Λονδίνο: Ο Μπάρον Τραμπ είδε σε βιντεοκλήση να δέρνουν μία φίλη του και κάλεσε την αστυνομία

Πριν από ένα χρόνο, ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, μιλούσε μέσω βιντεοκλήσης από τις ΗΠΑ, με μία φίλη του στο Λονδίνο, η οποία εκείνη τη στιγμή δέχθηκε επίθεση με γροθιές από έναν άντρα. Ο Μπάρον Τραμπ κάλεσε την βρετανική αστυνομία αναφέροντας το περιστατικό, και ο άνδρας συνελήφθη.

Σε βάρος του 22χρονου Ματβέι Ρουμιάντσεφ, ο οποίος είναι Ρώσος, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό και επίθεση. Αυτές τις ημέρες, ξεκίνησε η δίκη του στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν την Τετάρτη στη δίκη, ο Ρουμιάντσεφ, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, δήλωσε στο δικαστήριο ότι αναστατώθηκε όταν άκουσε τη γυναίκα να αποκαλεί τον γιο του αμερικανού προέδρου, «γλυκέ μου».

Οταν ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ είδε τον ξυλοδαρμό, κάλεσε την άμεση δράση. Η βρετανική Εισαγγελία έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της συνομιλίας του με τον τηλεφωνητή. Ο Τραμπ είπε ότι χτυπούν τη γυναίκα και ότι την γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οταν ο τηλεφωνητής τον ρώτησε αν είχε δει την επίθεση στα social media, ο Τραμπ απάντησε: «Οχι, όχι… σε μια βιντεοκλήση».

Σύμφωνα με τον Guardian, την Πέμπτη, διαβάστηκε στο δικαστήριο το περιεχόμενο ενός μεταγενέστερου email προς τους βρετανούς αστυνομικούς, που ερευνούσαν τις κατηγορίες.

Σε αυτό, ο Τραμπ μετέφερε όσα του είχε πει η γυναίκα. «Μου είπε το θύμα, με το οποίο έχω πολύ στενή σχέση, ότι αυτό το άτομο της δημιουργούσε προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Περιγράφοντας αυτό που είδε στην βιντεοκλήση, είπε ότι ήταν «πολύ σύντομο, αλλά πράγματι εμφανές», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ο Τραμπ είπε ότι κάλεσε τη γυναίκα σε βιντεοκλήση τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Ιανουαρίου του 2025 (δύο ημέρες πριν την ορκωμοσία του πατέρα του, στον Λευκό Οίκο).

«Δεν περίμενα να απαντήσει λόγω της διαφοράς ώρας», είπε ο Τραμπ στο email του προς την αστυνομία, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Πρόσθεσε: «Το άτομο που απάντησε ήταν ένας άνδρας χωρίς πουκάμισο, με σκούρα μαλλιά. Αυτή η εικόνα διήρκεσε ίσως ένα δευτερόλεπτο… και μετά στην οθόνη εμφανίστηκε το θύμα».

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από δύο φίλους του στις ΗΠΑ να καλέσουν την αστυνομία, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Ο Ρουμιάντσεφ, ο οποίος φορούσε μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο στο εδώλιο, αρνείται την κατηγορία για επίθεση, σωματική βλάβη, δύο κατηγορίες για βιασμό, απόπειρα στραγγαλισμού και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ασκώντας πίεση στη γυναίκα να αποσύρει τις καταγγελίες της.

Οι κατηγορίες αφορούν το διάστημα Νοέμβριος 2024 – Ιανουάριος 2025.

Οι δικηγόροι ρώτησαν τον κατηγορούμενο για ένα περιστατικό που συνέβη στις 3 Νοεμβρίου 2024, όταν η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι ο Ρουμιάντσεφ είχε σπάσει τη φριτέζα της.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που καταγράφηκε από έναν αστυνομικό που έφερε κάμερα, η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ο Ρουμιάντσεφ ήταν ζηλιάρης και «ελέγχει με ποιον μπορώ να είμαι φίλη», όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ρώτησε τι εννοούσε η γυναίκα. Ο Ρουμιάντσεφ απάντησε: «Αυτό ήταν μια αναφορά στη σχέση της με τον Μπάρον Τραμπ. Εγώ ποτέ δεν ήθελα να την ελέγχω».

Ο κατηγορούμενος επιβεβαίωσε στο δικαστήριο ότι είχαν συζητήσει για τον Μπάρον Τραμπ εκείνο το βράδυ. «Αυτή το ανέφερε. Αρχισε να μου δείχνει τις συνομιλίες της μαζί του», είπε.

Και πρόσθεσε: «Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι με ενοχλούσε το γεγονός ότι μιλούσε με τον Μπάρον Τραμπ». Είπε στο δικαστήριο ότι η γυναίκα έστελνε μηνύματα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια του καυγά τους.

Επιστρέφοντας στο σπίτι μετά τον καυγά, ο Ρουμιάντσεφ έστειλε μηνύματα στη γυναίκα, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο. Επιβεβαίωσε ότι ένα μήνυμά του έγραφε: «Αρχισες να τον αποκαλείς γλυκιέ μου, (τον Μπάρον Τραμπ), ένιωσα πολύ άσχημα».

Στο αντίγραφο της κλήσης προς την άμεση δράση στις 18 Ιανουαρίου 2025, στην οποία ανέφερε την επίθεση στη φίλη του, ο Τραμπ είπε: «Αυτό συνέβη πριν από περίπου οκτώ λεπτά. Μόλις κατάλαβα πώς να τηλεφωνήσω σε κάποιον… είναι πραγματικά επείγον».

Στη διάρκεια της κλήσης, ο Τραμπ φαινόταν εκνευρισμένος από τις ερωτήσεις σχετικά με το πώς γνώριζε το φερόμενο θύμα. Απάντησε στον τηλεφωνητή: «Εννοώ ότι αυτές οι λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία, την χτυπούν».

Στη συνέχεια, ο χειριστής τον ρώτησε: «Πρέπει να πάρω πληροφορίες από εσάς, πώς έχετε αυτές τις πληροφορίες;».

Ο Τραμπ απάντησε: «Ελαβα μια κλήση από αυτήν με έναν άντρα να την χτυπάει».

Ο τηλεφωνητής ρώτησε: «Πώς την γνωρίζετε;»

Ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι αυτές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία, την χτυπάει, αλλά εντάξει, την γνώρισα στα social media, δεν νομίζω ότι έχει σημασία».

Ο τηλεφωνητής είπε: «Μπορείτε να σταματήσετε να είστε αγενής και να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου; Αν θέλετε να βοηθήσετε το άτομο, θα απαντήσετε στις ερωτήσεις μου με σαφήνεια και ακρίβεια».

Αφού είπε ότι δεν γνώριζε το όνομα του άντρα που φέρεται να διέπραξε την επίθεση, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Συγγνώμη που ήμουν αγενής».

Η δίκη συνεχίζεται.

