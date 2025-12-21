Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Τι αποφάσισαν για Τέμπη και εορταστική έξοδο

Είκοσι δύο ημέρες στο μπλόκο της Νίκαιας συμπληρώνουν οι αγρότες στη Λάρισα και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, παρά τις συνεχείς κυβερνητικές προσκλήσεις σε διάλογο.

Το μεσημέρι της Κυριακής, σε νέα σύσκεψη, οι αγρότες της περιοχής αποφάσισαν να κλείσουν την σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά. Ετσι, από το πρωί της Δευτέρας δεν επιτρέπουν την διέλευση μόνον σε ΙΧ και λεωφορεία.

Από την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από την ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, αλλά δεν θα επιτρέπουν την διέλευση των φορτηγών τα οποία θα πρέπει να κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Κλειστή η εθνική στα Μάλγαρα

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι αγρότες έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις εορταστικές μετακινήσεις τους.

«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», υποστηρίζουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.

Δυτική Ελλάδα: Νέες κινητοποιήσεις

Σειρά από νέες κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας.

Στα Καλάβρυτα προχώρησαν το πρωί σε ολιγόωρο συμβολικό αποκλεισμό της πόλης, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι πρόκειται στήσουν μπλόκο στις 8 το βράδυ και για μία ώρα στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στον κόμβο του Κουβαρά, κοντά στο Αγρίνιο.

Ταυτόχρονα παραμένει για 16η συνεχόμενη ημέρα το μπλόκο στην «Ιόνια» οδό, στο ύψος του Αργυρόκαστρου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα της «Ολυμπίας» οδού.

Την Τρίτη και την Τετάρτη προγραμματίζουν να δώσουν στην κυκλοφορία μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους θα ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιαλείας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών.

