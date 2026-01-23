Μαρκ Κάρνι: Το νέο αστέρι της παγκόσμιας πολιτικής

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήρθε, είδε και πιθανώς να νομίζει ότι κατέκτησε [το Νταβός]», γράφει σε ανάλυσή του ο Ισάν Θαρόρ της Washington Post, και είναι αλήθεια πως τις προηγούμενες ημέρες οι συζητήσεις στα πηγαδάκια, τόσο στις κεντρικές αίθουσες όσο και στο περιθώριο, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εστιάζονταν στο τι θα έκανε ή δεν θα έκανε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο ο πραγματικός πρωταγωνιστής -ο «σταρ», όπως τον χαρακτηρίζει ο αμερικανός αρθρογράφος- της παγκόσμιας μάζωξης δεν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά ο Μαρκ Κάρνι.

«Οταν έγινε πρωθυπουργός του Καναδά πέρυσι, ήταν γνωστός κυρίως ως ένας τεχνοκράτης κεντρικός τραπεζίτης που είχε διακριθεί στον κόσμο των διεθνών χρηματοοικονομικών. Οταν, όμως, επέστρεψε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, είχε καταστεί ξαφνικά ένας παγκόσμιος σταρ της πολιτικής», γράφει και ο Ιαν Οστεν των New York Times.

Το συνήθως συγκρατημένο κοινό του Νταβός -δισεκατομμυριούχοι, επενδυτές, CEOs κορυφαίων εταιρειών και πολιτικοί- σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει θερμά τον καναδό πρωθυπουργό μετά από το τέλος της εμπνευσμένης ομιλίας που εκφώνησε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Ο Μαρκ Κάρνι επαινέθηκε καταρχάς για την ειλικρινή αναγνώριση αυτού που χαρακτήρισε ως αμετάκλητη «ρήξη» στην παγκόσμια τάξη που προκλήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και για την έκκλησή του προς άλλες μεσαίες δυνάμεις να συμπαραταχθούν με τον Καναδά στη χάραξη μιας ξεχωριστής πορείας σε απόσταση από τις υπερδυνάμεις του κόσμου.

«Γνωρίζουμε ότι [όσα είπε] αντικατοπτρίζουν μια αλλαγή στην παγκόσμια τάξη που σχεδόν όλοι βλέπαμε να πλησιάζει ολοένα περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά κανένας ηγέτης μεγάλης κυβέρνησης δεν ήταν προετοιμασμένος να το πει πραγματικά», ανέφερε σχετικά στην Washington Post o Ιαν Μπρέμερ του Eurasia Group, κορυφαίος ειδικός στους γεωπολιτικούς κινδύνους, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος θα σκέφτεται [την ομιλία] για αρκετό καιρό».

Ομως ο Κάρνι είχε κι άλλα να πει. Την Πέμπτη22 Ιανουαρίου, λιγότερο από μία ημέρα μετά από την επιστροφή του από το Νταβός, ο καναδός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η πατρίδα του, λέγοντας ότι ο Καναδάς «πρέπει να είναι ένας φάρος – παράδειγμα για έναν κόσμο σε σύγχυση».

«Σε μια εποχή υψωμένων τειχών και σφιχτών συνόρων, δείχνουμε πώς μια χώρα μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανοιχτή και ασφαλής, φιλόξενη και ισχυρή, με αρχές και πυγμή», πρόσθεσε σε ομιλία του στο Κεμπέκ, σε ένα φρούριο που χτίστηκε από τους Βρετανούς πριν από περισσότερα από 200 χρόνια για να αποκρούσουν τους αμερικανούς εισβολείς.

«Υπάρχουν κυριολεκτικά δισεκατομμύρια άνθρωποι που επιδιώκουν αυτό που έχουμε χτίσει. Μια πλουραλιστική κοινωνία που λειτουργεί. Μια δημόσια πλατεία που είναι θορυβώδης, ποικιλόμορφη και ελεύθερη. Μια οικονομία που προσφέρει ευημερία σε πολλούς. Μια δημοκρατία που επιλέγει να προστατεύει τους πιο ευάλωτους από τους ισχυρούς», συνέχισε.

«Ο Καναδάς δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά μπορούμε να δείξουμε ότι ένας άλλος τρόπος είναι δυνατός, ότι το τόξο της ιστορίας δεν είναι προορισμένο να λυγίσει προς τον αυταρχισμό και τον αποκλεισμό. Μπορεί ακόμα να καμφθεί προς την πρόοδο και τη δικαιοσύνη».

Ο Μαρκ Κάρνι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε την Πέμπτη στο Κεμπέκ, ούτε την Τρίτη στο Νταβός, αλλά κατέστη σε όλους σαφές πως αναφερόταν συγκεκριμένα στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Επιστρέφοντας από την Ελβετία, το βράδυ της Πέμπτης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την πρόσκλησή του προς τον Κάρνι να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του για τις παγκόσμιες συγκρούσεις, το οποίο, όπως είπε, θα ήταν «το πιο έγκριτο Συμβούλιο Ηγετών που έχει συσταθεί ποτέ».

«Κάθε μέρα μας υπενθυμίζεται ότι ζούμε σε μια εποχή αντιπαλότητας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων», είπε ο Κάρνι την Τρίτη στο Νταβός. «Οτι η τάξη που βασίζεται σε κανόνες εξασθενεί. Οτι οι ισχυροί μπορούν να κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι πρέπει να υποφέρουν ό,τι πρέπει». Ο καναδός ηγέτης σημείωσε επίσης ότι για την επιβίωσή τους, τα κράτη δεν πρέπει πλέον να «συναινούν για να τα πηγαίνουν καλά» με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να ενεργούν από κοινού, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο ομιλίες του Μαρκ Κάρνι κατέδειξαν την πρόθεσή του να απομακρύνει το δυνατόν περισσότερο τη χώρα του από την εκδοχή των Ηνωμενών Πολιτειών υπό τον Τραμπ, παρότι οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά για την οικονομία του Καναδά που εξαρτάται από τις εξαγωγές ενώ οι δύο χώρες μοιράζονται επίσης τα μακρύτερα χερσαία σύνορα στον κόσμο. Αν και ο Καναδάς έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, ο Τραμπ έχει επιβάλει μια σειρά δασμών που απειλούν καίριες καναδικές βιομηχανίες (όπως τα αυτοκίνητα, ο χάλυβας και το αλουμίνιο).

Ανεξάρτητα από το πώς θα επιλυθεί το ζήτημα της Γροιλανδίας, ενός άλλου γείτονα του Καναδά, η εμμονή του Τραμπ με το νησί προκαλεί ανησυχία και οργή στους Καναδούς, δεδομένων των απειλών του αμερικανού προέδρου να καταστήσει τον Καναδά 51η πολιτεία. Λίγο πριν ο Κάρνι ανέβει στο βήμα του Νταβός, ο Τραμπ ανάρτησε μια φωτογραφία η οποία τον δείχνει να απευθύνεται σε μια σειρά από ευρωπαίους ηγέτες ενώ δίπλα του δεσπόζει ένας χάρτης ΤΝ με την αστερόεσσα να καλύπτει και τον Καναδά και τη Γροιλανδία καθώς και τη Βενεζουέλα. Και την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της «φλύαρης», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των New York Times, ομιλίας του, ο Τραμπ αποπειράθηκε να απαντήσει σε όλα όσα είπε ο Κάρνι την προηγούμενη ημέρα.

«Ο Καναδάς απολαμβάνει πολλά δωρεάν προνόμια από εμάς. Παρεμπιπτόντως, θα έπρεπε να μας ευγνωμονούν κιόλας, αλλά δεν το κάνουν», δήλωσε ο Τραμπ. «Παρακολούθησα τον πρωθυπουργό σας χθες. Δεν ήταν και τόσο ευγνώμων – θα έπρεπε να μας ευγνωμονείτε, Καναδοί. Ο Καναδάς υπάρχει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάσαι αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις τις δηλώσεις σου».

Οι δύο άνδρες δεν συναντήθηκαν στο Νταβός. Ωστόσο την Πέμπτη ο Κάρνι απάντησε. «Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικοδομήσει μια αξιοσημείωτη εταιρική σχέση στην οικονομία, στην ασφάλεια και στις πολιτιστικές ανταλλαγές. Αλλά ο Καναδάς δεν ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς ευδοκιμεί επειδή είμαστε Καναδοί» ήταν το δικό του μήνυμα.

Σχολιάζοντας την ομιλία του Κάρνι στο Νταβός, ο Βόλφγκανγκ Ισινγκερ, γερμανός πρώην διπλωμάτης που διετέλεσε πρόεδρος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου από το 2008 έως το 2022, χαρακτήρισε τα σχόλια του καναδού πρωθυπουργού ως «απολύτως αξιοθαύμαστα», επιβεβαιώνοντας πως «υπάρχουν κάποιοι που τώρα λένε “γιατί δεν μπορούμε να προσκαλέσουμε τον Καναδά να γίνει μέλος της ΕΕ;”».

«Εκφώνησε έναν εξαιρετικό, αξιομνημόνευτο λόγο και πιστεύω επίσης ότι ήταν μια ομιλία που εκτίμησε ακόμη και κάποιος σαν τον Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σχετικά στην Washington Post ο Αντονι Σκαραμούτσι, τακτικός επισκέπτης στο Νταβός, ο οποίος κατά την πρώτη θητεία Τραμπ διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. «Και η σύστασή μου προς τους ευρωπαίους ηγέτες είναι να καλέσουν τον Μαρκ – είναι διαθέσιμος για executive leadership coaching».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News