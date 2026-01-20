Ποια είναι πιο όμορφη; Η Τζένιφερ Λόρενς ή η Μάργκοτ Ρόμπι;

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι έχασε έναν ρόλο από την Μάργκοτ Ρόμπι επειδή οι κριτικοί θεώρησαν ότι δεν ήταν «αρκετά όμορφη». Οπως αποκάλυψε η 35χρονη αμερικανίδα ηθοποιός της αρνήθηκαν έναν ρόλο στην ταινία «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» λόγω της εμφάνισής της γράφει στην βρετανική εφημερίδα The Telegraph ο Τιμ Σίγκσγουορθ. Και στη θέση της στο blockbuster του Κουέντιν Ταραντίνο, με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ και Αλ Πατσίνο, επιλέχθηκε τελικά η Μάργκοτ Ρόμπι.

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», η Λόρενς δήλωσε ότι ο Ταραντίνο είχε εκφράσει ενδιαφέρον να υποδυθεί την Σάρον Τέιτ, ηθοποιό και σύζυγο του Ρομάν Πολάνσκι, η οποία δολοφονήθηκε το 1969 από μέλη της αίρεσης της νοσηρής «οικογένειας» Μάνσον.

«Λοιπόν, το έκανε, και μετά όλοι είπαν, “Δεν είναι αρκετά όμορφη για να υποδυθεί την Σάρον Τέιτ”», εξήγησε η Λόρενς και πρόσθεσε: «Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι αλήθεια, ή εδώ και τόσο καιρό λέω την ιστορία με αυτόν τον τρόπο επειδή το πιστεύω; Οχι, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό συνέβη ή απλά δεν με σκέφτηκε ποτέ για τον ρόλο και απλά το διαδίκτυο έκανε τα πάντα για να με αποκαλέσουν άσχημη».

Πριν από τα γυρίσματα της ταινίας του 2019, η Ντέμπρα Τέιτ, η αδερφή της Σάρον, δήλωσε ότι τον ρόλο θα έπρεπε να πάρει η Ρόμπι επειδή η Λόρενς «δεν ήταν αρκετά όμορφη».

«Και οι δύο είναι εξαιρετικά καταξιωμένες ηθοποιοί, αλλά θα έλεγα ότι η επιλογή μου είναι η Μάργκοτ, απλώς λόγω της φυσικής ομορφιάς της και του τρόπου που συμπεριφέρεται. Είναι παρόμοιος με αυτόν της Σάρον», είπε.

«Δεν εντυπωσιάζομαι τόσο από την Τζένιφερ Λόρενς, όχι ότι έχω κάτι εναντίον της. Απλώς, δεν ξέρω, δεν είναι αρκετά όμορφη για να παίξει τη Σάρον. Είναι απαίσιο να το λες αυτό, αλλά έχω τα δικά μου κριτήρια», τόνισε η αδελφή της Σάρον Τέιτ.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, δε, δήλωσε το 2021 ότι είχε επίσης εξετάσει την Λόρενς για τον ρόλο της Λινέτ «Σκουίκι» Φρομ, ενός μέλους της «οικογένειας» Μάνσον η οποία το 1975 επιχείρησε να δολοφονήσει τον Τζέραλντ Φορντ, τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Αρχικά, διερεύνησα την ιδέα να υποδυθεί την Σκουίκι η Τζένιφερ Λόρενς», είπε. «Ετσι διάβασε [το σενάριο] και μετά το συζητήσαμε λίγο… κάτι δεν πήγε καλά… Αλλά είναι πολύ καλό άτομο και τη σέβομαι ως ηθοποιό», είπε.

Να σημειωθεί ότι η ταινία «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» κέρδισε τρεις Χρυσές Σφαίρες και δύο Οσκαρ μετά την κυκλοφορία της το 2019.

