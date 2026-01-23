Κραν Μοντανά: Ελεύθερος με εγγύηση ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Δικαστήριο του καντονιού του Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, διέταξε την αποφυλάκιση του Ζακ Μορέτι, συνιδιοκτήτη —μαζί με τη σύζυγό του— του μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς εκτυλίχθηκε μια από τις φονικότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ), το αρμόδιο δικαστήριο ανακοίνωσε, μέσω δελτίου Τύπου, ότι «ήρε την προσωρινή κράτηση» του Μορετί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει εάν ο κατηγορούμενος έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος.

Στη σύζυγό του, Τζέσικα Μορέτι, η οποία δεν είχε προφυλακιστεί, το δικαστήριο επέβαλε αυστηρά περιοριστικά μέτρα, με στόχο την αποτροπή του κινδύνου διαφυγής, σύμφωνα με πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για «κλασικά μέτρα» στο ελβετικό νομικό σύστημα: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση κατάθεσης όλων των προσωπικών εγγράφων στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, καθημερινή παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή της χρηματικής εγγύησης των 200.000 φράγκων.

Ο Ζακ Μορέτι είχε τεθεί σε προσωρινή κράτηση από τις 9 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία που άφησε πίσω της 40 νεκρούς και 116 τραυματίες.

Υπενθυμίζοντας το «τεκμήριο της αθωότητας», το δικαστήριο υπογράμμισε ότι «βασική αρχή της ελβετικής ποινικής δικονομίας είναι ο κατηγορούμενος να παραμένει ελεύθερος μέχρι τη δίκη του», εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για προφυλάκιση.

Η φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, με θύματα κυρίως εφήβους και νέους, προκλήθηκε -σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας- από σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου, οι οποίες άναψαν τον ηχομονωτικό αφρό που κάλυπτε την οροφή του υπογείου.

Η συνεχιζόμενη έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, στον βαθμό τήρησης των κανονισμών ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες, καθώς και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν.

Παράλληλα, η ίδια η κοινότητα του Κραν Μοντανά έχει αναγνωρίσει ότι από το 2019 δεν είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι πυρασφάλειας και ασφάλειας στο συγκεκριμένο κτίριο.

Το ζευγάρι των ιδιοκτητών του καταστήματος, βρίσκονται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια».

Την ίδια ώρα, δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), που επικαλείται τις ομοσπονδιακές Αρχές και τα νοσοκομεία, περίπου 70 άνθρωποι παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση στην Ελβετία και στο εξωτερικό.

Πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το AFP ανέφεραν ότι, αυτή την εβδομάδα, 26 τραυματίες νοσηλεύονταν σε ελβετικά νοσοκομεία: 12 στη Ζυρίχη, 10 στη Λωζάνη, δύο στο Βαλέ —όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά— και δύο στη Γενεύη.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας του Πληθυσμού (OFPP) γνωστοποίησε, από την πλευρά του, ότι άλλοι 44 τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Μεταξύ των νοσηλευόμενων βρίσκονται, σύμφωνα με το OFPP, 18 υπήκοοι ξένων χωρών, 17 Ελβετοί και εννέα αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελβετία.

Οι υγειονομικές Αρχές αποφεύγουν, σε γενικές γραμμές, να δώσουν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των ασθενών, ωστόσο τοπικοί αξιωματούχοι είχαν επισημάνει αμέσως μετά την τραγωδία ότι πολλοί από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά και εκτεταμένα τραύματα.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, καθώς οι ελβετικές Αρχές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για μια τραγωδία που έχει σημαδέψει την τοπική κοινωνία και έχει προκαλέσει διεθνή συγκίνηση.

