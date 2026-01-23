Σχέδιο $800 δισ. για την Ουκρανία από Ευρώπη και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισ. δολάρια σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μόλις η Ρωσία τερματίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο έχει στην κατοχή του και δημοσιεύει το POLITICO.

Οπως σημειώνεται στο αποκλειστικό δημοσίευμα το έγγραφο των 18 σελίδων περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο που θα εγγυάται την ανάκαμψη της Ουκρανίας, με μια ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε τα σχέδια στις πρωτεύουσες της ΕΕ πριν την έκτακτη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22/01, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προβάλλουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική εξαρτάται από μια κατάπαυση του πυρός που παραμένει άπιαστη — αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040 και συνοδεύεται από ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την εκκίνηση του εγχειρήματος. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο διαχειριστή κεφαλαίων στον κόσμο, την BlackRock, η οποία αποτελεί βασικό σύμβουλο για το σχέδιο ανοικοδόμησης σε εθελοντική (pro bono) βάση.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε θεσμική ευθύνη απέναντι στους πελάτες σας, στους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει σωστή αλληλουχία και αυτό θα πάρει χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που οι ΗΠΑ επιχειρούν να πείσουν Κίεβο και Μόσχα να το δεχθούν. Το σχέδιο θέτει ως βασική προϋπόθεση οι εγγυήσεις ασφάλειας να έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να περάσει από την έκτακτη βοήθεια σε μια αυτάρκη ευημερία.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάζονται κυρίως ως δωρητής, το έγγραφο τοποθετεί την Ουάσιγκτον ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και «εταίρο αξιοπιστίας» για την ανάκαμψη της χώρας. Το σχέδιο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και τεχνογνωσίας επί του πεδίου και υπογραμμίζει τον ρόλο των ΗΠΑ ως μοχλού κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, έχει συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο, μαζί με τον γαμπρό του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Το χρονοδιάγραμμα

Την επόμενη δεκαετία, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Επιτροπή σκοπεύει να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ προς το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2028. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 207 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Επενδυτικού Ταμείου Ανοικοδόμησης ΗΠΑ–Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσουν ποσό.

Παρότι ο Τραμπ έχει μειώσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική στήριξη προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, εμφανίστηκε πρόθυμος να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η επιχειρηματική δραστηριότητα δύσκολα θα απογειωθεί πριν σιγήσει το ανατολικό μέτωπο. «Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα όσο πετούν drones και πύραυλοι», είπε ο Χίλντεμπραντ της BlackRock.

