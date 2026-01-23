Η δανή πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Γροιλανδία σε ένδειξη υποστήριξης

Μήνυμα ενότητας και στήριξης στη Γροιλανδία, που βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών ισορροπιών, επέλεξε να στείλει η Δανία.

Η πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε το νησί της Αρκτικής, δηλώνοντας ότι στόχος της είναι να δείξει τη «μεγάλη υποστήριξη» του δανικού λαού προς τους κατοίκους , έπειτα από μια ταραχώδη εβδομάδα κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές του να καταλάβει το ημιαυτόνομο νησί και συμφώνησε να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νούουκ, έγινε δεκτή από τον ομόλογό της, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν. Οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν στον διάδρομο προσγείωσης πριν αναχωρήσουν μαζί οδικώς προς το κέντρο της πόλης, όπου στη συνέχεια περπάτησαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό.

«Είμαι εδώ για να δείξω τη μεγάλη υποστήριξη του λαού της Δανίας προς τους Γροιλανδούς. Αυτή είναι μια στιγμή που πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Βρισκόμαστε σε μια σοβαρή κατάσταση», δήλωσε η δανή πρωθυπουργός.

Η επίσκεψη -όπως τόνισε- αποσκοπεί και στην «προετοιμασία της διπλωματικής απάντησης» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε σε δημοσιογράφους, καθώς περπατούσε δίπλα στον Νίλσεν στο κέντρο του Νούουκ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου να αποσύρει τις απειλές για απόκτηση της Γροιλανδίας με τη βία, έπειτα από συνομιλία που είχε την Τετάρτη στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο άνδρες κατέληξαν σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον της Γροιλανδίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες.

Η Φρεντέρικσεν έφτασε στο Νούουκ απευθείας από τις Βρυξέλλες, όπου είχε συναντηθεί με τον Ρούτε. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι συνεργάζεται στενά με τη δανή πρωθυπουργό για την ενίσχυση της άμυνας και της αποτροπής στην περιοχή της Αρκτικής.

Good to see 🇩🇰 PM Mette Frederiksen @Statsmin this morning in Brussels. We’re working together to ensure that the whole of NATO is safe & secure and will build on our cooperation to enhance deterrence & defence in the Arctic. Denmark continues to make robust contributions to our… pic.twitter.com/YQrd8JXxh9 — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 23, 2026

«Συμφωνούμε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσει τη δέσμευσή του για την Αρκτική. Η άμυνα και η ασφάλειά της είναι θέμα ολόκληρης της συμμαχίας», έγραψε η Φρεντέρικσεν σε δική της ανάρτηση στο Χ, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφία της ίδιας και του Ρούτε από τις Βρυξέλλες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News