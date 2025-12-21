Κρεμλίνο: «Δεν προετοιμάζεται καμία συνάντηση μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών»

Kαμία συνάντηση μεταξύ αμερικανών, ρώσων και ουκρανών απεσταλμένων δεν έχει αποφασιστεί, ανακοίνωσε την Κυριακή το Κρεμλίνο, καθώς από την Παρασκευή διεξάγονται στο Μαϊάμι των ΗΠΑ ξεχωριστές συνομιλίες για την εξεύρεση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Προς το παρόν κανείς δεν έχει μιλήσει σοβαρά γι’ αυτή την πρωτοβουλία και εξ όσων γνωρίζω δεν προετοιμάζεται», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσάκοφ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης βέβαιος ότι οι πιθανότητες ειρήνευσης στην Ουκρανία δεν βελτιώθηκαν από τις αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις που έκαναν οι Ευρωπαίοι και το Κίεβο. «Δεν πρόκειται για πρόβλεψη», είπε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το κείμενο ούτε την πιθανότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», πρόσθεσε.

Ευρωπαίοι και ουκρανοί διαπραγματευτές συζητούν αλλαγές σε σειρά αμερικανικών προτάσεων για την εξεύρεση συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ο οποίος οδεύει προς το πέμπτο έτος του, αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς τι αλλαγές έχουν γίνει στις αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ.

Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με ρώσους αξιωματούχους το Σάββατο στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και θα συνεχίζονταν την Κυριακή.

Ευρύτερες διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους επιθυμεί ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε την Κυριακή υπέρ της διεξαγωγής ευρύτερων διαβουλεύσεων με ευρωπαίους εταίρους, μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αμερικανικών και ουκρανικών ομάδων στη Φλόριντα.

«Κινούμαστε σε έναν αρκετά ταχύ ρυθμό και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης πως μόλις είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

