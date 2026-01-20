Ο Βαλεντίνο και τα αστέρια του

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι –Βαλεντίνο για τον κόσμο της μόδας τον οποίο σφράγισε με την παρουσία του– έχει ντύσει σχεδόν όλες τις πιο διάσημες γυναίκες των τελευταίων δεκαετιών – και πολλούς από τους πιο διάσημους άνδρες. Οι δημιουργίες του έχουν «περπατήσει» σε αμέτρητα κόκκινα χαλιά και απονομές βραβείων σε όλο τον κόσμο. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας και οι σταρ τον λάτρεψαν γιατί τις έκανε να φαίνονται –και να αισθάνονται– τέλειες. Ο Βαλεντίνο δεν είναι πια εδώ, η μόδα του όμως μένει για πάντα
Ναόμι και Ζιζέλ έχουν φορέσει αμέτρητες δημιουργίες του «αυτοκράτορα της μόδας». Εδώ, μαζί τους στην πασαρέλα του ντεφιλέ Υψηλής Ραπτικής 1999 στο Παρίσι
ARNAL/ CHARRIAU/ Gamma-Rapho via Getty Images/ Ideal Image
Η ντίβα Σοφία Λόρεν με λαμπερή τουαλέτα Βαλεντίνο στα 63α Οσκαρ του 1991, όπου έλαβε τιμητικό βραβείο
Ron Galella/ Ron Galella Collection via Getty Images/ Ideal Image
Ο Βαλεντίνο, η Τζέφιφερ Λόπεζ και ο Κάσπερ Σμαρτ καταφθάνουν στην επίδειξη του πρώτου, Ανοιξη - Καλοκαίρι 2013, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Michel Dufour/ WireImage/ Getty/ Ideal Image
Η Μπενεντέτα Πιτσιόλι - κόρη του Πιερπάολο Πιτσιόλι, διευθυντή δημιουργικού του οίκου Valentino από το 2008 έως το 2024 - η Ναόμι Κάμπελ, ο Βαλεντίνο και η Γκουίνεθ Πάλτρόου στην επίδειξη Φθινόπωρο - Χειμώνας 2019-2020 στο Παρίσι
Pascal Le Segretain/ Getty Images/ Ideal Image
Η Τζένιφερ Ανιστον με Βαλεντίνο στις 61ες Χρυσές Σφαίρες, το 2004
Carlo Allegri/ Getty Images/ Ideal Image
Η Τζάκι Ωνάση στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης το 1979 με μαύρη μάξι τουαλέτα Βαλεντίνο
Ron Galella/ Ron Galella Collection via Getty Images/ Ideal Image
Η πριγκίπισσα Νταϊάνα με μπορντό φόρεμα Βαλεντίνο, από βελούδο και δαντέλα, το 1992. Μέχρι και το καλσόν της ήταν στον ίδιο χρωματικό τόνο
Anwar Hussein/ Getty Images/ Ideal Image
Η Σάρον Στόουν και ο Βαλεντίνο κλείνουν την επίδειξη prêt-à-porter Καλοκαίρι 1994. Είναι Οκτώβριος του 1993 στο Παρίσι
ARNAL/GARCIA/ Gamma-Rapho via Getty Images/ Ideal Image
Ο Βαλεντίνο και τα «χρυσά» μοντέλα των '90s στην επίδειξη της κολεξιόν Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο-Χειμώνας 1993/94
PAT/ ARNAL/ Gamma-Rapho via Getty Images/ Ideal Image
Η Χάλι Μπέρι με καφέ Βαλεντίνο δημιουργία στις Χρυσές Σφαίρες του 2002
Gregg DeGuire/ WireImage/ Getty/ Ideal Image
Η Κέιτ Μπλάνσετ ποζάρει με το Οσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «The Aviator», στην 77η απονομή του 2005. Φοράει, τι άλλο, Βαλεντίνο
Frank Micelotta/Getty Images/ Ideal Image
Η Αν Χάθαγουεϊ με φόρεμα Βαλεντίνο σε κόκκινο της φωτιάς και τον Βαλεντίνο δίπλα της στα 83α Οσκαρ, το 2011
Bob Riha, Jr./ Getty Images/ Ideal Image
Επίδειξη μόδας στη Ρώμη το 21015. Από αριστερά, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, Γκουίνεθ Πάλτροου με κόκκινο Βαλεντίνο και ο σχεδιαστής με λευκό κοστούμι και statement παπούτσια animal print
Ernesto Ruscio/ Getty Images/ Ideal Image
Ο Πέδρο Πασκάλ στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης το 2023. Είναι μια εκδήλωση προς τιμήν του Καρλ Λάγκερφέλντ, αλλά ο Πασκάλ φοράει Βαλεντίνο!
Taylor Hill/Getty Images/ Ideal Image
Η Κλόντια Σίφερ στην πασαρέλα με Haute Couture νυφικό Βαλεντίνο, το 1995
Pierre Vauthey/ Sygma/Sygma via Getty Images/ Ideal Image
Η Κάια Γκέρμπερ με vintage Βαλεντίνο λίγο πριν από το after party των Οσκαρ 2025
Robert Smith/ Patrick McMullan via Getty Images/ Ideal Image
