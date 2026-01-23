Αμστερνταμ: «Φρένο» στα ηλεκτρικά fatbikes μετά την έξαρση ατυχημάτων

Το Αμστερνταμ, μία από τις μεγαλύτερες «ποδηλατικές πρωτεύουσες» της Ευρώπης, σχεδιάζει να απαγορεύσει τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά «fatbikes» από τον αστικό ιστό, μετά την αύξηση ατυχημάτων υψηλής ταχύτητας και τραυματισμών που αποδίδονται σε απερίσκεπτη οδήγηση.

Η απαγόρευση των συγκεκριμένων ποδηλάτων -τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες έως και 60 χιλιόμετρα την ώρα στους στενούς δρόμους και τα μονοπάτια του Άμστερνταμ- ικανοποίησε τις οργανώσεις για την οδική ασφάλεια, αλλά ενόχλησε μερίδα ποδηλατών που υποστηρίζουν ότι το μέτρο έρχεται σε σύγκρουση με τη «χαλαρή» και ελεύθερη εικόνα της πόλης.

Η αντιδήμαρχος Μελάνι φαν ντερ Χορστ, που πρώτη πρότεινε το μέτρο, δήλωσε ότι έχει κατακλυστεί από παράπονα πεζών, στο διάσημο πάρκο Vondelpark.

Ηλικιωμένοι έχουν εκφράσει τον φόβο ότι μπορεί να παρασυρθούν από διερχόμενους αναβάτες, ενώ ορισμένες γυναίκες ανέφεραν ακόμη και περιστατικά παρενόχλησης, λέγοντας ότι δέχτηκαν χαστούκια από οδηγούς fatbike καθώς περνούσαν με ταχύτητα.

«Βλέπουμε πολλά fatbikes να κινούνται με περισσότερα από 50 ή 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ κανονικά επιτρέπεται να πηγαίνουν μόνο έως 25. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», τόνισε η φαν ντερ Χορστ, στο Reuters.

Τα fatbikes -που ξεχωρίζουν από τα συνηθισμένα ηλεκτρικά ποδήλατα χάρη στα πολύ φαρδιά ελαστικά, τις μεγάλες μπαταρίες και το βαρύ σκελετό τους- είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ νεαρών αναβατών και διανομέων.

Ο ιδιοκτήτης fatbike Σγιόρντ Γιόνκερς χαρακτήρισε την καθολική απαγόρευση υπερβολική αντίδραση και υποστήριξε ότι οι Αρχές θα έπρεπε να επικεντρωθούν στην απαγόρευση των παράνομων, εισαγόμενων μοντέλων και των ποδηλάτων που έχουν τροποποιηθεί, ώστε να αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες.

«Λατρεύω να το οδηγώ, η φίλη μου κάθεται πίσω, ο γιος μου μπροστά, και οι τρεις μας πάνω σε ένα ποδήλατο. Έτσι, άφησα το αυτοκίνητο», δήλωσε στο Reuters.

Ο Άλεξ Μανουπούτι, που έκανε βόλτα στο πάρκο με ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί fatbike της εταιρείας Stoer, σημείωσε ότι πάντα υπάρχει αντίσταση απέναντι σε οτιδήποτε καινούργιο.

«Χρειάζονται κανόνες, ώστε όλες οι κουλτούρες – όλοι οι άνθρωποι – να μπορούν πραγματικά να συνυπάρχουν», είπε.

Από τους 800.000 κατοίκους της πόλης, πάνω από τους μισούς χρησιμοποιούν καθημερινά κάποιο είδος ποδηλάτου στο Αμστερνταμ, μια πόλη παγκοσμίως γνωστή για το εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων της.

Ωστόσο, η ηλεκτρική υποβοήθηση κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι της παραδοσιακής πεταλοκίνησης. Από όλα τα ποδήλατα που πωλήθηκαν στην Ολλανδία το 2024, το 48% ήταν ηλεκτρικά και ένα επιπλέον 13% ήταν fatbikes, σύμφωνα με την ένωση οχημάτων RAI.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ολλανδικά νοσοκομεία διαπίστωσαν ότι όσοι τραυματίζονται σε ατυχήματα με fatbikes έχουν κατά 70% μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν πρόσθετη ιατρική φροντίδα σε σύγκριση με εκείνους που τραυματίζονται με συμβατικά ποδήλατα. Περίπου τα μισά από τα ατυχήματα με fatbikes αφορούσαν παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η γιατρός γενικής ιατρικής στην πόλη, Μπάρμπαρα Σουάρτχαουτ-τεν Κέιτ, ανέφερε ότι στο ιατρείο της παρατηρείται αύξηση σε περιστατικά διάσεισης και καταγμάτων στα χέρια. Πρόσθεσε ότι η χρήση κράνους θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική και ότι θα έπρεπε να απαγορευτεί η οδήγηση fatbikes από άτομα κάτω των 16 ετών.

«Το κράνος θα το κάνει πιο ασφαλές, αλλά και λιγότερο “κουλ”», σχολίασε στο Reuters.

Το δημοτικό συμβούλιο του Αμστερνταμ δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για το πότε θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση.

