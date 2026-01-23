Ενεργειακή στήριξη από την ΕΕ στην Ουκρανία – επείγουσα αποστολή γεννητριών

Στο σκοτάδι και το τσουχτερό κρύο του ουκρανικού χειμώνα, εκεί όπου η ηλεκτρική ενέργεια έχει μετατραπεί σε ζήτημα επιβίωσης, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιχειρεί να στείλει ένα απτό μήνυμα στήριξης, ανακοινώνοντας την επείγουσα αποστολή 447 γεννητριών στην Ουκρανία, με στόχο να στηριχθούν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες που ζουν χωρίς ρεύμα, θέρμανση και νερό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι γεννήτριες, συνολικής αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, προέρχονται από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ που φιλοξενούνται στην Πολωνία και θα μεταφερθούν άμεσα στην Ουκρανία.

Στόχος της αποστολής είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, καταφύγια και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες. Η διανομή τους θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο υπουργείο της Ουκρανίας, σε συνεργασία με τον ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, με προτεραιότητα στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει αποστείλει σχεδόν 10.000 γεννήτριες στην Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM). Ενόψει του φετινού χειμώνα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης τη μετεγκατάσταση ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού που δώρισε η Λιθουανία – μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη συντονισμένη υλικοτεχνική αποστολή στην ιστορία του Μηχανισμού- με στόχο την αποκατάσταση κρίσιμης χωρητικότητας στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές και την ανθρωπιστική ζημία που προκαλούν. «Η ΕΕ δεν θα αφήσει τη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία και θα συνεχίσει να βοηθά τους Ουκρανούς να ξεπεράσουν αυτόν τον χειμώνα», υπογραμμίζεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της εισβολής, η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο την προστασία των αμάχων, ενώ έχει παραδώσει πάνω από 160.000 τόνους βοήθειας μέσω του UCPM.

Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει στερεά καύσιμα, συσκευές θέρμανσης, γεννήτριες και σημεία έκτακτης θέρμανσης. Παράλληλα, πέραν της ανθρωπιστικής βοήθειας, τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί ειδικά για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ, δήλωσε ότι «οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας στερούν σκόπιμα από τους πολίτες τη θέρμανση, το φως και βασικές υπηρεσίες, εν μέσω σκληρού χειμώνα, με στόχο να λυγίσουν το σθένος των Ουκρανών. Θα αποτύχουν. Η Ευρώπη απαντά με πράξεις, όχι με λόγια».

Η νέα αποστολή γεννητριών είναι ήδη καθ’ οδόν και θα προστεθεί στις περισσότερες από 9.500 γεννήτριες που έχουν ήδη παραδοθεί από την ΕΕ για την παροχή ενέργειας σε κρίσιμες δομές και κοινότητες, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, η διαχειρίστρια εταιρεία του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης, Ukrenergo, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα επιδεινώθηκε «σημαντικά» το πρωί της Παρασκευής (23/01), μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις.

Σε αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται σε εξέλιξη επείγουσες εργασίες αποκατάστασης, ενώ οι έκτακτες διακοπές ρεύματος παραμένουν σε ισχύ στις περισσότερες περιοχές της χώρας και εκφράζει την ελπίδα ότι οι επισκευές θα ολοκληρωθούν «στο εγγύς μέλλον»

