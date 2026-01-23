Εσοδα-ρεκόρ και νέο επιχειρηματικό μοντέλο στο ποδόσφαιρο

Για τρίτη διαδοχική χρονιά και για 15η φορά στα 21 τελευταία χρόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των ευρωπαϊκών συλλόγων με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με την Deloitte Sports Business Group. Για την κατάταξη των club λαμβάνονται υπόψιν οι εισπράξεις από τις εμπορικές τους δραστηριότητες (διαφήμιση και χορηγίες), τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων τους και τις πωλήσεις εισιτηρίων.

Στη δεύτερη θέση πίσω από τη «Βασίλισσα», η οποία καταφέρνει να γεμίζει τα ταμεία της ακόμη και σε περιόδους που δεν έχει να επιδείξει κάποια σπουδαία αγωνιστική επιτυχία, όπως την περασμένη σεζόν, βρίσκεται ο έτερος γίγαντας του ισπανικού ποδοσφαίρου. Η Μπαρτσελόνα, πρωταθλήτρια στην Πριμέρα Ντιβιζιόν 2024-2025, επέστρεψε στην πρώτη τριάδα της Football Money League για πρώτη φορά μετά το 2019-2020. Αθλος, αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν αναγκασμένη να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της μακριά από το «Καμπ Νου» λόγω των έργων ανακατασκευής του.

Τα έσοδα της Ρεάλ ανήλθαν σε 1,120 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκείνα της Μπαρτσελόνα αυξήθηκαν εντυπωσιακά (κατά 27% σε σύγκριση με το 2023-2024), αλλά ήταν 170 εκατ. ευρώ χαμηλότερα. Της Μπάγερν Μονάχου έφτασαν τα 831 εκατ. ευρώ, ενώ της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν-Ζερμέν, τα 808 εκατ. ευρώ – είναι η μόνη εκπρόσωπος της γαλλικής λίγκας σε αυτή τη λίστα.

Το top-5 συμπληρώνει η Λίβερπουλ (807 εκατ. ευρώ), η οποία έγινε ο μόλις δεύτερος αγγλικός σύλλογος που ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια. Το οφείλει, κυρίως στην εκπληκτική της πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου. Η έρευνα της Deloitte επιβεβαιώνει ότι, πλην σπανίων εξαιρέσεων, τα έσοδα των ομάδων αυξάνονται ή μειώνονται αναλόγως με τις επιδόσεις τους στους αγωνιστικούς χώρους. Εστω κι αν, κάποιες φορές, καθυστερούν να τις ακολουθήσουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που πέρυσι τερμάτισε 15η στην Πρέμιερ Λιγκ και έχασε στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ από την Τότεναμ. Για πολλά χρόνια η δημοφιλία της αντιστάθμιζε τις αποτυχίες της (στις οκτώ τελευταίες σεζόν κατέκτησε μόνο ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Λιγκ Καπ), αλλά όχι πια. Υποχώρησε στην 8η θέση της λίστας, ενώ ποτέ στο παρελθόν, στα σχεδόν 30 χρόνια που η Deloitte πραγματοποιεί αυτή την έρευνα, δεν είχε μείνει εκτός της πρώτης «πεντάδας». Μάλιστα, δέκα φορές είχε βρεθεί στην κορυφή της Money League, όπως σημειώνει η Telegraph. Τώρα την προσπέρασαν, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Αρσεναλ.

Για πρώτη φορά δεν θα συναντήσουμε κάποιο αγγλικό club στις τέσσερις πρώτες θέσεις – αυτό οφείλεται και στον νέο τρόπο κατανομής των εσόδων του Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά η Πρέμιερ Λιγκ εξακολουθεί να είναι το πρωτάθλημα με τα υψηλότερα συνολικά έσοδα παγκοσμίως. Στο top-30 της Deloitte συγκαταλέγονται 15 από τους 20 κορυφαίους συλλόγους του Νησιού.

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας, τονίζει το Athletic, είναι πως για τρίτη διαδοχική σεζόν τα έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες (πάνω από 5 δισ. ευρώ στο σύνολο) αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τους συλλόγους. Αυξάνονται διαρκώς και αντιπροσωπεύουν το 43% των συνολικών εσόδων για τη σεζόν 2024-2025. Υπάρχουν ακόμη κάποιες ομάδες που βασίζονται κυρίως στα τηλεοπτικά τους δικαιώματα, όπως η Ιντερ, η Μπενφίκα, η Γουέστ Χαμ και η Αστον Βίλα (περισσότερο από όλες, σε ποσοστό 63,7%), όμως είναι σαφές ότι το ποδόσφαιρο στρέφεται, πλέον, σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο εστιάζει στην αύξηση των εσόδων από χορηγίες και από την εμπορική εκμετάλλευση των σταδίων -και των γύρω περιοχών- και τις μέρες που δεν διεξάγονται αγώνες.

Το περιγράφει ο Τιμ Μπριτζ, ανώτατο στέλεχος της Deloitte Sports Business Group: «Οι σύλλογοι που συναντάμε στο πάνω μισό της κατάταξης, είναι αυτοί που καταφέρνουν να αξιοποιήσουν καλύτερα το brand τους και τα γήπεδά τους. Η παρουσία ξενοδοχείων, εστιατορίων, ή ζυθοποιείων κοντά στις εγκαταστάσεις τους είναι συνηθισμένο φαινόμενο πλέον, και φανερώνει τη στρατηγική τους επιλογή για τη δημιουργία προορισμών ψυχαγωγίας όλο τον χρόνο».

Τα club με τα μεγαλύτερα έσοδα, που παρουσιάζει κάθε χρόνο η Deloitte, δεν είναι, απαραιτήτως, τα πλουσιότερα. Υπάρχουν και τα έξοδα. Η Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα, με έσοδα 941 εκατ. ευρώ εμφάνισε ζημίες ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότεροι από τους μισούς συλλόγους της λίστας έχουν προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές μισθών.

Ενα είναι βέβαιο: ότι η ποδοσφαιρική βιομηχανία εξακολουθεί να ευημερεί. Τα συνολικά έσοδα των top-20 συλλόγων ανήλθαν σε πρωτοφανή ύψη (11,5 δισ. ευρώ) και αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη (35%). Με τις 15 κορυφαίες ομάδες να συγκεντρώνουν συνολικά έσοδα 160 εκατομμυρίων ευρώ.

