Γαλάτσι: Ανήλικοι πέταξαν βεγγαλικά σε σχολείο – με εγκαύματα 14χρονος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό ομάδας πέντε ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου και 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ΕΡΤnews, οι ανήλικοι, που φορούσαν κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, εκτόξευσαν τα βεγγαλικά από εξωτερικό χώρο προς το προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα της Γυμναστικής και δεκάδες μαθητές αθλούνταν στον χώρο.

Ο 14χρονος υπέστη έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη τους.

