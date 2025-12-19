Το απίθανο αυτογκόλ του ΠΑΣΟΚ

Επιχειρώντας να εξηγήσει την ακατανόητη επιλογή του ΠΑΣΟΚ να καταψηφίσει στη Βουλή τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ (19/12) ο βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας, είπε πως «η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν συνιστά μεταρρύθμιση, αλλά υποβάθμιση της αγροτικής πολιτικής και μετατροπή της στήριξης της παραγωγής σε λογιστική διαδικασία»! Να μη χαθεί δηλαδή το ανθρώπινο στοιχείο! Μα το είδαμε το ανθρώπινο στοιχείο στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ! Και έφριξε ολόκληρη η Ελλάδα.

Η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη μοιραία επαναφέρει στο μυαλό τις προηγούμενες παλινωδίες και την κινήσεις κόντρα στην κοινή λογική για ένα σύγχρονο κόμμα. Σε βαθμό που η τελευταία αυτή κίνηση, η ψήφος για να μείνει ακέραιο και να μην αλλοιωθεί από τον «τεχνοκρατισμό» και τους «λογιστές» το περήφανο μνημείο του ελληνισμού που ακούει στο όνομα ΟΠΕΚΕΠΕ, να εξηγεί όχι μόνο γιατί δεν κουνιέται η βελόνα (όπως ζήτησε ο Παύλος Γερουλάνος), αλλά να διερωτάται κανείς αν το κόμμα διακατέχεται από αυτοκτονικό ιδεασμό.

Πάνω που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί με την παρουσίαση του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο να μαζέψει κάποιους πόντους ως δυνάμει κυβερνητική δύναμη, πάνω που στριμώχνει στην Εξεταστική η Μιλένα Αποστολάκη τα πρωτοπαλίκαρα του σκανδάλου των επιδοτήσεων, το κόμμα δίνει μια και χύνει την καρδάρα με το γάλα. Γιατί με την ψήφο του ζητεί ουσιαστικά να σωθεί ως εν λειτουργία διατηρητέο το θερμοκήπιο διαφθοράς από όπου ξεπήδησε λ.χ. ο πολυφωτογραφημένος νεοδημοκράτης «Φραπές». Ο οποίος κάνοντας τις βόλτες του στην Πλατεία Κολωνακίου κάτι θα ένιωσε να σκιρτά μέσα του μαθαίνοντας ότι εκτός από κάποιους στα μπλόκα, την «ανθρωπιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ τη συμμερίζεται και το ΠΑΣΟΚ!

Για άλλη μια φορά το στίγμα θολώνει με ένα λάθος που συμβαίνει «χωρίς πίεση», τη στιγμή που το κόμμα έχει επιλέξει να αντιπαρατεθεί με τη ΝΔ ως ανταγωνιστικός πόλος υπεύθυνης διακυβέρνησης. Είναι προφανές ότι η «ωδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ», γιατί αυτό συνιστά η καταψήφιση της υπαγωγής του στην ΑΑΔΕ, δεν απευθύνεται στο μετριοπαθές ακροατήριο του μεσαίου χώρου που θέλει τον εκσυγχρονισμό της χώρας και εγκαλεί την κυβέρνηση για το σκάνδαλο. Αντίθετα, η Χαριλάου Τρικούπη ψαρεύει σε θολά νερά, φλερτάρει με τις δημαγωγικές και αρχαϊκές όψεις του πελατειασμού και του εκμαυλισμού που συμβολίζει ο εν λόγω οργανισμός.

Κι επειδή αυτά τα συμπτώματα τα έχουμε ξαναδεί, όπως με την κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και τον συγχρωτισμό με τη Ζωή Κωσταντοπούλου, η κοινοβουλευτική αυτή κίνηση είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο για τους επικριτές του. Με πρώτη τη ΝΔ η οποία πασχίζει, παρότι το σκάνδαλο αφορά καταφανώς κυρίως την ίδια, να εντάξει στο κάδρο και το ΠΑΣΟΚ.

Είναι προφανώς εξαιρετικά δύσκολο ένα κόμμα να πατάει σε δύο βάρκες, αναμένοντας κέρδη και από την Αριστερά και από την Κεντροδεξιά. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ιδεολογικό πρόσημο, μιλάμε για την κοινή λογική. Ο σάπιος ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενταχθεί σε έναν μηχανισμό που δεν είναι σάπιος και οποίος, όπως όλοι γνωρίζουν από την εποχή των μνημονίων, ελέγχεται (real time μάλιστα σε κάποιες πλευρές του) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με άλλα λόγια, την επιφύλαξη να μην ενταχθεί ο «ανθρώπινος» ΟΠΕΚΕΠΕ στα γρανάζια των «λογιστών» της ΑΑΔΕ —και της ΕΕ που «κρύβεται» από πίσω— μπορεί να την καταλάβει κανείς από μια γερόντισσα που μιλάει αραμαϊκά αλλά από ένα κόμμα που παρουσιάζεται ως κυβερνητική δύναμη, μάλλον αδύνατον.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News