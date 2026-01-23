Γιατί οι Βρετανοί τιμούν έναν «άγνωστο» σε μας έλληνα βιοχημικό;

Ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης, ο οποίος πέθανε στις 16 Ιανουαρίου, ήταν ένας πρωτοπόρος βιοχημικός σχετικά άγνωστος στη χώρα μας, που έκανε καριέρα στη Βρετανία ερευνώντας τη θεραπευτική χρήση των λιποσωμάτων – και θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά της Covid-19. Η συνεισφορά του στην επιστημονική έρευνα ήταν τόσο σημαντική, που η εφημερίδα Telegraph την μεταφέρει στη νεκρολογία του.

Ο Γρηγοριάδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 1934. Γονείς του ήταν ο Χρήστος Γρηγοριάδης και η Αθηνά Σακελλαρίου. Στα παιδικά του χρόνια βίωσε το δράμα της ναζιστικής κατοχής, το οποίο μετέφερε στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα με τίτλο «Και τα Τζιτζίκια Ακόμα Τραγουδάνε – Μεγαλώνοντας στην Αθήνα της Κατοχής», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρισιανού

Αποφοιτώντας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές, αποκτώντας τίτλο στη βιοχημεία από το πανεπιστήμιο Μαγκίλ του Καναδά το 1966 και διδακτορικό το 1968. Μετά από δύο χρόνια ως ερευνητής στο Albert Einstein College of Medicine της Νέας Υόρκης, ο Γρηγοριάδης ανέλαβε αντίστοιχη θέση στην Ιατρική Σχολή του Royal Free Hospital του Λονδίνου.

Παρέμεινε στη Βρετανία ως Κύριος Ερευνητής στο Συμβούλιο Ιατρικής Ερευνας από το 1972 ως το 1993 και ως Καθηγητής και Επικεφαλής του Κέντρου Ερευνας για τη Χορήγηση Φαρμάκων στη Φαρμακευτική Σχολή του πανεπιστημίου του Λονδίνου, από το 1990 ως το 2001.

Τα λιποσώματα, πάνω στα οποία εργάστηκε ο Γρηγοριάδης, ανακαλύφθηκαν στη δεκαετία του 1960 από τον βρετανό βιοφυσικό Αλεκ Μπάγκαμ, ο οποίος μάλιστα τα βάφτισε αρχικά ως «μπαγκαμσώματα», από το όνομά του. Είναι μικροσκοπικές σφαίρες από λιπαρά υλικά που μοιάζουν με μεμβράνη και σχηματίζονται τυχαία στο νερό.

Σύντομα, τα λιποσώματα έγιναν η βάση χιλιάδων επιστημονικών εργασιών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και συναντώνται πλέον σε πλήθος προϊόντων – από τις κρέμες προσώπου και άλλα καλλυντικά, ως την τυροκομία, τα παρασκευάσματα ιχθυοτροφών, και τις χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ζωής νεογνών που γεννιούνται πρόωρα.

Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν σχηματισμοί λίπους, οι οποίοι μεταφέρουν είτε θρεπτικά συστατικά, είτε απόβλητα. Η ιδέα του Γρηγοριάδη ήταν να τις χρησιμοποιήσει αυτούς τους σχηματισμούς για τη μεταφορά των δραστικών ουσιών φαρμάκων και εμβολίων, όπως αυτά για την ηπατίτιδα Α και τη γρίπη. Μαζί με την ομάδα του ξεκίνησε τη διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα και ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τα λιποσώματα ως «μεταφορείς» φαρμακευτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η ομάδα του αποφάσισε γύρω στο 1971 να διερευνήσει κατά πόσο μπορούσαν να «παγιδεύσουν» ένα εμβόλιο εντός των λιποσωμάτων. Σύντομα διαπίστωσαν ότι με αυτή τη μέθοδο μεταφοράς, εμφανιζόταν μεγαλύτερη ανάπτυξη αντισωμάτων στον οργανισμό. Ακολούθως απέδειξαν ότι τα λιποσώματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως «ανοσοενισχυτικά» για την δράση των εμβολίων.

Η μελέτη του, που δημοσιεύθηκε σε σημαντικά επιστημονικά έντυπα το 1971 και το 1974, προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον και οδήγησε στην χρήση των λιποσωμάτων και των λιπιδικών νανοσωματιδίων –παρακλάδι της λιποσωματικής τεχνολογίας– ως το διεθνές πρότυπο των συστημάτων χορήγησης φαρμάκων.

Οι εφαρμογές της συγκεκριμένης μεθόδου περιλαμβάνουν πλέον τις θεραπείες ειδών καρκίνου, του διαβήτη, καθώς και σπάνιων κληρονομικών μεταβολικών διαταραχών όπου ελαττωματικά ένζυμα εμποδίζουν τα κύτταρα να διασπάσουν τα απόβλητα. Αλλά η κρισιμότερη εφαρμογή της τεχνολογίας ήταν ο καθοριστικός ρόλος της στην ανάπτυξη εμβολίων που χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια μάχη κατά της Covid-19.

Τα εμβόλια χρησιμοποιούν αγγελιοφόρο RNA (mRNA), ένα γενετικό υλικό που οδηγεί σε προστατευτική απόκριση αντισωμάτων στον υπεύθυνο ιό, Sars-Cov-2. Το mRNA είναι εξαιρετικά εύθραυστο, ωστόσο, και θα καταστραφεί εάν εγχυθεί απευθείας στο σώμα. Για την προστασία του, είναι περιτυλιγμένο σε λιπιδικά νανοσωματίδια, τα οποία λειτουργούν επίσης ως ανοσοενισχυτικά για την απόκριση του οργανισμού.

Ο Γρηγοριάδης θεωρούσε «πολύ ικανοποιητικό» το γεγονός ότι το έργο του έπαιξε ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη των εμβολίων. «Ως επιστήμονας τείνεις να υποβαθμίζεις τον συναισθηματικό παράγοντα», ανέφερε σε συνέντευξή του το 2021, «αλλά είμαι υπερήφανος που η τεχνολογία των εμβολίων έχει τις ρίζες της στη δουλειά την οποία ξεκινήσαμε για πρώτη φορά στο Λονδίνο πριν από 50 χρόνια».

Το 1997, ο Γρηγοριάδης ίδρυσε την Lipoxen (νυν Xenetic Biosciences), μια θυγατρική εταιρεία της Φαρμακευτικής Σχολής –η οποία εδρεύει πλέον στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ– που ασχολείται με την αξιοποίηση των λιποσωματικών τεχνολογιών. Διετέλεσε διευθυντής ερευνών της εταιρείας μέχρι το 2015.

Τα ευρύτερα ενδιαφέροντά του περιλάμβαναν την ιστορία και τη φιλοσοφία της Αρχαίας Αθήνας, την πολιτική, και τη δημιουργική γραφή. Το 1968 παντρεύτηκε τη Σούζαν Μπάιρον-Μπράουν, με την οποία απέκτησε έναν γιο και μια κόρη. Πέθανε περίπου ενάμιση μήνα πριν κλείσει τα 92 του χρόνια.

