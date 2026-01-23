Σχολείο με βροχή ή γονείς σε αδιέξοδο;

Κάποτε κλείναμε τα σχολεία για χιόνια. Για εκείνες τις σπάνιες, σχεδόν γιορτινές ημέρες που το άσπρο σκέπαζε τα πάντα και η απουσία από το μάθημα είχε κάτι από παιδική χαρά. Σήμερα, όμως, αρκεί μια προειδοποίηση για έντονη βροχόπτωση, μια ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, κι αμέσως πέφτει η αυλαία: τα σχολεία κλειστά. Και κάπου εκεί αρχίζει η γκρίνια.

Στον διαδικτυακό τοίχο μου, τις τελευταίες μέρες, παρέλασαν αναρτήσεις γονέων που έβραζαν. «Αν είναι να κλείνετε τα σχολεία κάθε τρεις και λίγο, δώστε μας άδεια» έγραφαν. Αλλοι, πιο ωμά: «Για μια βροχή κλείσατε πάλι;». Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα δίκιο σε αυτή τη μαζική αγανάκτηση. Γιατί το κλείσιμο του σχολείου δεν είναι απλώς μια ανακοίνωση, είναι ντόμινο.

Για τους γονείς και ειδικά για όσους δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, σημαίνει άγχος, ακροβατικά και τηλεφωνήματα πανικού. Αδεια δεν δίνεται ή δίνεται με το σταγονόμετρο. Τηλεργασία δεν είναι πάντα εφικτή. Παππούδες δεν υπάρχουν για όλους, ούτε babysitter της τελευταίας στιγμής. Το «σχολεία κλειστά» μεταφράζεται αυτομάτως σε «βρες λύση μόνος σου» και αυτή η λύση, συνήθως, κοστίζει σε χρόνο, σε χρήμα και σε νεύρα.

Οι γονείς, λοιπόν, έχουν δίκιο να παραπονιούνται. Γιατί η καθημερινότητά τους δεν είναι θεωρητική άσκηση. Είναι ωράρια, προϊστάμενοι, deadlines, απειλές για «μια ακόμα απουσία». Και όταν το κράτος αποφασίζει προληπτικά, χωρίς να προβλέπει τι γίνεται μετά, το βάρος πέφτει πάλι στο ίδιο σημείο, στην οικογένεια.

Από την άλλη πλευρά, πώς να αγνοήσεις πια τι μπορεί να κάνει μια επίμονη βροχή; Δεν μιλάμε για υπερβολές ή σενάρια καταστροφής. Μιλάμε για τραγωδίες δίπλα μας. Ανθρωποι πνίγονται μέσα σε υπόγεια και ισόγεια, αυτοκίνητα παρασύρονται, δρόμοι γίνονται ποτάμια και τα οχήματα βάρκες. Οχι κάπου μακριά, όχι σε «ξεχασμένες» περιοχές. Στην καρδιά της πρωτεύουσας. Σε γειτονιές που θεωρούσαμε ασφαλείς, αναβαθμισμένες, σχεδόν άτρωτες, πεθαίνουν άνθρωποι στα καλά καθούμενα.

Η κλιματική κρίση δεν είναι πια αφηρημένη έννοια. Είναι εδώ και κάνει απρόβλεπτα περάσματα από πάνω μας. Μια δυνατή βροχή δεν είναι απλώς βροχή. Είναι το τεστ αντοχής μιας χώρας που αποδεικνύεται, ξανά και ξανά, ανοχύρωτη. Με ελλιπείς υποδομές, πρόχειρες κατασκευές που τώρα αποκαλύπτουν τα θανάσιμα μυστικά τους, μπαζωμένα ρέματα και μια διαχρονική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που επιστρέφει τον λογαριασμό.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, το προληπτικό κλείσιμο των σχολείων μοιάζει με το γνωστό «φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά». Καλύτερα να γκρινιάζουμε για μια χαμένη μέρα μαθημάτων, παρά να μετράμε θύματα. Καλύτερα να ψάχνουμε πώς θα τη βγάλουμε με τα παιδιά στο σπίτι, παρά να τρέχουμε πανικόβλητοι στους δρόμους εν μέσω καταιγίδας.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κλείνουν τα σχολεία. Είναι κυρίως ότι η απόφαση αυτή πέφτει στο κενό. Χωρίς πρόβλεψη για άδειες ειδικού σκοπού, χωρίς ουσιαστική στήριξη των εργαζόμενων γονιών, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο που να λαμβάνει υπόψη την πραγματική ζωή με τα νέα δεδομένα της, ένα από τα οποία είναι οι κίνδυνοι από τα καιρικά φαινόμενα.

Ισως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να βλέπουμε το θέμα σαν δίλημμα: ασφάλεια ή ταλαιπωρία. Γιατί γίνεται και τα δύο να συνυπάρξουν, αν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός. Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να γκρινιάζουμε, και δικαίως. Αλλά θα συνεχίσουμε και να φοβόμαστε. Γιατί σε μια χώρα που μια βροχή μπορεί να γίνει απειλή, καμία απόφαση δεν είναι πραγματικά εύκολη.

