Μερτς και Μελόνι: Το νέο ισχυρό δίδυμο της ΕΕ

Ο Φριντριχ Μερτς αναζητά όλο και περισσότερο τη συνεργασία με την ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι ως «συγκυβερνήτη» του στην καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς βλέπει την παραδοσιακά στενή γαλλο-γερμανική σχέση να κλονίζεται.

Οι δύο τους συναντήθηκαν στη Ρώμη την Παρασκευή για να ενισχύσουν την αναπτυσσόμενη συμμαχία τους.

Οπως γράφει το Politico, και οι δύο είναι δεξιοί οπαδοί της συμμαχίας με τις ΗΠΑ που επιθυμούν να ηρεμήσουν τις εντάσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο εμφανίζονται απογοητευμένοι από τον Εμανουέλ Μακρόν σε ορισμένα θέματα.

Τα προηγούμενα χρόνια, η Γερμανία παραδοσιακά στρεφόταν προς τη Γαλλία σε κρίσιμες στιγμές για να χαράξει τα σχέδια για την ΕΕ, οπότε είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Μερτς τώρα συμμαχεί με τη Μελόνι στην προσπάθειά του να προωθήσει τις βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τομέα του εμπορίου, της βιομηχανίας και των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

«Οταν το Βερολίνο και η Ρώμη συνεργάζονται στενά, δεν το κάνουν από ρουτίνα, αλλά από πεποίθηση, επειδή το μέλλον της Ευρώπης, η ελευθερία και η δύναμή της να διαμορφώσει τον κόσμο, εξαρτώνται από αυτό», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ στο Politico.

Εν μέρει, η έλξη του Μερτς προς τη Μελόνι οφείλεται στην ενόχληση του για τη Γαλλία. Το Βερολίνο είναι ενοχλημένο από το γεγονός ότι το Παρίσι προσπάθησε να υπονομεύσει τη σημαντική εμπορική συμφωνία Mercosur με τη Νότια Αμερική, την οποία οι Γερμανοί επιθυμούσαν από καιρό προκειμένου να προωθήσουν τις βιομηχανικές εξαγωγές.

Η Γερμανία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από ένα κοινό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω διαφωνιών με τους Γάλλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύμπραξη με τη Ρώμη έχει μια λογική, σημείωσε το Politico.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Παρασκευής, ο Μερτς και η Μελόνι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Η γερμανική Rheinmetall και η ιταλική Leonardo έχουν ήδη μια κοινοπραξία για την κατασκευή τεθωρακισμένων και άλλων στρατιωτικών οχημάτων.

Συνολικά, στις συναντήσεις συμμετέχουν 21 κορυφαίοι υπουργοί από τις δύο χώρες, οι οποίοι αναμενόταν να υπογράψουν περίπου 10 συμφωνίες, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση.

Οι δύο χώρες συνεργάζονται για να συντάξουν ένα νέο σχέδιο δράσης για την αναβίωση της βιομηχανίας της ΕΕ και την επέκταση των εξαγωγών σε ένα κοινό έγγραφο θέσεων για τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου.

Το Βερολίνο και η Ρώμη αυτοαποκαλούνται «δύο κύριες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης» και έχουν καταδικάσει τις καθυστερήσεις στη συμφωνία Mercosur. Αυτή η γλώσσα θα ενοχλήσει το Παρίσι, σημειώνουν οι αναλυτές.

Μακροπρόθεσμη συνεργασία

Για τον Τζιαντζιάκομο Καλοβίνι, βουλευτή του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι, ο οποίος προεδρεύει της ιταλογερμανικής ομάδας φιλίας του ιταλικού Κοινοβουλίου, η συμμαχία των δύο ηγετών είναι λογική, δεδομένης της επικείμενης αποχώρησης του Μακρόν από την ευρωπαϊκή σκηνή μετά τις γαλλικές εκλογές του επόμενου έτους.

«Οι δύο χώρες μας έχουν σταθερές κυβερνήσεις, ειδικά σε σύγκριση με τη Γαλλία», είπε. «Είναι σαφές ότι η Μελόνι και ο Μερτς έχουν πιθανώς ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να συνεργαστούν».

Η διαφύλαξη της σχέσης με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας και για τους δύο ηγέτες, και τόσο ο Μερτς όσο και η Μελόνι έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν τις διατλαντικές συγκρούσεις. Στην προσπάθειά τους αυτή έχουν υποστηριχθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών τους, Βάντεφουλ και Αντόνιο Ταγιάνι.

«Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Φρίντριχ Μερτς εκπροσώπησαν την ευρωπαϊκή πτέρυγα που ήταν πιο ανοιχτή στον διάλογο με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Πιέτρο Μπενάσι, πρώην πρεσβευτής της Ιταλίας στο Βερολίνο και στην ΕΕ.

«Η κάπως σουρεαλιστική επιτάχυνση [των γεγονότων] που προκάλεσε ο αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαιώνει τη σύγκλιση των θέσεων της Ιταλίας και της Γερμανίας, και όχι της Ιταλίας και της Γαλλίας ή της Γαλλίας και της Γερμανίας», επισήμανε.

Σε αντίθεση με την ήπια προσέγγιση της Ρώμης και του Βερολίνου, ο Καλοβίνι κατηγόρησε τον Μακρόν για «αντιφατική» συμπεριφορά απέναντι στον Τραμπ.

«Συμπεριφέρεται σαν να θέλει να προκαλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά στη συνέχεια στέλνει μηνύματα -τα οποία ο Τραμπ δημοσίευσε με τρόπο που δεν ήταν και πολύ κομψός- στα οποία ικετεύει τον Τραμπ να τον καλέσει σε δείπνο», παραπονέθηκε.

Καλή χημεία αλλά και διαφορές

Αξιωματούχοι στο Βερολίνο δηλώνουν ενθουσιασμένοι για την αυξανόμενη συνεργασία με τη Μελόνι, περιγράφοντας τη σχέση με τη Ρώμη ως «αξιόπιστη».

«Η Ιταλία είναι αξιόπιστη», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ενας ιταλός αξιωματούχος εξήρε επίσης την «καλή χημεία» μεταξύ του Μερτς και της Μελόνι σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις γνωστές τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Μελόνι και του Μακρόν, οι οποίοι έχουν συχνά συγκρουστεί.

Βέβαια, ο γερμανός καγκελάριος και η ιταλίδα πρωθυπουργός έχουν σημαντικές διαφορές.

Η Μελόνι αρνήθηκε να υποστηρίξει το σχέδιο, που προωθούσε ο Μερτς, για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η Μελόνι επίσης απέσυρε προσωρινά την υποστήριξή της για τη συμφωνία εμπορίου με την Mercosur, προκειμένου να κερδίσει παραχωρήσεις για τους ιταλούς αγρότες, πριν τελικά την υποστηρίξει.

Επιπλέον, η Ρώμη και το Βερολίνο είναι πιθανό να αποδειχθούν πολύ δύσκολοι σύμμαχοι όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά. Η Ιταλία πιέζει από καιρό για μια πιο χαλαρή ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική —και είναι σύμμαχος της Γαλλίας σε αυτό το θέμα— ενώ η Γερμανία βάζει φρένο στην ΕΕ σε θέματα δαπανών.

Αλλά ακόμη και εδώ έχει υπάρξει κάποια σύγκλιση, με τη Μελόνι να μειώνει τις δαπάνες της Ιταλίας και τον Μερτς να προεδρεύει μιας ιστορικής επέκτασης των δαπανών για υποδομές και άμυνα που χρηματοδοτούνται από το χρέος.

Τι αναγκάστηκαν να αλλάξουν

Βασικά, μεγάλο μέρος της αναπτυσσόμενης συμμαχίας μεταξύ Μερτς και Μελόνι, είναι αποτέλεσμα αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν για τη δική τους εσωτερική πολιτική επιβίωση.

Η Μελόνι έχει μετακινήσει το εθνικιστικό κόμμα της προς το κέντρο, ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Γερμανία, έχει αναγκάσει τον Μερτς να μετακινήσει το συντηρητικό κόμμα του προς τα δεξιά σε θέματα μετανάστευσης.

Αυτή η ιδεολογική συγχώνευση επέτρεψε την εξομάλυνση των σχέσεων, σημείωσε το Politico.

Καθώς ο Μερτς αναζητούσε εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μειώσει δραστικά την εισροή αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, να μειώσει τη ρύθμιση και να προωθήσει το εμπόριο, η Μελόνι έχει γίνει μια όλο και πιο σημαντική σύμμαχος για τον καγκελάριο.

Ωστόσο, ο Στέφανο Στεφανίνι, ιταλός πρώην ανώτερος διπλωμάτης και εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, επισήμανε στο Politico ότι θα υπάρχουν πάντα όρια στη σχέση αυτή.

«Στον τομέα των αμυντικών δαπανών, η Ιταλία και η Γαλλία είναι πιο κοντά, επειδή η Γερμανία έχει τη δημοσιονομική ικανότητα να δαπανήσει μόνη της, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία πρέπει να λάβουν όσο το δυνατόν περισσότερη οικονομική υποστήριξη από την ΕΕ», είπε.

Παρά τις διαφορές αυτές, η Μελόνι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να πλησιάσει τον Μερτς.

«Η Μελόνι κατάλαβε ότι, καθώς υπάρχει κάποια ένταση στις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, θα μπορούσε να διεισδύσει και να πλησιάσει τη Γερμανία», δήλωσε στο Politico ο Μαρκ Λαζάρ, εμπειρογνώμονας στις γαλλο-ιταλικές σχέσεις, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης και στο Sciences Po του Παρισιού.

