Η Τέιλορ Σουίφτ στο Hall of Fame

Στα 36 της, η Τέιλορ Σουίφτ θα γίνει η δεύτερη νεότερη συνθέτρια στην Ιστορία που θα εισαχθεί στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών, μετά τον θρυλικό σόουλ τραγουδιστή και συνθέτη Στίβι Γουόντερ, ο οποίος έγινε μέλος το 1983 σε ηλικία 33 ετών, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός αυτή την εβδομάδα.

Η διάκριση αυτή κατατάσσει την σούπερ σταρ της ποπ μουσικής και κάτοχο 14 βραβείων Grammy μέχρι σήμερα στις τάξεις των διασημότερων συνθετών όλων των εποχών και γενεών στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η Σουίφτ θα εισαχθεί στο γκρουπ με τους πιο αναγνωρισμένους συνθέτες της Αμερικής μαζί με την καναδέζα Αλάνις Μορισέτ, που έγινε διάσημη στη δεκαετία του 1990, τον 78χρονο σταρ των 70ς και 80ς, Κένι Λόγκινς, και τους Πολ Στάνλεϊ και Τζιν Σίμονς, κιθαρίστα και μπασίστα αντίστοιχα των Kiss, της ροκ μπάντας μεσουρανούσε στη δεκαετία του 1970.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού CBS. Δεν έγινε γνωστό αν η Σουίφτ θα ερμηνεύσει στη σκηνή κάποια από τα τραγούδια της, όπως συμβαίνει παραδοσιακά στην τελετή.

«Οι τέσσερις αυτοί συνθέτες έχουν κυριολεκτικά υπογράψει το σάουντρακ της ζωής μας – τα τραγούδια που χορεύουμε, και με την υπόκρουση των οποίων κλαίμε και ροκάρουμε», ανέφερε ο βετεράνος ρεπόρτερ Αντονι Μέισον στην εκπομπή CBS Mornings, πριν ανακοινώσει τους εισακτέους.

Το Hall of Fame των Τραγουδοποιών, που ιδρύθηκε το 1969, απαιτεί από τους υποψήφιους να διαθέτουν έναν αξιόλογο κατάλογο τραγουδιών στο ενεργητικό τους ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη, 20 χρόνια μετά την πρώτη εμπορική κυκλοφορία μιας επιτυχίας τους.

Η πιο επιτυχημένη εμπορικά τραγουδίστρια της τελευταίας δεκαετίας έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία Grammy στην κατηγορία Αλμπουμ της Χρονιάς. Η τελευταία της κυκλοφορία, «The Life of a Showgirl», πούλησε περισσότερο από κάθε άλλο άλμπουμ στη σύγχρονη εποχή της ποπ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με το περιοδικό των αμερικανικών τσαρτ, Billboard.

Τον Μάιο του 2025, η Σουίφτ ανακοίνωσε ότι μετά από αγώνες πολλών ετών, κατοχύρωσε τα δικαιώματα των τραγουδιών της, ανακτώντας επίσημα την κυριότητα όλων των ηχογραφήσεων της, μεταξύ των οποίων και εκείνα των πρώτων έξι άλμπουμ της, που δεν της ανήκαν.

Στα τέλη της περσινής χρονιάς ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδεία της, «Eras Tour», η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ και οδήγησε στην κυκλοφορία μιας επιτυχημένης συναυλιακής ταινίας, και σε ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων της Disney+, που καταγράφει την επιτυχία της τουρνέ.

Το προηγούμενο άλμπουμ της καλλιτέχνιδος, με τίτλο «The Tortured Poets Department», που κυκλοφόρησε το 2024, βρέθηκε στο Νο 1 των τσαρτ του Billboard την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του και πούλησε σε φυσική και ψηφιακή μορφή το ισοδύναμο 8 εκατομμυρίων αντιτύπων.

