Ουκρανικό: Συνομιλίες στο Αμπου Ντάμπι με «αγκάθι» τα εδάφη και φόντο την ενεργειακή κρίση

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή (23/01) στο Αμπου Ντάμπι, με επίκεντρο το κρίσιμο και ακανθώδες ζήτημα των εδαφών.

Οι συνομιλίες διεξάγονται χωρίς ενδείξεις συμβιβασμού, την ώρα που ρωσικά αεροπορικά πλήγματα βυθίζουν την Ουκρανία στη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τεσσάρων ετών πολέμου.

Είναι πρώτες τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή ουκρανών και ρώσων απεσταλμένων και αμερικανών μεσολαβητών από την έναρξη του πολέμου. Πέρυσι, ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες είχαν την πρώτη τους δια ζώσης συνάντηση από το 2022, όταν συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Το Κίεβο βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς πριν δεχθεί να τερματίσει τις εχθροπραξίες.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η εδαφική διαμάχη αποτελεί το κεντρικό θέμα των συνομιλιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν το Σάββατο (24/01).

«Το πιο σημαντικό είναι η Ρωσία να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε», ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με την ουκρανική αντιπροσωπεία, αλλά είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση το Σάββατο και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η οποία δεν απέφερε άμεσα αποτελέσματα.

Το διπλωματικό εγχείρημα εξελίσσεται με φόντο τις ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα, που έχουν διακόψει την παροχή ρεύματος και θέρμανσης σε μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, την ώρα που οι θερμοκρασίες βρίσκονται κάτω από το μηδέν.

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, Μαξίμ Τιμτσένκο, δήλωσε στο Reuters ότι η κατάσταση πλησιάζει σε «ανθρωπιστική καταστροφή» και ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα μια κατάπαυση του πυρός που θα σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Βασικό αγκάθι για μια ενδεχόμενη συμφωνία παραμένει η απαίτηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν η Ουκρανία να παραδώσει το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέτσκ στο Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει – μια έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο.

Ο Ζελένσκι αρνείται να παραχωρήσει εδάφη που -όπως σημειώνει- η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει έπειτα από τέσσερα χρόνια σκληρού πολέμου. Δημοσκοπήσεις δείχνουν, άλλωστε, ότι υπάρχει ελάχιστη διάθεση στην ουκρανική κοινωνία για εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η ρωσική απαίτηση στην πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς από την Ουκρανία αποτελεί «μια πολύ σημαντική προϋπόθεση».

Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο ανέφερε στο Reuters ότι η Μόσχα θεωρεί πως η λεγόμενη «φόρμουλα Ανκορατζ» – που η Ρωσία υποστηρίζει ότι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Πούτιν σε σύνοδο στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο – θα έδινε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς και θα «πάγωνε» τις σημερινές γραμμές του μετώπου σε άλλα σημεία της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Το Ντονέτσκ είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Μόσχα δήλωσε το 2022 ότι προσάρτησε, έπειτα από δημοψηφίσματα τα οποία το Κίεβο και οι δυτικές χώρες χαρακτήρισαν προσχηματικά και μη έγκυρα. Η πλειονότητα των κρατών εξακολουθεί να αναγνωρίζει το Ντονέτσκ ως τμήμα της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους της σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας ρωσικής εισβολής, δεδομένου ότι η Μόσχα εμφανίζεται απρόθυμη να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια συμφωνία για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο είναι έτοιμη και ότι αναμένει μόνο από τον Τραμπ να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο για την υπογραφή της.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την «ανοικοδόμηση» των εδαφών που κατέχει στην Ουκρανία. Το Κίεβο, με τη στήριξη των ευρωπαίων συμμάχων του, απαιτεί αντίθετα η Ρωσία να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Ερωτηθείς για τη ρωσική πρόταση, ο Ζελένσκι την απέρριψε ως «ανοησία».

Η Μόσχα δηλώνει ότι επιδιώκει μια διπλωματική λύση, ωστόσο τονίζει ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα όσο μια διαπραγματευμένη συμφωνία παραμένει άπιαστη.

