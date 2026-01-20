Ωχ, ο Τραμπ έχει 44 τόνους από τον χρυσό μας!

Δεν είναι Πρωταπριλιά και δεν πρόκειται για απόπειρα χιούμορ για τη μεταμόρφωση του Οβάλ Γραφείου δια χειρός Ντόναλντ Τραμπ, με τα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία σε κάθε σπιθαμή. Είναι μια νέα, εντελώς απρόσμενη και αδιανόητη (σε άλλους καιρούς) πραγματικότητα που απασχολεί τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως την Ιταλία και τη Γερμανία. Ενώ αφορά άμεσα και την Ελλάδα.

Μετά τη σύγκρουση με τον αμερικανό πρόεδρο για τη Γροιλανδία και την πρόθεσή του να ελέγξει πλήρως την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Ιταλοί και οι Γερμανοί φυσάνε πλέον και το γιαούρτι. Και ανησυχούν ακόμη και για τον χρυσό τους που βρίσκεται αποθηκευμένος στις ΗΠΑ.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά ξεκινώντας από τη χώρα μας. Δημοσίευμα της ιταλικής Corriere della Sera στέκεται στο γεγονός ότι η γειτονική χώρα εμπιστεύεται το θησαυροφυλάκιο της Fed στη Νέα Υόρκη. Κάτι που συμβαίνει και με την Ελλάδα.

Η συνολική ποσότητα του χρυσού που διαθέτει η χώρα μας ανέρχεται σε 151 τόνους. Το 47% τηρείται στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών (29%), Βρετανίας (20%) και Ελβετίας (4%). Στο θησαυροφυλάκιο της ΤτΕ φυλάσσεται ο χρυσός σε πλάκες και σε νομίσματα. Οι ΗΠΑ στο θησαυροφυλάκιο της Fed στη Νέα Υόρκη εκτιμάται ότι διαθέτουν περίπου 44 τόνους χρυσό της Ελλάδας.

Ας δούμε την ανησυχία των άλλων χωρών της ΕΕ. «Εξομολογούμαστε ότι, αρχικά, η ανησυχία μας φάνηκε υπερβολική» αναφέρει η ιταλική Corriere για να παραπέμψει σε ενημερωτικό σημείωμα του αρχισυντάκτη των Financial Times στις ΗΠΑ, Εντουαρντ Λους, ο οποίος στέκεται με τη σειρά του αυτές τις ημέρες σε ένα άλλο κείμενο. Πρόκειται για ένα άρθρο του συγγραφέα και ακαδημαϊκού Στίβεν Στράους στην πλατφόρμα Medium με τον εξής εύγλωττο τίτλο: «Εάν ο χρυσός της χώρας σας βρίσκεται ακόμα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, είναι καιρός να τον φέρετε πίσω πριν τον πάρει ο Τραμπ». Εκεί βρίσκεται σημειωτέον και ο χρυσός της Ελλάδας.

Οπως σχολιάζει η Corriere della Sera, η παραδοχή των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών (αλλά και των ασιατικών, αφρικανικών και λατινοαμερικανικών) ήταν στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν το προπύργιο του κράτους δικαίου, έναν τόπο όπου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας θα γίνονταν σεβαστά και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν υπήρχε περίπτωση να διασαλευτεί. Ο Στράους υποστήριξε ότι αυτή η παραδοχή έχει πάψει να ισχύει.

Με βάση τα στοιχεία του 2024, το υπόγειο θησαυροφυλάκιο της Fed Νέας Υόρκης φιλοξενεί περίπου 6.331 τόνους χρυσού. Σύνολο περίπου 507.000 ράβδους χρυσού που ανήκουν σε κεντρικές τράπεζες σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, με αγοραία αξία που υπερβαίνει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι το μεγαλύτερο γνωστό αποθετήριο χρυσού στον κόσμο.

Ο «φύλακας» όλου αυτού του χρυσού είναι λοιπόν η Federal Reserve, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία είναι ανεξάρτητη από τον Λευκό Οίκο. «Ανεξάρτητη ναι, αλλά μέχρι πότε;» διερωτάται η ιταλική εφημερίδα και θυμίζει τις πρόσφατες επιθέσεις του Τραμπ ακόμη και με νομικές ενέργειες πρώτα κατά του στελέχους του ΔΣ Λίζα Κουκ και μετά εναντίον του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ. Οι επιθέσεις δείχνουν σύμφωνα με την Corriere ότι «το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο νομισματικό. Είναι συνταγματικό, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Αφορά το μοντέλο διακυβέρνησης του αμερικανικού κράτους».

Την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ο Τραμπ, ενδέχεται να αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της Fed «από την επόμενη εβδομάδα» και μετά. Ολοι εκτιμούν ότι θα είναι ένα πρόσωπο που θα υπακούει στις εντολές του κάτι που δεν έκανε ο Πάουελ. Οπως είναι γνωστό, ο Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τον Τζερόμ Πάουελ —η θητεία του ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο— για το γεγονός ότι δεν μείωσε τα επιτόκια όσο γρήγορα θα επιθυμούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος παρενέβη ευθέως στην ανεξαρτησία της.

Σύμφωνα με τον Στράους, ο επαναπατρισμός του χρυσού από τις χώρες που τον έχουν εμπιστευθεί στην αμερικανική Fed θα έπρεπε να γίνει με τη μέγιστη διακριτικότητα. O ίδιος προσθέτει δε ότι δεν ήταν μόνο μια οικονομική απόφαση αλλά και μια ισχυρή δήλωση κυριαρχίας.

Από τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, Βερολίνο και Ρώμη είχαν θορυβηθεί από τις επιθέσεις του Τραμπ στη Fed. Η όλο και πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά του αμερικανού προέδρου και η δοκιμασία των θεσμών στις ΗΠΑ έχουν αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις και στη Γερμανία ώστε να επαναπατριστούν τα αποθέματα χρυσού που διατηρεί το Βερολίνο στη Νέα Υόρκη. Γερμανία και Ιταλία διαθέτουν άλλωστε τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ. Η Γερμανία κατέχει 3.352 τόνους και η Ιταλία 2.452 τόνους, με περισσότερα από το ένα τρίτο αυτών να βρίσκονται αποθηκευμένα στη Fed Νέας Υόρκης.

Θέλοντας να είναι κανείς αισιόδοξος, γράφει η Corriere, θα μπορούσε να αντιτείνει στην ανησυχία ότι το να βάλει κανείς χέρι στον χρυσό ξένων Κεντρικών Τραπεζών θα ήταν μια κίνηση τόσο αρνητική για τη διεθνή αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών και την οικονομία —την αμερικανική και την παγκόσμια— που ακόμη και ο Τραμπ τελικά θα την απέφευγε. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι τα ακραία σενάρια θα αποφευχθούν —και για χάρη της ελληνικής οικονομίας και του χρυσού της χώρας μας— και ότι όλα αυτά θα παραμείνουν στη σφαίρα της κινδυνολογίας και των υπερβολικών προφυλάξεων.

