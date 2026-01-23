Οταν ο Τσάρλι Τσάπλιν μας θάμπωσε με «Τα Φώτα της Πόλης»

Στα «Φώτα της Πόλης», ο Τσάρλι Τσάπλιν υποδύεται τον Σαρλό, έναν άνεργο περιπλανόμενο πλην όμως καλόκαρδο αλητάκο που ερωτεύεται μια τυφλή κοπέλα (Βιρτζίνα Τσέριλ) η οποία πουλάει λουλούδια και τον περνάει για εκατομμυριούχο. Ταυτόχρονα, ο εμβληματικός ήρωας του Τσάρλι Τσάπλιν θα γίνει φίλος με έναν αλκοολικό εκατομμυριούχο. Φόντο της βωβής ταινίας είναι το Μεγάλο Κραχ του 1929, που βούλιαξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια του Λονδίνου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Μεγάλης Υφεσης όπως συνηθίζεται να λέγεται η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στον κινηματογράφο του Λος Αντζελες στις 30 Ιανουαρίου 1931 και σημείωσε σχετικά καλή επιτυχία. Σήμερα ωστόσο, θεωρείται η καλύτερη ταινία του Τσάπλιν και μια από τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ο ίδιος ο δημιουργός της, όταν ρωτήθηκε το 1966 από τον δημοσιογράφο του περιοδικού Life, Ρίτσαρντ Μέριμαν, ποια από τις ταινίες του ήταν η αγαπημένη του, απάντησε «Λοιπόν νομίζω ότι μου άρεσαν “Τα Φώτα της Πόλης”», απάντησε πριν υποβαθμίσει τα επιτεύγματά του, όπως σχολιάζει στο BBC Culture ο Γκρέγκορι Γουέικμαν, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι γερή, καλοφτιαγμένη. “Τα Φώτα της Πόλης” είναι μια πραγματική κωμωδία».

Το 1952, «Τα Φώτα της Πόλης» κατέλαβαν τη δεύτερη θέση μαζί με τον «Χρυσοθήρα» (1925) του Τσάπλιν στην πρώτη από τις φημισμένες λίστες με τις σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών που δημοσίευσε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Ηταν μία από τις αγαπημένες ταινίες των Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Ορσον Γουέλς και Αντρέι Ταρκόφσκι, ενώ ο Τζέιμς Εϊτζι, σεναριογράφος του θρίλερ «Η νύχτα του κυνηγού» (1955) -ήταν η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Τσαρλς Λότον- έγραψε ότι περιλάμβανε την «καλύτερη υποκριτική και την μεγαλύτερη κινηματογραφική στιγμή».

Αυτή η στιγμή έρχεται ακριβώς στο τέλος της ταινίας, επισημαίνει ο Γουέικμαν στο BBC. Επιτέλους ξανά μαζί με τη νεαρή ανθοπώλη, που τώρα πια βλέπει, ο Σαρλό την κοιτάζει με αγάπη, καθώς η κάμερα σκοτεινιάζει. Είναι ένα πλάνο τόσο αγνού συναισθήματος και απλής συγκίνησης ώστε αναφέρεται συχνά ως το καλύτερο τέλος στην ιστορία του κινηματογράφου. Μάλιστα, στα 95 χρόνια από την πρεμιέρα των «Φώτων της Πόλης», πολλές ταινίες προσπάθησαν να αναπαράγουν την λεπτή καλλιτεχνική του δεινότητα και τη δύναμη των ερμηνειών του, χωρίς ωστόσο να το πετύχουν.

Ο ίδιος ο Τσάπλιν χρειάστηκε χρόνια δημιουργικού μόχθου και βασάνων για να δημιουργήσει την τελική σκηνή, η οποία λειτουργεί μόνο και μόνο επειδή είναι τόσο καλά στημένη η ταινία. Οταν ο Αλητάκος με το καπέλο μαθαίνει ότι η νεαρή ανθοπώλισσα πρόκειται να εκδιωχθεί από το διαμέρισμά της, εργάζεται ως οδοκαθαριστής και μετά ως πυγμάχος. Τελικά παίρνει τα χρήματα από έναν μεθυσμένο εκατομμυριούχο που τον ξεχνά όταν είναι νηφάλιος και τον κατηγορεί ότι τον κλέβει. Λίγο πριν συλληφθεί, ο Σαρλό δίνει τα χρήματα στο κορίτσι. Εκείνη καταφέρνει να πληρώσει το ενοίκιό της και να δει έναν γιατρό που θα τη θεραπεύσει.

Μήνες αργότερα, όταν ο Σαρλό αποφυλακίζεται, ανακαλύπτει ότι το κορίτσι βλέπει, πλέον, και διατηρεί το δικό της, πολύ επιτυχημένο ανθοπωλείο. Ο κουρελιασμένος Αλητάκος με το καπέλο εμφανίζεται έξω από το μαγαζί της και όταν τον αναγνωρίζει τελικά, μια έκφραση βαθιάς στοργής εμφανίζεται στο πρόσωπό της. Χαμογελάει κι αυτός, καθώς η ταινία φτάνει στο τέλος της.

«Ηταν τόσο αγνή»

Ο Τσαρλς Μάρλαντ, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «BFI Classics: City Lights», πιστεύει ότι η τελευταία σκηνή είναι το καθοριστικό δείγμα της σκηνοθετικής μαεστρίας του Τσάπλιν. «Ηξερε πώς να καδράρει τα πλάνα για να εντείνει το συναισθηματικό αποτέλεσμα της σκηνής. Η κάμερα περνάει από ένα μέσο σε ένα κοντινό πλάνο», είπε στο BBC, πριν επισημάνει ότι ο Τσάπλιν είπε κάποτε ότι χρησιμοποιούσε μακρινά πλάνα σε κωμωδίες και κοντινά πλάνα σε τραγωδίες και δράματα. «Επειτα, υπάρχει και το soundtrack, το οποίο είναι περίπλοκο, συναισθηματικό και προκαλεί μια πνευματική αντίδραση», πρόσθεσε.

Ωστόσο, όλα αυτά θα ήταν μάταια χωρίς τις ερμηνείες του Τσάπλιν και της Τσέριλ, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο με τα «Φώτα της Πόλης». Αφού γύρισε αρκετές εκδοχές της τελευταίας σκηνής, ο Τσάπλιν ένιωσε ότι το παρακάνουν, ότι υπερβάλλουν, λέει ο Μάρλαντ. Και αποφάσισε ότι ο Σαρλό έπρεπε απλώς να κοιτάξει την Τσέριλ με μεγαλύτερη ένταση. Σύμφωνα με τον Μάρλαντ, ο Τσάπλιν περιέγραψε κάποτε τη γύρισμα της σεκάνς ως «μια όμορφη αίσθηση του να μην παίζει κανείς. Απλά στέκεται έξω από τον εαυτό του. Το κλειδί ήταν να ντρέπεται ελαφρώς, να χαίρεται που τη συναντά ξανά, να ζητάει συγγνώμη χωρίς να συγκινείται. [Ο Σαρλό] παρακολουθεί και αναρωτιέται τι σκέφτεται εκείνη. Ηταν τόσο αγνό»…

Χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η Τσέριλ είπε στον Τζέφρι Βανς, συγγραφέα της βιογραφίας «Chaplin: Genius of the Cinema» (2003), ότι το δέρμα του Τσάπλιν ήταν συνήθως στεγνό, αλλά ένιωσε την παλάμη του να υγραίνεται καθώς πλησίαζαν στην απαιτούμενη ερμηνεία του φινάλε. «Ηξερε ότι του συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο», λέει ο Βανς στο BBC, «Οτι του έδινε αυτό που ήθελε κι εκείνος αντιδρούσε διαφορετικά. Αντιδρούσε όπως ο χαρακτήρας».

Ενας ζωτικός λόγος για τον οποίο τα «Φώτα της Πόλης» συνεχίζουν να έχουν απήχηση εδώ και δεκαετίες οφείλεται στην απόφαση του Τσάπλιν να μην δώσει ένα οριστικό τέλος στην ταινία, επισημαίνει ο βρετανός δημοσιογράφος. Οι ρομαντικοί υποστηρίζουν ότι, παρά την άθλια εμφάνιση του Σαρλό και την έλλειψη χρημάτων, το κορίτσι θα τον δεχτεί μετά από όσα έκανε γι’ αυτήν. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάει μαζί του.

«Δεν νομίζω ότι είναι ρομαντικό», λέει ο Βανς στο BBC. «Βλέπουμε τη ματαιοδοξία της όταν αποκαθίσταται η όρασή της. Κοιτάζεται στον καθρέφτη. Ασχολείται με τα μαλλιά της. Είναι απογοητευμένη επειδή δεν είναι αυτός ο πλούσιος άντρας. Οταν βλέπει για πρώτη φορά τον Σαρλό, γελάει και του δίνει χρήματα από οίκτο». Σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές καθώς ο Τσάρλι Τσάπλιν αλλάζει και από υπερβολικά χαρούμενος, τρομοκρατημένος, ντροπιασμένος εμφανίζεται ενθουσιασμένος, η ερμηνεία του είναι τόσο πολυεπίπεδη και διακριτική που αφήνει στους θεατές να αποφασίσουν οι ίδιοι τι θα συμβεί στη συνέχεια, παρατηρεί ο Γκρέγκορι Γουέιντμαν στο BBC.

Απλά το καλύτερο φινάλε;

Υπάρχουν, φυσικά, πολλοί αντίπαλοι που διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου τελικού πλάνου στην ιστορία του κινηματογράφου, όπως η σκηνή με τη Νόρμα Ντέσμοντ (Γκλόρια Σουάνσον) που ζητά το κοντινό της πλάνο στη «Λεωφόρο της Δύσης» (1950), το εκπληκτικό φινάλε του «Πρωτάρη» (1967), όπου ο Μπεν (Ντάστιν Χόφμαν) διακόπτει τον γάμο της αγαπημένης του Ελέιν (Κάθριν Ρος) και φεύγουν μαζί με το αστικό λεωφορείο, το δραματικό τέλος των «Δύο Ληστών» (1969), το κλείσιμο της πόρτας και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον στον «Νονό» (1972) και η τελευταία σεκάνς με τo Αγαλμα της Ελευθερίας στον «Πλανήτη των Πιθήκων» (2001) του Τιμ Μπάρτον. Αλλά καμία από αυτές τις σκηνές δεν έχει αναπαραχθεί τόσες πολλές φορές όσο το φινάλε των «Φώτων της Πόλης».

Ταινίες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους όπως τα «Τα 400 Χτυπήματα» (1959), «Αυτή είναι η Αγγλία» (2006), «Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε» (2014) και «Moonlight» (2016) οφείλουν στον Τσάπλιν ένα χρέος, καθώς καθεμία αυτές τελειώνει με τους χαρακτήρες της να κοιτάζουν την κάμερα. Σε αρκετές άλλες, πάλι, ο φόρος τιμής ήταν πολύ πιο εμφανής.

Το «Μανχάταν» (1979) του Γούντι Αλεν τελειώνει με τον Αϊζακ (Αλεν) να χαμογελάει θλιμμένα όταν η κοπέλα του, Τρέισι (Μάριελ Χέμινγκγουεϊ), του λέει ότι θα πάει στο Λονδίνο για έξι μήνες. Εναν χρόνο αργότερα, στο «Βρώμικο Σαββατοκύριακο» (1980) του Τζον Μακένζι, ο σκηνοθέτης επικεντρώνται στον γκάνγκστερ Χάρολντ Σαντ (Μπομπ Χόσκινς) που περνάει από μια ποικιλία συναισθημάτων σε γρήγορη διαδοχή καθώς συνειδητοποιεί ότι έχει συλληφθεί από δολοφόνους του IRA και πρόκειται να τον σκοτώσουν.

Ακόμα και το τέλος της κωμωδίας «Μπαμπούλας Α.Ε.» (2001) της Pixar παραπέμπει στα «Φώτα της Πόλης». Αντί να δείχνει την επανένωση του Σάλι με τη Μπου, αφού φαινομενικά το ζευγάρι χωρίστηκε για πάντα όταν καταστράφηκε η πόρτα της κρεβατοκάμαράς της, τον βλέπουμε να την ανοίγει απλά και να κοιτάζει γύρω του, ενώ ακούμε τη Μπου να λέει «Κίτι!» χαμογελώντας.

Οπως συμβαίνει συχνά, η λακωνικότητα κάνει αυτές τις στιγμές ακόμα πιο δυνατές σχολιάζει ο Γκρέγκορι Γουέικμαν στο BBC Culture. Αλλά χρειάζονται ώρες δημιουργικότητας, δεξιοτεχνίας και ταλέντου – καθώς και χιλιάδες, μερικές φορές, δε, εκατομμύρια, δολάρια – για να περάσουν αυτές οι σκηνές σε σελιλόιντ, πράγμα που ίσχυε ιδιαίτερα για τα «Φώτα της Πόλης» επισημαίνει ο βρετανός δημοσιογράφος. Δεν ήταν μόνο η πιο ακριβή ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν – με κόστος παραγωγής 1,5 εκατ. δολάρια (περίπου 30 εκατ. δολάρια σήμερα) – ο ίδιος πέρασε χρόνια δημιουργώντας την ιστορία, γυρίζοντάς την και ελπίζοντας ότι θα ανταποκρινόταν στις τεράστιες προσδοκίες που υπήρχαν για το έργο του.

Εργο αγάπης

Οταν οι κάμερες άρχισαν να τραβούν τα «Φώτα της Πόλης», στις 27 Δεκεμβρίου 1928, ο Τσάπλιν ήταν ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο. Εχοντας αναδυθεί από την αθλιότητα του Λονδίνου, ήταν ήδη πολυεκατομμυριούχος και είχε τον απόλυτο δημιουργικό έλεγχο στις ταινίες του. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε παρά το γεγονός ότι 14 μήνες πριν είχε κυκλοφορήσει η πρώτη ομιλούσα ταινία με τίτλο «Ο Τραγουδιστής της Τζαζ» (1927) και το Χόλιγουντ δεν ενδιαφερόταν πλέον για τις βωβές ταινίες, ο Τσάπλιν επέμενε ότι τα «Φώτα της Πόλης» δεν θα είχαν διαλόγους.

«Ηταν εντελώς ανένδοτος ως προς το ότι ο Σαρλό ήταν ένα πλάσμα του βωβού κινηματογράφου», λέει ο Βανς στο BBC, «Αλλά ήξερε επίσης ότι έπρεπε να κάνει μια τέλεια ταινία. Ενιωθε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να αποδεχτεί ένα κοινό μια βωβή ταινία.» Ο Τσάπλιν ήταν τόσο απασχολημένος με το να κάνει τα «Φώτα της Πόλης» όσο το δυνατόν πιο άψογα ώστε αφιέρωσε έναν ολόκληρο χρόνο στην προ-παραγωγή και τα γυρίσματα διήρκεσαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1930.

Η πρώτη συνάντηση του Σαρλό με το κορίτσι με τα λουλούδια, όπου εκείνη τον μπερδεύει με εκατομμυριούχο, βασάνισε τον Τσάπλιν σε τέτοιο βαθμό ώστε εξακολουθεί να κατέχει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες των περισσότερων λήψεων για μόνο μία σκηνή. Τη γύρισε 342 φορές. Ο δημιουργικός κόπος του Τσάπλιν, όμως, άξιζε τον κόπο. Τα «Φώτα της Πόλης» απέφεραν στο box office κέρδη τριπλάσια του προϋπολογισμού και έλαβαν διθυραμβικές κριτικές, ενώ με την πάροδο του χρόνου, η φήμη της ταινίας απλώς βελτιωνόταν.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, παρά τα εμβληματικά κωμικά σκηνικά του «Χρυσοθήρα» (1925), την καυστική σάτιρα των «Μοντέρνων Καιρών» (1936) και το συναρπαστικό φινάλε του «Μεγάλου Δικτάτορα» (1940), τα «Φώτα της Πόλης» αποδείχθηκαν η πιο διαχρονική και αξιαγάπητη ταινία του Τσάπλιν. «Οπως τα μυθιστορήματα του Ντίκενς και τα έργα του Σαίξπηρ, οι ταινίες του Τσάπλιν μπαίνουν και βγαίνουν από τη μόδα», λέει ο Βανς, «Αλλά η ομορφιά των “Φώτων της Πόλης” βρίσκεται στην απλότητα της ταινίας. Και ο Τσάπλιν ήξερε ότι η απλότητα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί», προσθέτει.

Η δύναμη και η ποίηση των «Φώτων της Πόλης» συνοψίζονται, δε, καλύτερα στο φινάλε όπου ένας γεμάτος ελπίδα Αλητάκος χαμογελάει και ονειρεύεται ένα λαμπρότερο μέλλον, ένα φινάλε το οποίο – μετά από σχεδόν 100 χρόνια και δεκάδες χιλιάδες «ομιλούσες» ταινίες – κανένα άλλο τέλος δεν έχει μπορέσει ακόμη να το πλησιάσει. «Γι’ αυτό ο Τσάπλιν ήταν ιδιοφυΐα», τονίζει ο Βανς, «Γι’ αυτό ήταν μια κατηγορία από μόνος του».

