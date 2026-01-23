Η Δύση προδίδει για πολλοστή φορά τους Κούρδους

Στη μακρά και πολυτάραχη ιστορία της Μέσης Ανατολής, λίγα φαινόμενα είναι τόσο διαχρονικά όσο η συστηματική εγκατάλειψη των Κούρδων από τη διεθνή κοινότητα ή αλλιώς, όπως το θέτει ο Κον Κόφλιν της βρετανικής Telegraph, «η προθυμία των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου να προδίδουν τις φιλοδοξίες του κουρδικού λαού να δημιουργήσει μια δική του πατρίδα».

Από αυτήν την άποψη η ιστορία τους μοιάζει με έναν φαύλο κύκλο, στο πλαίσιο του οποίου η στρατηγική τους χρησιμότητα σε περιόδους κρίσης, μετατρέπεται στη συνέχεια σε γεωπολιτικό «βαρίδι». Η αρχή έγινε με τον κατακερματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι τούρκοι εθνικιστές ματαίωσαν βίαια τις προσπάθειες των συμμαχικών δυνάμεων να ιδρύσουν ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν στη σημερινή νοτιοανατολική Τουρκία. Πιο πρόσφατα η Δύση πρόδωσε τους Κούρδους, μην αναλαμβάνοντας δράση όταν ο ιρακινός δικτάτορας Σαντάμ Χουσεΐν εξαπέλυσε επιθέσεις με χημικά όπλα εναντίον της πόλης Χαλάμπτζα, στο ιρακινό Κουρδιστάν, το 1988, σκοτώνοντας περίπου 5.000 ανθρώπους, κυρίως γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους.

Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα εκτυλίσσονται στη βόρεια Συρία τις τελευταίες ημέρες, η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ετοιμάζονται για πολλοστή φορά να επιδοθούν σε μια ακόμη «κραυγαλέα πράξη δολιότητας», όπως γράφει χαρακτηριστικά ο σχολιαστής της Telegraph, με θύματα, αυτή τη φορά, τους ηρωικούς κούρδους μαχητές οι οποίοι διαδραμάτισαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ήττα των φανατικών του Ισλαμικού Κράτους κατά τη διάρκεια του βάναυσου εμφυλίου πολέμου της Συρίας.

Με μεγάλο μέρος της προσοχής του κόσμου να είναι στραμμένη στο «ψυχόδραμα Τραμπ» στο Νταβός, δεν δίνεται επαρκής προσοχή στις πιθανές επιπτώσεις του τελευταίου ξεσπάσματος βίας στη βόρεια Συρία, όπου οι ισλαμιστικές κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν κατά των (φιλο-δυτικών) κούρδων μαχητών.

Οπως συνοψίζεται στο βρετανικό δημοσίευμα οι Κούρδοι της Συρίας παρείχαν σημαντική υποστήριξη στην υπό αμερικανική ηγεσία εκστρατεία για την καταστροφή του αυτοαποκαλούμενου χαλιφάτου του Ισλαμικού Κράτους στη συριακή πόλη Ράκα το 2017, γεγονός που τους παρείχε στη συνέχεια τη δυνατότητα να ιδρύσουν τον δικό τους αυτόνομο θύλακα (Ροζάβα) στη βόρεια Συρία.

Από τη σκοπιά της Δύσης, η σημασία του θύλακα αυξήθηκε μετά από την πτώση της Ράκα, καθώς χρησιμοποιήθηκε για τη κράτηση χιλιάδων αιχμαλώτων τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους και των συγγενών τους, με πολλούς από αυτούς να κρατούνται σε κουρδικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Οι δυτικοί ηγέτες μπορεί να έχουν αλλού την προσοχή τους στραμμένη, αυτό ωστόσο δεν αλλάζει το γεγονός πως σε αυτό το νέο ξέσπασμα βίας ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης ασφαλείας, καθώς, σε περίπτωση που οι κούρδοι μαχητές αναγκαστούν να αποσυρθούν από τα εδάφη που εξακολουθούν να ελέγχουν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ορισμένοι από τους πιο σκληροτράχηλους τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους να καταφέρουν να διαφύγουν και να εξαπολύσουν μια νέα εκστρατεία τρομοκρατίας.

Μάλιστα εκφράζονται ανησυχίες πως η οργάνωση έχει ήδη αρχίσει να ανοικοδομεί αθόρυβα τις τρομοκρατικές της δομές, όντας εκ νέου σε θέση να εμπνέει φρικαλεότητες υψηλού προφίλ, όπως η επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ τον περασμένο Δεκέμβριο που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους (περιλαμβανομένου και ενός εκ των δύο δραστών).

Υπάρχουν αναφορές ότι εκατοντάδες κρατούμενοι-μέλη του Ισλαμικού Κράτους έχουν ήδη καταφέρει να δραπετεύσουν, εκμεταλλευόμενοι τις συγκρούσεις μεταξύ των Κούρδων και των κυβερνητικών δυνάμεων, καθώς το καθεστώς του προέδρου της Συρίας Αχμεντ αλ Σάρα- επιδιώκει να αποκαταστήσει τον κυβερνητικό έλεγχο σε ολόκληρη τη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι κάποτε είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ για δέκα εκατομμύρια δολάρια για τις προηγούμενες διασυνδέσεις του με την Αλ Κάιντα, ο αλ Σάρα κατάφερε να συνάψει μια «ανίερη συμμαχία», όπως την χαρακτηρίζει ο βρετανός δημοσιογράφος, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί να τερματίσει τη μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία (στην χώρα εξακολουθούν να υπηρετούν 1.500 στρατιωτικοί) της Αμερικής στη Συρία.

Η επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει την εμπλοκή της Ουάσιγκτον (κυρίως μέσω της αρωγής των Κούρδων) στη χώρα χρονολογείται από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο. Το 2019 είχε αποπειραθεί να προβεί σε μονομερή αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, όμως η κίνησή του είχε καταδικαστεί ευρέως ως κατάφωρη προδοσία των Κούρδων, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει.

Οταν, όμως επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πέρυσι αυτές τις μέρες, η κατάσταση είχε αλλάξει άρδην, με το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ να έχει καταρρεύσει και τον αλ Σάρα, ο οποίος τότε ήταν γνωστός με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, να έχει εισέλθει θριαμβευτικά (με την αρωγή της Τουρκίας) στη Δαμασκό, αναλαμβάνοντας, τελικά, χρέη προέδρου της Συρίας. Οι δύο ηγέτες δεν άργησαν να έρθουν σε συνεννόηση ενώ τον περασμένο Νοέμβριο ο αλ Σαρά έγινε δεκτός από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιστώνεται, σήμερα, ότι μεσολάβησε για τη σύναψη μιας συμφωνίας (ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή) στο πλαίσιο της οποίας οι -υπό την ηγεσία των Κούρδων – Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) αποδέχτηκαν να ενσωματωθούν στον συριακό στρατό με αντάλλαγμα οι κυβερνητικές δυνάμεις να αναλάβουν τον έλεγχο των φυλακών που κρατούνται τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους. Αλλά μόλις την επομένη (την περασμένη Δευτέρα) ξέσπασαν νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αν και το απόγευμα της Τρίτης επιτεύχθηκε μια νέα εκεχειρία, με τη Δαμασκό να δίνει στους Κούρδους προθεσμία τεσσάρων ημερών για να αποδεχτούν την ενσωμάτωσή τους στις κεντρικές κρατικές δομές.

«Ολα τα μέρη συμφώνησαν ότι το ουσιαστικό πρώτο βήμα είναι η πλήρης τήρηση της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, καθώς συλλογικά προσδιορίζουμε και εφαρμόζουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από όλες τις πλευρές για την ενίσχυση της διαρκούς σταθερότητας», έγραψε στο X την Πέμπτη ο Τομ Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, πέρα από στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο οι Κούρδοι προειδοποιούν ότι είναι εξαιρετικά αφελές και δυνάμει καταστροφικό να θεωρεί ο Λευκός Οίκος ότι μπορεί να εμπιστευτεί την κράτηση μελών του Ισλαμικού Κράτους σε πρώην ισλαμιστές ηγέτες, όπως ο αλ Σαρά. Ταυτόχρονα οι Κούρδοι αισθάνονται για ακόμη μια φορά βαθιά προδομένοι, καθώς η ανταμοιβή τους για τις θυσίες που υπέστησαν, πολεμώντας κατά του Ισλαμικού Κράτους, θα είναι, όπως φαίνεται, να αναγκαστούν να υποταχθούν στο νέο ισλαμιστικό καθεστώτος της Συρίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News