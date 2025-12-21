Κόντρα Πλεύρη – Δούκα για το street party έξω από εκκλησία στο Γαλάτσι

Αφορμή για διένεξη στάθηκε το πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λαμπρινή και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων (Athens City Festival).

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν φωτορυθμικά να έχουν στηθεί στο εξωτερικό του ναού του Αγίου Νικολάου και τον DJ στο πλατύσκαλο.

Το πάρτι είχε προαναγγελθεί από τα επίσημα κανάλια του δήμου, τα οποία ανέφεραν: «Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς».

Ομως δεν έδειξαν όλοι τον ίδιο ενθουσιασμό, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις για την χρήση των χώρων του ναού και επικρίσεις εναντίον του δήμου.

Πλεύρης: «Ντροπή»

Από πλευράς κυβέρνησης αντέδρασε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης ο οποίος ανάφερε σε σχετική ανάρτηση: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas»

Τι απάντησε ο δήμαρχος

Ο Χάρης Δούκας απάντησε βεβαίως, με δική του ανάρτηση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς… Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους».

