Μήπως κάποτε «περπατούσαν» οι Γιγάντιες Κεφαλές στο Νησί του Πάσχα;

Ανετα μπορεί να πει κανείς ότι το Νησί του Πάσχα, νησί της Πολυνησίας γνωστό και ως Ράπα Νούι, βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά. Είναι ένα άγονο κομμάτι γης «αγκυροβολημένο» στον Νότιο Ειρηνικό, που ανήκει στην Χιλή και βρίσκεται περίπου 2.200 μίλια στα δυτικά της.

Τι σχέση έχει όμως αυτό το νησάκι με το χριστιανικό Πάσχα; «Μολονότι ο πειρατής Ντέιβις είχε επισημάνει την ύπαρξη γης στην περιοχή αυτή από το 1686, έπρεπε να φτάσουμε στο 1722 για να βρεθεί εκεί ο Ροχενβέεν, κυβερνήτης ενός μικρού ολλανδικού στόλου, με τρία καράβια. Η ανακάλυψη έγινε τη δεύτερη μέρα της μεγάλης χριστιανικής γιορτής, για αυτό και ο Ροχενβέεν ονόμασε το νησί “Πάσχα”», γράφει ο γάλλος ανθρωπολόγος Φρανσίς Μαζιέρ στο βιβλίο του «Fantastique île de Pâques, του 1968 (10 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος, με τίτλο «Το Νησί του Πάσχα». Είναι εξαντλημένο, ίσως όμως ο βρείτε σε κάποιο παλαιοβιβλιοπωλείο).

Το Μάτα-Κίτε-Ράνι, δηλαδή «Μάτια που κοιτούν τα αστέρια», ένα από τα αρχαία ονόματα του Νησιού του Πάσχα, εκφράζει ίσως με τον καλύτερο τρόπο την αλήθεια αυτού του νησιού με το σκοτεινό παρελθόν. Ακόμη και σήμερα, σε αυτό το κομμάτι γης όπου η ζωή πεθαίνει, εκατοντάδες πέτρινοι γίγαντες, οι λεγόμενοι μοάι, κοιτάζουν τον ουρανό με τα άδεια μάτια τους και «μιλούν» για έναν εκπληκτικό πολιτισμό με συναρπαστικά μυστικά. Ο Φρανσίς Μαζιέρ ξεκίνησε να ξετυλίγει αυτά τα μυστικά, το 1963 όταν επιβιβάστηκε σε μια σκούνα μαζί με τη σύζυγό του Τίλα και έφτασαν στο νησί μετά από 50 μέρες. Εζησαν εκεί για δύο χρόνια προσπαθώντας να ξεδιαλύνουν το αίνιγμά τους μελετώντας επιστημονικά τους γίγαντες από κάθε γωνία, κυρίως μέσω της χρονολόγησης με άνθρακα-14.

Αυτές οι μονολιθικές μορφές, που αντιπροσωπεύουν θεοποιημένους προγόνους, λαξεύτηκαν σε συμπιεσμένη τέφρα σε ένα λατομείο μέσα στον κρατήρα του σβησμένου ηφαιστείου Ράνο Ραράκου, μεταξύ 1200 και 1700 μ.Χ., και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν έως και 11 μίλια (σχεδόν 18 χλμ) σε τραχύ έδαφος. Μερικάαπό αυτά τα τεράστια αγάλματα φτάνουν τα 10 μέτρα ύψος και ζυγίζουν έως και 86 τόνους. Εδώ και αιώνες , δε, οι αρχαιολόγοι προβληματίζονται για το πώς μετακινήθηκαν οι μοάι του Ράπα Νούι.

Περίπου 950 μοάι έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στο νησί, γράφει στους New York Times ο Φραντς Λιντζ. Τα περισσότερα είναι στραμμένα προς την ενδοχώρα με την πλάτη τους στον ωκεανό για να παρακολουθούν τα χωριά, αλλά επτά από αυτά στις δυτικές πλαγιές του ηφαιστείου Τερεβάκα είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να βλέπουν ακριβώς το ηλιοβασίλεμα κατά τη διάρκεια των ισημεριών, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποτε η τοποθεσία χρησίμευε ως αστρονομικό παρατηρητήριο. Επιπλέον, περίπου 400 μοάι βρίσκονται ακόμα στο λατομείο και 62 είναι ξαπλωμένα στο έδαφος ανάμεσα στο λατομείο και τους τελετουργικούς χώρους κατά μήκος της ακτής. Στο μεταξύ, όλοι αυτοί οι αριθμοί όπως και το ερώτημα εάν τα 62 μοάι είχαν εγκαταληφθεί για κάποιον λόγο κατά τη μεταφορά τους ή αφέθηκαν σκόπιμα στα σημεία που βρέθηκαν, έχουν προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις, σημειώνει ο Λιντζ στους New York Times.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, ωστόσο, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Journal of Archaeological Science, οι Καρλ Λίπο Carl από το πανεπιστήμιο του Μπίνγκχαμπτον στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και ο Τέρι Χάντ από το πανεπιστήμιο της Αριζόνα, στις ΗΠΑ, έδειξαν μια εύλογη τεχνική για τον τρόπο μετακίνησης των αγαλμάτων. Πριν από δεκατέσσερα χρόνια, η 18μελής ομάδα των αμερικανών ερευνητών μετέφερε ένα αντίγραφο από σκυρόδεμα βάρους 4,35 τόνων σε απόσταση 100 μέτρων σε μόλις 40 λεπτά, χρησιμοποιώντας σχοινιά δεμένα στο κεφάλι του γλυπτού, προκαλώντας το να ταλαντεύεται και να μετατοπίζει το βάρος του από τη μία πλευρά στην άλλη με κάθε ρυμούλκηση και προωθώντας το σταδιακά προς τα εμπρός. Αυτό το πείραμα αμφισβήτησε τις υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με τη μεταφορά των μοάι και ενίσχυσε εκείνες που προτάθηκαν στο βιβλίο των Λίπο και Χαντ, «Τα αγάλματα που περπάτησαν: Ξετυλίγοντας το μυστήριο του νησιού του Πάσχα» (2011).

Η ιδέα της μετακίνησης ενός μοάι κάνοντάς το περπατήσει, εμπνευσμένη από την προφορική παράδοση, αναπαραστάθηκε με επιτυχία, για πρώτη φορά το 1986, από τον τσέχο αρχαιολόγο Πάβελ Πάβελ και τον νορβηγό εθνογράφο Θορ Χάγιερνταλ. Οι δοκιμές τους αντιμετωπίστηκαν τότε με σκεπτικισμό, κυρίως επειδή οι επικριτές πίστευαν ότι η μέθοδος θα μπορούσε να βλάψει τις βάσεις των αγαλμάτων, δεν θα λειτουργούσε σε ανώμαλο έδαφος και αφορούσε ένα μοντέλο 15 τόνων που δεν ήταν αντιπροσωπευτικό όλων των μεγεθών των μοάι. Επίσης, η θεωρία των «Κεφαλών που Περπατούν» δεν είχε τοπικό προηγούμενο. Ωστόσο, παρά τις επικρίσεις, η φήμη του Χάγιερνταλ ως εξερευνητή, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση του Πάβελ στη Μηχανική, οδήγησε σε σοβαρό δημόσιο και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον.

Βήματα γιγάντων

Στη νέα δημοσίευση περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο ο δρ Λίπο, ο δρ Χαντ και οι συνάδελφοί τους δημιούργησαν τρισδιάστατα μοντέλα για να κατανοήσουν το πώς συγκεκριμένα σχήματα και αναλογίες επέτρεπαν ή εμπόδιζαν διαφορετικές τεχνικές μεταφοράς. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα να προσδιορίσει το ιδανικό κέντρο βάρους και σταθερότητας που απαιτείται για μια όρθια, ζιγκ-ζαγκ κίνηση.

Η μελέτη επεσήμανε ότι τα μοάι του δρόμου, τα οποία ανακαλύφθηκαν -σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές σε αρχαία μονοπάτια μεταφοράς- συνήθως μπρούμυτα σε κατηφορικές πλαγιές και ανάσκελα σε ανηφόρες, μοιράζονταν ξεχωριστά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, όπως φαρδιές βάσεις σε σχήμα D και στάσεις του σώματος με κλίση προς τα εμπρός, βελτιστοποιημένες για τις ανάγκες ταλάντωσης των γιγάντιων γλυπτών, ανέφεραν οι ερευνητές. Οι Λίπο και Χαντ διατύπωσαν, δε, την υπόθεση ότι ζημιές όπως τα πλευρικά κατάγματα θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα πτώσεων των γλυπτών κατά τη διάρκεια τέτοιων «περιπάτων», και ότι ο κοίλος σχεδιασμός των μονοπατιών βοήθησε να διατηρούν τα μοάι την ταλαντευόμενη πορεία τους.

Κάθε φορά, δε, που οι Ραπανούι μετακινούσαν ένα άγαλμα, «φαίνεται ότι έφτιαχναν έναν δρόμο», επεσήμανε ο δρ Λίπο, «Ο δρόμος ήταν μέρος της μετακίνησης του αγάλματος», εξήγησε.

Στην δημοσίευση, οι ερευνητές παρουσιάζουν το έργο τους ως «δικαίωση της πειραματικής αρχαιολογίας και μελέτη περίπτωσης της επιστημονικής αντίστασης στην αλλαγή παραδείγματος». Η έρευνά τους, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Νίκολας Κάουγουι, επιμελητής Προϊστορικών και Ωκεάνιων Συλλογών στα Βασιλικά Μουσεία Τέχνης και Ιστορίας των Βρυξελλών και συγγραφέας του έργου «Νησί του Πάσχα: Το Μεγάλο Ταμπού», υποστηρίζει ότι οι Λίπο και Χαντ μπορεί να έχουν παρερμηνεύσει ορισμένα από τα στοιχεία. Περίπου τα μισά από τα αγάλματα που ανακαλύφθηκαν κατά μήκος των μονοπατιών είναι άθικτα, ενώ ακόμη και τα σπασμένα έχουν τα θραύσματα κοντά τους. Αυτό, σύμφωνα με τον δρ Κάουγουι, υποδηλώνει ότι τα μοάι έσπασαν ενώ ήταν μπρούμυτα και όχι ότι έπεσαν κατά τη μεταφορά.

Κατά την άποψή του, τα στενά ρυάκια που προκλήθηκαν από τη διάβρωση του νερού της βροχής δείχνουν ότι τα αγάλματα στέκονταν όρθια κατά μήκος των μονοπατιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς για δεκαετίες ή και πάνω από έναν αιώνα. Σημείωσε επίσης ότι το στυλ των μοάι του δρόμου έμοιαζε περισσότερο με τα αγάλματα που βρέθηκαν στις πλαγιές του ηφαιστείου παρά με εκείνα που είχαν στηθεί σε τελετουργικές πλατφόρμες.

«Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι τα μοάι που υπάρχουν κατά μήκος των αρχαίων μονοπατιών δεν έχουν καμία σχέση με τη μεταφορά», τόνισε ο βέλγος αρχαιολόγος.

Ενα ελαττωματικό «διαμάντι»…

Η δημοφιλής αντίληψη για το Ράπα Νούι διαμορφώθηκε από το best seller του Τζάρεντ Ντάιαμοντ « Κατάρρευση: Πώς οι κοινωνίες επιλέγουν να αποτύχουν ή να επιτύχουν» (2005), που πρότεινε ένα αφήγημα αυτοπροκαλούμενης οικολογικής καταστροφής. Ο δρ Ντάιαμοντ, νυν ομότιμος καθηγητής Γεωγραφίας στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Αντζελες, ισχυρίστηκε ότι μια κλιμακούμενη αντιπαλότητα μεταξύ των νησιωτών τους οδήγησε στην κατασκευή ολοένα και πιο μεγάλων μοάι, πράγμα που απαιτούσε εκτεταμένη υλοτομία στα κάποτε άφθονα φοινικοδάση του νησιού, για μεταφορά εξοπλισμού όπως έλκηθρα, κυλίνδρους και σχοινιά.

Σύμφωνα με τον δρ Ντάιαμοντ, η εκτεταμένη αποψίλωση των δασών προκάλεσε διάβρωση του εδάφους και λιμό. Αυτή η περιβαλλοντική και επισιτιστική κρίση οδήγησε τελικά σε μια πλήρη κοινωνική κατάρρευση, που σημαδεύτηκε από πόλεμο και κανιβαλισμό, ακόμη και πριν φτάσουν οι Ολλανδοί το 1722. Είναι μια θεωρία, που παρουσιάζει την ιστορία των Ραπα Νούι ως προειδοποίηση για έναν πολιτισμό που κατανάλωσε τους δικούς του πόρους μέχρι του βαθμού της εξαφάνισης, σημειώνει στους New York Times ο Φραντς Λιντζ.

Μετά την έκδοση του βιβλίου του Ντάιαμοντ, διατυπώθηκαν αμφιβολίες για την θεωρία του από διάφορους ερευνητές. Σε μια εργασία τους το 2007, δε, οι Λίπο και Χαντ, αμφισβήτησαν την εκδοχή του αμερικανού καθηγητή, υποστηρίζοντας αντιθέτως ότι η κοινωνία των Ράπα Νούι ήταν λειτουργική και ακμάζουσα κατά την άφιξη των Ολλανδών. Σημείωσαν την έλλειψη αρχαιολογικών στοιχείων για εκτεταμένο πόλεμο, όπως οχυρώσεις ή σημάδια βίας σε σκελετικά υπολείμματα, κάτι που είναι συνηθισμένο σε άλλα νησιά της Πολυνησίας, ενώ τα εργαλεία οψιδιανού, που βρέθηκαν, ανταποκρίνονταν σε γεωργική χρήση. «Τα πιο θανατηφόρα αντικείμενα που βρέθηκαν στο Ράπα Νούι, και σίγουρα χρησιμοποιήθηκαν από τους Ραπανούι εναντίον Ευρωπαίων, είναι μεγάλες πέτρες που ρίχνονταν σε κεφάλια», είπε ο δρ Λίπο.

Ερευνητές, μεταξύ των οποίων οι Λίπο και Χαντ, χρησιμοποίησαν αργότερα δεδομένα δορυφορικών εικόνων για να χαρτογραφήσουν τους βραχόκηπους του Ράπα Νούι, ένα καινοτόμο σύστημα καλλιέργειας για γλυκοπατάτες και άλλες καλλιέργειες που επέτρεπε στους κατοίκους να διαχειρίζονται το περιορισμένο περιβάλλον με βιώσιμο τρόπο. Με βάση τη μικρότερη κλίμακα αυτών των κήπων σε σύγκριση με προηγούμενες υποθέσεις, οι ερευνητές εκτίμησαν τη μέγιστη χωρητικότητα του νησιού σε σταθερά 3.000 έως 4.000 άτομα. Αυτός ο αριθμός ευθυγραμμίζεται με τα μεγέθη πληθυσμού που καταγράφηκαν από τους πρώτους Ευρωπαίους επισκέπτες, αντικρούοντας τις θεωρίες για μια μαζική οικοκτονία (ecocide).

Οι Λίπο και Χαντ απέδωσαν την επακόλουθη μείωση του πληθυσμού — σε μόλις 111 άτομα το 1877— σε εξωτερικούς παράγοντες εξαιτίας των Ευρωπαίων, που έφεραν στο νησί επιδημίες ασθενειών όπως η φυματίωση, η δυσεντερία και η λέπρα, στις επιπτώσεις του δουλεμπορίου και την κλοπή γης, που υποδηλώνουν μια κατά τα άλλα ανθεκτική κοινωνία η οποία νικήθηκε από εξωτερικές δυνάμεις.

Κάποιοι συνάδελφοί τους αντιμετωπίζουν το έργο τους με σκεπτικισμό άλλοι πάλι με θαυμασμό. «Το έργο τους είναι εξαιρετικά σημαντικό», δήλωσε ο Ιθαν Ε. Κόχραν, ανθρωπολόγος στο πανεπιστήμιο του Οκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, για την 25ετή έρευνα του δρ Λίπο, του δρ Χαντ και των συναδέλφων τους. «Εδειξαν ότι οι άνθρωποι του Ράπα Νούι ήταν ευρηματικοί και εφευρετικοί, καθιστώντας ένα από τα πιο αφιλόξενα μέρη στη γη κατοικήσιμο για αιώνες και δημιουργώντας μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία στον κόσμο», τόνισε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News