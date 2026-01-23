Ο Τραμπ, ένα τραύμα στο χέρι και η υπερβολική δόση ασπιρίνης

Τα ερωτηματικά για την υγεία του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθαν στο προσκήνιο, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Αιτία, όπως εξηγεί η Telegraph, το γεγονός ότι στο αριστερό χέρι του Τραμπ ήταν εμφανείς έντονες μελανιές και αποχρωματισμός, με τις κάμερες να εστιάζουν σε αυτό.

Ο Λευκός Οίκος αρχικά υποβάθμισε τον εμφανή τραυματισμό, αποδίδοντάς τον στο γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος είχε σφίξει πολλά χέρια — κάτι που, πάντως, συνήθως δεν γίνεται με το αριστερό.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε αρχικά στην Telegraph: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος του λαού και συναντά περισσότερους Αμερικανούς και σφίγγει περισσότερα χέρια σε καθημερινή βάση από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο στην ιστορία. Η αφοσίωσή του είναι ακλόνητη και το αποδεικνύει κάθε μέρα».

Λίγο αργότερα, ωστόσο, η κ. Λέβιτ άλλαξε γραμμή και έδωσε νέα εξήγηση, λέγοντας ότι ο πρόεδρος χτύπησε το χέρι του κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του περίφημου «Συμβουλίου Ειρήνης». Οπως «στην εκδήλωση του Συμβουλίου Ειρήνης σήμερα στο Νταβός, ο πρόεδρος Τραμπ χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού όπου υπέγραφαν οι ηγέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μελανιά». Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά με έντονο μακιγιάζ στο χέρι, το οποίο φαινόταν επίσης πρησμένο.

Ο ίδιος απέδωσε τις μελανιές στη λήψη ασπιρίνης, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα. Οταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Air Force One, επιστρέφοντας από το Νταβός, αν είναι καλά στην υγεία του, απάντησε: «Το χτύπησα στο τραπέζι. Εβαλα λίγη κρέμα. Θα έλεγα: πάρτε ασπιρίνη αν αγαπάτε την καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να εμφανίζετε λίγες μελανιές».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί επανειλημμένα με μελανιές στο δεξί του χέρι, τις οποίες ο Λευκός Οίκος αποδίδει συστηματικά στις χειραψίες. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, μελανιές άρχισαν να εμφανίζονται και στο αριστερό του χέρι.

Οι φήμες για την υγεία του έχουν ενταθεί από πέρυσι, όταν ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (CVI) — μια πάθηση που προκαλεί συγκέντρωση αίματος στις φλέβες — μετά την παρατήρηση «ήπιου οιδήματος» στο κάτω άκρο του.

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκεται σε «άριστη» κατάσταση υγείας, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις και τις θεωρίες που τροφοδοτήθηκαν από νέες εμφανίσεις πρηξίματος στα άκρα του, συμπεριλαμβανομένων των αστραγάλων. Σύμφωνα με τον γιατρό του, υποβλήθηκε πέρυσι σε αξονική τομογραφία για να «αποκλειστούν οριστικά καρδιαγγειακά προβλήματα».

Ο καθηγητής Στίβεν Γουέσταμπι, πρώην καρδιοχειρουργός στην Οξφόρδη, δήλωσε στην Telegraph ότι η CVI δεν αποτελεί από μόνη της λόγο ανησυχίας και ότι τυχόν πρήξιμο ή μελανιές μπορεί να φαίνονται εντονότερα λόγω της έντονης ενασχόλησης του Τραμπ με το γκολφ και των τακτικών αεροπορικών ταξιδιών.

Αν και τόνισε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει συγκεκριμένα την κατάσταση της υγείας του αμερικανού προέδρου, σημείωσε ότι «κάνει πολλά, συμπεριλαμβανομένου του γκολφ, οπότε ένα στοιχείο τραυματισμού είναι πάντα πιθανό».

«Οταν διαβάζετε για την περίπτωσή του, βλέπετε ότι λαμβάνει πολύ υψηλή δόση ασπιρίνης, κάτι που μπορεί να επιδεινώνει ακόμη και μικρές μελανιές», πρόσθεσε. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να έχει πρησμένο άκρο. Και φυσικά, όταν πετάς από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη και πλησιάζεις τα 80, η πίεση της καμπίνας προκαλεί πρήξιμο στους αστραγάλους. Ετσι είναι. Νομίζω ότι είναι πολύ υγιής για την ηλικία του».

Αλλωστε, μετά και τη διάγνωση για τη CVI, ο Τραμπ έχει αποκαλύψει ότι λαμβάνει μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση ασπιρίνης, η οποία αραιώνει το αίμα για τη μείωση του κινδύνου εμφράγματος και εγκεφαλικού, αρνείται να φορέσει κάλτσες συμπίεσης και θεωρεί τη γυμναστική — πέρα από το γκολφ — «βαρετή».

Οι χειραψίες, όπως και το γκολφ, θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν τραυματισμό από «επαναλαμβανόμενη καταπόνηση», πρόσθεσε ο καθηγητής Γουέσταμπι. «Σε όσους ταξιδεύουν συχνά αεροπορικώς, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια είναι εξαιρετικά συχνή. Ασκεί πίεση στην περιφερική κυκλοφορία και προκαλεί αυτό που ονομάζουμε οίδημα», εξήγησε.

Σημείωσε ακόμη ότι το φλεβικό σύστημα είναι «εξαιρετικά ευέλικτο» και ότι το προσωρινό πρήξιμο «βελτιώνεται μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες». «Οποιος ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο όπως εκείνος και παίζει έντονα γκολφ, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση για τα 80 του, που ουσιαστικά εκεί βρισκόμαστε. Οταν βρίσκεσαι στη θέση του, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι αυτοί που είδαμε πέρυσι — όταν κάποιοι σου πυροβολούν», καταλήγει ο καθηγητής.

