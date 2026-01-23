Επεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος

Με τη βαρύτητα της ιστορικής μνήμης και το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενιές, η Θεσσαλονίκη κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος.

Η υπογραφή της σύμβασης εργολαβίας μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε. χαρακτηρίστηκε ως ιστορική, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της κατασκευής ενός έργου εθνικής σημασίας.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, έπειτα από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας και των πρόδρομων εργασιών, που άνοιξαν τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου.

Καθοριστική για την πρόοδο και την ωρίμανση του Μουσείου παραμένει η συμβολή των δωρητών, και ιδίως της ελληνικής κυβέρνησης, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), του Tavma Foundation, καθώς και του Genesis Prize Foundation μέσω της δωρεάς του Αλμπερτ Μπουρλά. Οπως επισημάνθηκε, η υποστήριξή τους υπήρξε αποφασιστική για να φτάσει το έργο στο σημερινό στάδιο υλοποίησης.

«Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος αποτελεί εθνικό έργο μνήμης και ευθύνης, ένα έργο που αφορά ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και του Μουσείου Ολοκαυτώματος, Δαυίδ Σαλτιέλ.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και CEO της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, υπογράμμισε τη σημασία της ανάληψης του έργου από την εταιρεία, σημειώνοντας:

«Με πλήρη επίγνωση της ιστορικής και κοινωνικής σημασίας του έργου, η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Η Θεσσαλονίκη σύντομα θα αποκτήσει έναν σύγχρονο φάρο μνήμης και πολιτισμού. Ευχαριστούμε την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για την εμπιστοσύνη, καθώς και όλους τους φορείς και δωρητές που συνέβαλαν στην ωρίμανση ενός έργου εθνικής σημασίας, και δεσμευόμαστε για την έγκαιρη και υποδειγματική ολοκλήρωσή του».

Στην τελετή παρευρέθηκαν, εκ μέρους των ιδρυτικών δωρητών του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, ο Παναγιώτης Πικραμμένος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Mark Strohmenger από το γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και η Ελένη Αγουρίδη από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Για «ημέρα χαράς και συγκίνησης» μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παναγιώτης Πικραμμένος. «Είναι ένα έργο, ένα όραμα του Γιάννη Μπουτάρη, το οποίο ενστερνίστηκε και ενστερνίζεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ένα έργο που οφείλουμε να κάνουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το νερό έχει μπει στ’ αυλάκι, το Μουσείο θα γίνει και θα είναι ένα κόσμημα», πρόσθεσε.

Για τη σημασία του έργου μίλησε και ο γερμανός πρόξενος, Mark Strohmenger, επισημαίνοντας ότι «σε μια εποχή που ο κόσμος απομακρύνεται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να θυμόμαστε το παρελθόν και να μαθαίνουμε από αυτό».

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη των εκτοπισμένων Εβραίων της πόλης. Το οικόπεδο παραχωρήθηκε στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με τη διαρκή και ουσιαστική συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα την υλοποίηση ενός έργου που εντάσσεται οργανικά στην ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός φέρει την υπογραφή των γραφείων EKA Efrat Kowalsky Architects (Ισραήλ), HvB Heide von Beckerath (Γερμανία) και Μακρίδης και Συνεργάτες (Ελλάδα), σε συνεργασία με διεπιστημονική μελετητική ομάδα.

Τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη έχουν αναλάβει το διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο Atelier Brückner και η Ανδρομάχη Γκαζή, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, διεθνών προδιαγραφών μουσειακό αποτέλεσμα. Τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η ένωση εταιρειών Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Hill International, ως Project Managers.

Ο πρόεδρος της «Σαμαράς & Συνεργάτες», Δημήτρης Σαμαράς, που έδωσε το «παρών» στην τελετή, σημείωσε: «Δεν είναι ένα έργο όπως όλα τα άλλα. Είναι ένα έργο ευθύνης, με την ιστορικότητα και το βάρος που του αναλογεί», χαρακτηρίζοντάς το «εμβληματικό» για τη Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε περίπου δύο έτη. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος αναμένεται να αποτελέσει διεθνή πόλο μνήμης, εκπαίδευσης και έρευνας, με σημαντικά και πολύπλευρα οφέλη για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα.

