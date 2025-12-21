Αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου Μαλγάρων ελέγχεται για παράνομη επιδότηση

Αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για υπόθεση παράνομης επιδότησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύει την Κυριακή το διαδικτυακό Πρώτο Θέμα, όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, ο Κ.Α. έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Πώς εντοπίστηκε

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον εν λόγω αγρότη.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως και 2024. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη επιδότηση.

Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα.

Κατόπιν αυτού, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού, ο Κ.Α. έλαβε για τα 16 αυτά αγροτεμάχια συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο ελεγχόμενος για την περίοδο 2019 – 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών, ο ίδιος υπέβαλε και για το 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ταυτίζεται με τα αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη.

