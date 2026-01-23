Πιερρακάκης: Η ΑΑΔΕ υπόδειγμα για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον χαιρετισμό του εξήρε το «αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης» της ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς το «υπόδειγμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι συνεχάρη προσωπικά τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, καθώς και τα στελέχη της Αρχής, για τη δημιουργία «ενός οργανισμού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και στη μετεξέλιξη της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος».

Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός στοχευμένων νομοθετικών παρεμβάσεων σε συνδυασμό με ένα λειτουργικό και αποδοτικό μοντέλο οργάνωσης, σημείωσε ο υπουργός.

«Δείχνει τον δρόμο για το πώς μπορεί και πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο», τόνισε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει «έμπρακτα και με κάθε τρόπο» το έργο της φορολογικής Αρχής.

Την ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα της εκδήλωσης, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, συμπλήρωσε η παρουσία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, οι οποίοι έντυσαν τη βραδιά με μουσικό πρόγραμμα, δίνοντας έναν ξεχωριστό, εορταστικό τόνο στη συνάντηση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News