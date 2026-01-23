Κόκκινος συναγερμός στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες και χιονοθύελλες

Συστάσεις για προσοχή στις μετακινήσεις, διακοπές ηλεκτροδότησης και πολικές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν 150 εκατομμύρια Αμερικανούς από την Παρασκευή 23/01 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς μια τεράστια καταιγίδα πλήττει τις ΗΠΑ με ισχυρές χιονοπτώσεις και παγωμένη βροχή από τις κεντρικές Πολιτείες έως και την ανατολική ακτή, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

Η καταιγίδα, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σχεδόν τον μισό πληθυσμό της χώρας, θα «φέρει» έως και μισό μέτρο χιονιού στα Απαλάχια Ορη και στα βουνά της Δυτικής Βιρτζίνια, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ. Παράλληλα, οι περισσότεροι κάτοικοι των ανατολικών πολιτειών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επικίνδυνα ολισθηρούς ή παγωμένους δρόμους, καθώς και πιθανές διακοπές ρεύματος, λόγω δέντρων και κλαδιών που θα βαρύνουν από τον πάγο, θα σπάνε και θα κόβουν ηλεκτροφόρα καλώδια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Με το ακραίο ψύχος στον Βορρά και την καταιγίδα, οι μισοί Αμερικανοί βρίσκονται υπό κάποια μορφή μετεωρολογικών προειδοποιήσεων», δήλωσε ο Μπράιαν Χέρλεϊ, μετεωρολόγος του Κέντρου Πρόβλεψης Καιρού της NWS στο Κόλετζ Παρκ του Μέριλαντ, μιλώντας στο Reuters.

Σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Βαλτιμόρη και Ουάσιγκτον αναμένεται ότι θα «πέσουν» έως 25 εκατοστά χιονιού, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από -5,5 έως -14 βαθμούς Κελσίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταιγίδας, η Πολιτεία της Νέας Υόρκης αναμένεται να βρίσκεται υπό καθεστώς «Μπλε Συναγερμού», το οποίο υποχρεώνει τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών να παρατείνουν τις ώρες λειτουργίας των καταφυγίων και να διασφαλίζουν ότι οι άστεγοι έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Το Σικάγο θα βρεθεί σε συνθήκες πολικού ψύχους, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους -18 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή και το Σάββατο και με επικίνδυνες αισθήσεις ψύχους που θα φτάνουν τους -34 βαθμούς.

Στο Τέξας, ο κυβερνήτης Γκρεγκ Αμποτ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιώντας επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμό για τον έλεγχο της κυκλοφορίας, την παρακολούθηση των διακοπών ρεύματος, τη διάσωση ανθρώπων που παγιδεύονται από την καταιγίδα και άλλα μέτρα. Ο Αμποτ κάλεσε τους κατοίκους του Τέξας να «παραμείνουν ενήμεροι για τις καιρικές συνθήκες, να ελέγχουν το DriveTexas.org πριν ταξιδέψουν και να ακολουθούν τις οδηγίες των πολιτειακών και τοπικών αρχών».

Η επικείμενη καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις, με περισσότερες από 800 πτήσεις να έχουν ήδη καθυστερήσει ή ακυρωθεί. Αεροδρόμια σε μεγάλα συγκοινωνιακά κέντρα, όπως το Ντάλας, η Ατλάντα και η Οκλαχόμα, έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Οι επιπτώσεις της καταιγίδας στην καθημερινότητα είναι ήδη ορατές. Τα Δημόσια Σχολεία της Οκλαχόμα Σίτι ακύρωσαν όλα τα μαθήματα και τις δραστηριότητες της Παρασκευής λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης των οδικών συνθηκών. Οι παγωμένες θερμοκρασίες οδήγησαν σχολεία στο Χιούστον να παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, εφαρμόζοντας εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης. Στο Ντάλας, τα σχολεία επρόκειτο να λειτουργήσουν, ωστόσο οι αρχές ακύρωσαν όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες της Παρασκευής και ολόκληρου του Σαββατοκύριακου.

Στο Χιούστον, εταιρεία κοινής ωφέλειας έχει προετοιμαστεί για το χειρότερο, με 3.300 εργαζομένους σε κατάσταση ετοιμότητας. Ο δήμαρχος του Χιούστον, Τζον Γουίτμαϊρ, έγραψε στο διαδίκτυο: «Ολοι επί ποδός. Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο».

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ζημιές, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα πληγούν από πάγο, θα μπορούσαν να είναι συγκρίσιμες με εκείνες ενός τυφώνα.

Η παρατεταμένη ψυχρή περίοδος σημαίνει αργή απόψυξη, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε περιοχές όπου ο πάγος και το χιόνι μπορούν να βαραίνουν κλαδιά δέντρων και ηλεκτροφόρα καλώδια, προκαλώντας διακοπές ρεύματος που ενδέχεται να διαρκέσουν ημέρες.

Περίπου 160 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό προειδοποιήσεις ή επιφυλακή για χειμερινές καταιγίδες ή ακραίο ψύχος, με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν και τα δύο ταυτόχρονα.

Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια αναμένεται να παραμείνουν παγωμένα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Ο πάγος μπορεί να προσθέσει εκατοντάδες κιλά βάρος σε καλώδια και κλαδιά, καθιστώντας τα ιδιαίτερα επιρρεπή στο σπάσιμο, ειδικά σε συνθήκες ισχυρών ανέμων. Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν αναμένεται να φτάσουν ακόμη και στη Φλόριντα.

