Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού που έπεσε στο καθήκον στο Αστρος

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης στο Άστρος Κυνουρίας, την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν από το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον λιμενικό που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία αλλά και το Λιμενικό Σώμα.

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του 53χρονου η οποία λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα αγκαλιάζοντας το φέρετρο του αδικοχαμένου συζύγου της το οποίο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.

Μάλιστα, ενώ συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν τον δικό τους άνθρωπο, έγινε γνωστό ότι η Βουλή «υιοθετεί» το ανήλικο παιδί του αδικοχαμένου άνδρα, όπως προβλέπεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News