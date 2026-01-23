Γενική απεργία και διαδηλώσεις στη Μινεσότα κατά της ICE

Δεκάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μινεσότα κατέβασαν ρολά την Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας «γενικής απεργίας», σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη χιλιάδων πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στους δρόμους της Μινεάπολης, με απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«ICE OUT!» ήταν το μήνυμα που αναγραφόταν στα φυλλάδια κολλημένα στις πόρτες των επιχειρήσεων, σε μια παγωμένη, χιονισμένη Μινεάπολη, με τη θερμοκρασία πολύ κάτω από το μηδέν. «ΟΧΙ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΟΧΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΟΧΙ ΨΩΝΙΑ». Σε όλη την Πολιτεία, μπαρ, εστιατόρια, μουσεία, καταστήματα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους για την ημέρα.

Πολλοί εργαζόμενοι συμμετείχαν σε πορεία, την οποία οι διοργανωτές χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίδειξη αντίθεσης στην ενίσχυση της ομοσπονδιακής παρουσίας, την οποία ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, και άλλοι Δημοκρατικοί πολιτικοί έχουν παρομοιάσει με «εισβολή».

Ο Μιγκέλ Ερνάντες, κοινοτικός ακτιβιστής που έκλεισε για την ημέρα το αρτοποιείο του, Lito’s Bakery, στη Μινεάπολη, φόρεσε τέσσερα στρώματα ρούχων, μάλλινες κάλτσες και ένα βαρύ μπουφάν πριν βγει στους δρόμους για να διαδηλώσει.

«Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη μέρα, κανείς δεν θα έβγαινε έξω», είπε στο Reuters, αναφερόμενος στις ακραίες καιρικές συνθήκες. «Για εμάς, είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς την κοινότητά μας, ότι βλέπουμε τον πόνο και τη δυστυχία που εκτυλίσσονται στους δρόμους, και είναι ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς μας ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να εμφανίζονται στα δελτία ειδήσεων», πρόσθεσε.

Κανένα σχολικό διαμέρισμα δεν ανέστειλε τη λειτουργία του, ωστόσο σχολεία στις δίδυμες πόλεις της Μινεάπολης και του Σεντ Πολ προσέφεραν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την επιχείρηση στη Μινεσότα έπειτα από καταγγελίες για απάτη εις βάρος ορισμένων μελών της μεγάλης κοινότητας πολιτών σομαλικής καταγωγής που ζουν στην Πολιτεία.

Εχει χαρακτηρίσει τους σομαλούς μετανάστες «σκουπίδια» και έχει δηλώσει ότι θα απομακρυνθούν από τη χώρα στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να απελάσει περισσότερους μετανάστες -συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων που έχουν εισέλθει νόμιμα για να ζητήσουν άσυλο ή διαμένουν με νόμιμο καθεστώς – από κάθε προηγούμενο πρόεδρο.

Οι κάτοικοι της Μινεσότα απάντησαν με οργή, βγαίνοντας στους δρόμους μέρα και νύχτα, κάνοντας θόρυβο με σφυρίχτρες και μουσικά όργανα. Σε αρκετές περιπτώσεις, πράκτορες και διαδηλωτές αντάλλαξαν ύβρεις, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και φωτοβολίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν τα πλήθη. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ορισμένοι διαδηλωτές παρενοχλούν τους πράκτορες και εμποδίζουν το έργο τους.

Ανώτατα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης μετέβησαν στη Μινεάπολη για να υπερασπιστούν τη δράση της ICE. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψή του, ότι η κυβέρνηση «κάνει ό,τι μπορεί για να χαμηλώσει τους τόνους».

Οι πολυάριθμες εταιρείες της λίστας Fortune 500 που εδρεύουν στη Μινεσότα -κυρίως στην περιοχή της Μινεάπολης- απέφυγαν να τοποθετηθούν δημόσια για τις επιχειρήσεις της ICE.

Η Target, με έδρα τη Μινεάπολη, η οποία έχει δεχθεί κριτική τον τελευταίο χρόνο για την υπαναχώρησή της από τη δημόσια δέσμευσή της σε πολιτικές διαφορετικότητας, βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο επειδή δεν πήρε θέση για τις έρευνες που πραγματοποιούνται στα καταστήματά της.

Πολιτειακοί νομοθέτες ζήτησαν από την εταιρεία διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες που έχει δώσει στους εργαζομένους της σε περίπτωση εμφάνισης πρακτόρων της ICE στα καταστήματα. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

