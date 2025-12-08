Τζον Λένον: Ο θρύλος δεν σβήνει

Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου του 1980 ο Τζον Λένον και η Γιόκο Ονο είχαν περάσει από τα γραφεία του περιοδικού «Rolling Stone» για φωτογράφηση. Φεύγοντας συνάντησαν έναν θαυμαστή που τους ζήτησε αυτόγραφο πάνω στο «Double Fantasy», το κοινό τους άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Στη συνέχεια το πρόγραμμα έδειχνε ηχογράφηση του «Walking on Thin Ice», του νέου single της Ονο.

Γύρισαν στο σπίτι περίπου στις 10 το βράδυ, στο γνωστό συγκρότημα κτιρίων Dakota της Νέας Υόρκης (στη συμβολή της 72ης οδού με την Central Park West στο Μανχάταν). Στη νότια είσοδο το ζεύγος συνάντησε τον ίδιο θαυμαστή που τους είχε ζητήσει αυτόγραφο. Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν αυτή τη φορά είχε μαζί του ένα 38άρι, τέσσερις σφαίρες του οποίου (από τις συνολικά πέντε που έριξε) βρήκαν την πλάτη και τον ώμο του Λένον. Οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο της εκτέλεσης πριν από το ασθενοφόρο. Συνέλαβαν τον δράστη και έβαλαν στο αυτοκίνητο τον Λένον ώστε να τον μεταφέρουν το συντομότερο σε κάποιο νοσοκομείο.

Ο κορυφαίος μουσικός δηλώθηκε νεκρός κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο Roosevelt (σημερινό Mount Sinai), στις 23.15. Ο ίδιος ο Τσάπμαν περίμενε ήρεμος την Αστυνομία στη σκηνή του εγκλήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άλλωστε, δεν πρόβαλε την παραμικρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Αργότερα δήλωσε: «Μέσα μου υπάρχει ένας μικρός και ένας μεγάλος άνθρωπος. Στη ζωή μου ως τώρα νικητής ήταν μονίμως ο μεγάλος. Μέχρι σήμερα».

«Φύλακας στη σίκαλη» για Λένον και Ρίγκαν

Κατά τη σύλληψή του, ο Τσάπμαν κρατούσε ένα αντίτυπο από το πασίγνωστο βιβλίο του Σάλιντζερ «Ο φύλακας στη σίκαλη». Στην εισαγωγική σελίδα είχε γράψει: «Από τον Χόλντεν Κόφιλντ στον Χόλντεν Κόφιλντ. Αυτή είναι η δήλωσή μου». Κόφιλντ φυσικά είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου: ένα πρότυπο για τη νεανική ανασφάλεια, επικριτικός προς όλους και όλα.

Στις ηχογραφήσεις του Τσάπμαν όπως ακούγονται στο ντοκιμαντέρ «John Lennon: Murder Without a Trial» ο ίδιος κάνει παραληρηματικές δηλώσεις και εκφράζει την πεποίθηση του ότι η δολοφονία θα τον μετέτρεπε στον Χόλντεν Κόλφιλντ. Αυτή ήταν μια εμμονή που παραδόξως είχε και ένας επίδοξος δολοφόνος της εποχής, ο Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, λάτρης του ίδιου βιβλίου, ο οποίος τέσσερις μήνες αργότερα, στις 30 Μαρτίου 1981, επιχείρησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Ρίγκαν.

Η σιωπηλή προσευχή των 230.000

Δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του, ο Τζον Λένον αποτεφρώθηκε σε ιδιωτική τελετή. Τέσσερις ημέρες αργότερα και ύστερα από κάλεσμα της Γιόκο Ονο εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο σιώπησαν και έμειναν ακίνητοι για δέκα λεπτά, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον εκλιπόντα. Ειδικά στο Central Park είχαν συγκεντρωθεί 230.000 άνθρωποι, ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί σταμάτησαν να εκπέμπουν.

Πώς αντέδρασαν οι άλλοι 3 Μπιτλς

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου η Oνο τηλεφώνησε σε τρεις ανθρώπους «που ο Τζον θα ήθελε σίγουρα να το μάθουν», όπως είπε: τον γιο του Τζούλιαν, τη θεία Μιμί και τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Ο τελευταίος προσπαθούσε να αποφύγει τα διεθνή ΜΜΕ και η αμηχανία του φαινόταν στις κάμερες. «Δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω τον πόνο για τον άνθρωπο που έχασα. Ο θάνατός του είναι ένα πικρό, σκληρό χτύπημα. Τον αγαπούσα πραγματικά αυτό τον τύπο».

Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε ήδη προσλάβει δύο σωματοφύλακες για τον ίδιο και την οικογένειά του σε περίπτωση που κυκλοφορούσε σε δημόσιο χώρο, αλλά τελικά έμεινε όλες τις μέρες στο σπίτι του Σάσεξ. Εκείνος που έφτασε από την πρώτη στιγμή στο πλάι της Όνο ήταν ο Ρίνγκο Σταρ, ενώ ο Τζορτζ Χάρισον ακύρωσε μια ηχογράφησή του και οχυρώθηκε στην έπαυλη του Οξφορντσάιρ.

Η συνέντευξη στο «Playboy»

Τον Σεπτέμβριο του 1980 το ζευγάρι Λένον – Oνο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στο «Playboy», η οποία τελικά δημοσιεύθηκε στο τεύχος του Ιανουαρίου του 1981, περίπου έναν μήνα μετά τη δολοφονία. Yστερα από μια περίοδο σχετικής νηνεμίας, όπου κατά τα λεγόμενα του ίδιου, «έψηνε ψωμί και έκανε baby sitting», το ζευγάρι ήταν έτοιμο να ηχογραφήσει νέα μουσική. Σε μία από τις αποκαλυπτικές στιγμές της συνέντευξης ο Λένον αναφέρει ότι μία ημέρα άκουσε την Oνο να παίζει στο πιάνο τη «Σονάτα του σεληνόφωτος» του Μπετόβεν. «Μπορείς να το παίξεις ανάποδα;». Όταν η παρτενέρ του όντως έπαιξε ανάποδα τη σύνθεση ο Λένον εμπνεύστηκε το «Because».

Το μεταθανάτιο άλμπουμ

Ο Λένον και η Γιόκο Oνο είχαν αρχίσει να δουλεύουν μαζί το άλμπουμ «Milk and honey» σχεδόν ταυτόχρονα με το «Double fantasy», το οποίο κυκλοφόρησε μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Ο τίτλος «Γάλα και μέλι» είναι συμβολικός για την καταγωγή και τη σχέση τους και το κοινό τους ήθελε πολύ απλά να τους ακούσει ακόμη και μετά τη δολοφονία.

Eτσι, η Oνο εργάστηκε σκληρά για να τα καταφέρει («στην αρχή όταν άκουσα τη φωνή του κατέρρευσα» έλεγε σε συνέντευξή της). Oσο και αν τα τραγούδια δεν απηχούν σε τίποτε τα περασμένα αριστουργήματα, υπάρχει μέσα τους μια αληθινή αγάπη.

Εσείς πού ήσασταν όταν μάθατε τη δολοφονία;

Το μουσικό περιοδικό «Uncut» τον Οκτώβριο του 2005 είχε φιλοξενήσει αφιέρωμα για τα 25 χρόνια από τη δολοφονία, όπου δεκάδες γνωστοί μουσικοί θυμήθηκαν πού βρίσκονταν όταν έμαθαν την είδηση του θανάτου. Ο Oζι Oσμπορν βρισκόταν σε ένα ξενοδοχείο της Ουαλίας και την έμαθε μετά τις 9 το πρωί από τηλεφώνημα της συζύγου του, Σάρον.

Ο Slash των «Guns N’ Roses» βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Aντζελες. Ο Τζιμ Σκλαβούνος των Bad Seeds, φίλος του Νικ Κέιβ, το άκουσε από το ραδιόφωνο στο σπίτι του στο Ιστ Βίλατζ της Νέας Υόρκης. «Eμεινα παγωμένος στο ίδιο σημείο».

Η «χαμένη» ηχογράφηση

Είναι σαν να το περιμένει κανείς ότι ακριβώς στις επετειακές χρονιές όλο και κάποια άγνωστη ηχογράφηση ή συνέντευξη θα δημοσιοποιηθεί για να ανανεώσει την περιέργεια των απανταχού θαυμαστών. Oπως η συνέντευξη του Τζον Λένον που θεωρούνταν χαμένη επί δεκαετίες και ανακαλύφθηκε πρόσφατα από τον Βρετανό ραδιοφωνικό παραγωγό και DJ Νίκι Χορν, ο οποίος την είχε ηχογραφήσει το 1975.

Η συνέντευξη, που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα του συγκροτήματος Dakota μεταδόθηκε στις 9 του περασμένου Οκτώβρη – ημέρα γενεθλίων του καλλιτέχνη – στο Boom Radio της Αγγλίας. Στα αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Λένον εκφράζει την πεποίθησή του ότι βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από τις αμερικανικές Αρχές. «Το τηλέφωνό μου ήταν παγιδευμένο», ακούγεται να λέει στον Χορν. «Ο κόσμος τότε νόμιζε ότι ήμουν τρελός… Αλλά μπορούσα να καταλάβω πότε η γραμμή ήταν καθαρή και πότε είχε πολύ θόρυβο».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News