «Hurriyet» – να φυλαχθεί.

Για τον λόγο αυτό αποφασίζεται η αποστολή βατραχανθρώπων στην Ανατολική Ιμια για τη φύλαξη της σημαίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας – επιλογή κομβική στην εξέλιξη της κρίσης. Πλέον, από την επομένη (29η Ιανουαρίου), στην περιοχή αρχίζει έντονη στρατιωτική κινητικότητα, με τουρκικές υπερπτήσεις, παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων από σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής και στη συνέχεια συγκέντρωση μεγαλύτερων μονάδων των δύο στόλων (τορπιλάκατοι, πυραυλάκατοι και φρεγάτες). Επίσης, με νέα ρηματική της διακοίνωση προς την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, η Τουρκία διευρύνει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας πέραν των Ιμίων και σε ακαθόριστο αριθμό άλλων νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο, απαιτώντας παράλληλα την απομάκρυνση των ελληνικών δυνάμεων και της σημαίας από τα Ίμια.

Οπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων θορύβησε τους Αμερικανούς αν και ο αμερικανός πρέσβης Τόμας Νάιλς είχε μάλλον αρχικά υποτιμήσει την κατάσταση που διαμορφωνόταν. Παράλληλα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας σκληραίνει τη στάση του και ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιληφθούν της καταστάσεως. Ηδη από το πρωϊ της 30ης Ιανουαρίου, ο Κώστας Σημίτης έχει αρχίσει τις πρώτες επαφές με τον αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ενώ στο παιχνίδι έχει εμπλακεί και η CIA δια του τότε διοικητή της Τζορτζ Τένετ.

Καθώς τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου η κυβέρνηση Σημίτη λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης, ο νέος έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί να βρει τρόπους αποκλιμάκωσης διότι αντιλαμβάνεται την πιθανότητα να ξεκινήσει τη θητεία του οδηγούμενος σε μία εφ’ όλης της ύλης διαπραγμάτευσης με την Άγκυρα. Τα γεγονότα όμως θα είναι καταιγιστικά και θα οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, στην πτώση του ελληνικού ελικοπτέρου που θα σταλεί να επιβεβαιώσει αν τούρκοι κομάντος έχουν αποβιβαστεί στη Δυτική Ιμια και στον τραγικό θάνατο του υποπλοίαρχου Χριστόδουλου Καραθανάση, του υποπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου και του αρχικελευστή Εκτορα Γιαλοψού.

Τα σημεία-κλειδιά θα είναι η μη ύπαρξη ελλήνων κομάντος πάνω στη Δυτική Ιμια και ο τουρκικός αντιπερισπασμός με την υπέρπτηση δύο ελικοπτέρων «Black Hawk», που επέτρεψε στη φρεγάτα «Yavuz» να αποβιβάσει κομάντος με λαστιχένια βάρκα στη δεύτερη, αφύλακτη, νησίδα. Η ιδέα αυτή ανήκε στον τότε υφυπουργό Εξωτερικών Ινάλ Μπατού ο οποίος την αντιπρότεινε στην πιο σκληρή πρόταση της πρωθυπουργού Τσιλέρ και του υπουργού Εξωτερικών Ντενίζ Μπαϊκάλ που είχαν προτείνει ανακατάληψη της Ανατολικής Ιμιας ή και αποβίβαση στη Μεγίστη! Η στρατιωτική εξισορρόπηση της κατάστασης θα επιτρέψει στον «πολύ» Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ να επιβάλει τη λύση «no ships, no troops, no flags» και την επιστροφή (;) στο status quo ante που βασικά επιθυμούσε η Αγκυρα.

Η ελληνική πλευρά πλήρωσε, σε στρατιωτικό επίπεδο, την έλλειψη εναλλακτικών επιπέδων κλιμάκωσης και διαχείρισης κρίσεων, καθώς η απόλυτη στρατιωτικοποίηση της κρίσης (που λειτούργησε τον Μάρτιο του 1987 αλλά όχι στα Ιμια), σε συνδυασμό με τα προβλήματα στην πληροφόρηση και το δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον στο Αιγαίο περιόρισαν τα περιθώρια ελιγμών. Από τότε φυσικά έχουν αλλάξει πολλά στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, τέτοιου είδους κρίσεις έχουν αποκτήσει υβριδικά χαρακτηριστικά (βλέπε και την περίπτωση της κρίσης του Έβρου το 2020), ενώ και οι έννοιες άμυνα, αποτροπή και επίθεση έχουν μεταβληθεί άρδην. Η έλλειψη συνεννόησης όμως μεταξύ των κομβικών δρώντων του σκληρού πυρήνα του ελληνικού κράτους στην κρίση των Ιμίων υπήρξε αδικαιολόγητη και μοιραία, αλλά και οδηγός για το τι πρέπει να αποφευχθεί στο μέλλον.

Η επόμενη ημέρα των Ιμίων

Τι σήμαινε όμως η επιστροφή στο status quo ante; Αναμφίβολα, η κατάσταση δεν ήταν η ίδια. Τα Ιμια μετατράπηκαν ουσιαστικά σε «no man’s land». Οι βραχονησίδες παραμένουν ελληνικές αλλά ουκ ολίγες φορές από το 1996 και μετά η Αθήνα και η Άγκυρα έχουν έρθει σε σκληρή αντιπαράθεση για διάφορες κινήσεις, πολλές εκ των οποίων αφορούσαν στην παρουσία… αλιευτικών στην περιοχή ή τη βόσκηση ζώων επί των νησίδων. Όσο για την ανάληψη από την Ελλάδα κάποιας πρωτοβουλίας σχετικά με τα Ιμια, αυτό θα πρέπει μάλλον να ξεχαστεί διότι η Τουρκία θα αντιδρούσε ως και ασύμμετρα. Στο πολιτικό επίπεδο όμως, η κρίση των Ιμίων σηματοδότησε την έναρξη μίας πυκνής οκταετίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (1996-2004).

Οπως προαναφέρθηκε, λίγο μετά τα Ιμια η Τανσού Τσιλέρ παρέδωσε τη σκυτάλη της πρωθυπουργίας στον Μεσούτ Γιλμάζ. Αυτός όρισε υπουργό Εξωτερικών τον Εμρέ Γκιονενσάι, με τον οποίο ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε μία πρώτη συνάντηση στα τέλη Απριλίου στο Βουκουρέστι, στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. Ο Γκιονενσάι, μιλώντας τότε σε συνέντευξη Τύπου στην οποία βρίσκονται και έλληνες δημοσιογράφοι, αναφέρεται για πρώτη φορά σε «γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο», όρος που μετά θα καθιερωθεί. Οι Πάγκαλος και Γκιονενσάι θα συμφωνήσουν να υπάρξει προπαρασκευαστική συνάντηση συνεργατών τους ώστε να προετοιμαστεί μία πιο ουσιαστική συζήτηση μεταξύ τους στην εαρινή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση των συνολικά τεσσάρων διπλωματών (δύο Ελλήνων και δύο Τούρκων) έλαβε χώρα υπό άκρα μυστικότητα στα τέλη Απριλίου στο Hotel de la Paix της Γενεύης και από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο τότε επικεφαλής της Διεύθυνσης Α2 Τουρκίας/Κύπρου Γεώργιος Σαββαϊδης και ο πολιτικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Φίλων (σ.σ. από τουρκικής πλευράς συμμετείχαν οι Ακιμάν και Μπατού). Η συνάντηση διπλωματών δεν εξελίχθηκε καλά και για τον λόγο αυτό όταν ο Πάγκαλος διάβασε, την επομένη, τη σχετική αναφορά αποφάσισε να μην συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Γκιονενσάι.

Την ίδια περίοδο, η ελληνική πλευρά έλαβε, για πρώτη φορά, από την Ιταλία και έπειτα από πιέσεις του Σαββαϊδη όλη την κρίσιμη ιταλοτουρκική αλληλογραφία της περιόδου 1932 – 1936, η οποία επιβεβαίωνε πέραν πάσης αμφιβολίας το δίκαιον των ελληνικών θέσεων στην υπόθεση των Ιμίων αλλά και ευρύτερα της εθνικής κυριαρχίας επί των Δωδεκανήσων και των νησίδων της περιοχής. Ο δε Πάγκαλος συμφώνησε με την πρόταση του Έλληνα διπλωμάτη να δοθεί αυτή η αλληλογραφία στους Αμερικανούς ώστε να έχουν πλήρη εικόνα (σ.σ. παραδόθηκε σε υψηλόβαθμο στέλεχος της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών).

Στη συνέχεια, ο Κώστας Σημίτης διαμόρφωσε μία στρατηγική «βήμα προς βήμα» σε διακριτική συνεννόηση με την Ουάσιγκτον, η οποία συνδύαζε την προσπάθεια για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, την απόδοση στην Τουρκία καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρα στην ΕΕ και παράλληλα την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ένωση. Η «στρατηγική του Ελσίνκι», όπως αποκλήθηκε λόγω των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι το 1999, ήταν μία ολιστική στρατηγική – παρά τις αντιρρήσεις όσων διαφώνησαν μαζί της. Συνδυάστηκε με την έναρξη των διερευνητικών συνομιλιών ως προπαρασκευαστικού σταδίου που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για σύναψη συνυποσχετικού και προσφυγή στη Χάγη. Η Άγκυρα βέβαια διεύρυνε τις διεκδικήσεις, καθώς έφθασε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στη Γαύδο στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νατοϊκής άσκησης «Dynamic Mix» τον Ιούνιο του 1996. Η υπογραφή της Συμφωνίας της Μαδρίτης το 1997 – στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και υπό την επίνευση των Αμερικανών – ήταν αυτή που ξεκλείδωσε τα επόμενα βήματα. Η «στρατηγική του Ελσίνκι» ναυάγησε όμως το 2004.

Ο τουρκικός αναθεωρητισμός παραμένει

Η κρίση των Ιμίων έμεινε χαραγμένη στο ελληνικό υποσυνείδητο ως ήττα. Συνήθως σε αυτά τα ζητήματα η προσέγγιση είναι δυστυχώς «άσπρο-μαύρο». Αυτό που με αρκετή βεβαιότητα μπορεί κάποιος να πει είναι ότι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα Ιμια και η ανάπτυξη της θεωρίας των γκρίζων ζωνών αποτέλεσαν ένα επεισόδιο που μετέβαλε άρδην την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και μπορεί η στρατηγική του Ελσίνκι και οι διερευνητικές επαφές να τροχιοδρόμησαν μία διαδικασία επίλυσης, αλλά η Αγκυρα δεν σταμάτησε από τότε ως σήμερα να επιβαρύνει τη διμερή ατζέντα με περισσότερες διεκδικήσεις. Το δε δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η σύνδεση της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νήσων του Ανατολικού Αιγαίου με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους συνιστούν τη νεότερη έκφραση αυτού του αναθεωρητισμού με άγνωστη, προς το παρόν, κατάληξη.

