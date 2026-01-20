Ο Βαλεντίνο και τα αστέρια του

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι –Βαλεντίνο για τον κόσμο της μόδας τον οποίο σφράγισε με την παρουσία του– έχει ντύσει σχεδόν όλες τις πιο διάσημες γυναίκες των τελευταίων δεκαετιών – και πολλούς από τους πιο διάσημους άνδρες. Οι δημιουργίες του έχουν «περπατήσει» σε αμέτρητα κόκκινα χαλιά και απονομές βραβείων σε όλο τον κόσμο. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας και οι σταρ τον λάτρεψαν γιατί τις έκανε να φαίνονται –και να αισθάνονται– τέλειες. Ο Βαλεντίνο δεν είναι πια εδώ, η μόδα του όμως μένει για πάντα