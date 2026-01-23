Ολγα Κεφαλογιάννη: Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της διάταξης – Αντιμετωπίζω δύσκολη πραγματικότητα

Με καθυστέρηση πολλών ωρών, αφού το θέμα απασχολούσε τη δημόσια σφαίρα από το βράδυ της Πέμπτης, η Ολγα Κεφαλογιάννη, υπουργός Τουρισμού, τοποθετήθηκε, με ανάρτησή της στα social media, το μεσημέρι της Παρασκευής (23.01), για την επίμαχη νομοθετική διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία και υπέγραφε αλλά και έσπευσε να αξιοποιήσει στη δικαστική διένεξή της με τον μουσικό Μίνωα Μάτσα σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών της.

Η κυρία Κεφαλογιάννη παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση της εν λόγω διάταξης που πέρασε από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο και υποστήριξε πως η ίδια δεν έχει «λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου». Επειτα, επικαλέστηκε τα παιδιά της, δίδυμα τεσσάρων ετών, που κατά την ίδια βιώνουν μια σοβαρή επιβάρυνση από την υφιστάμενη ρύθμιση επιμέλειας μεταξύ εκείνης και του πρώην συζύγου της.

«Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού. Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων, για να προσθέσει: «Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές».

Και κατέληξε πως «οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

