Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η επιδρομή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Άρμα του Γεδεών», είχε ως στόχο τον Σινουάρ, ο οποίος πιστεύεται ότι κρυβόταν σε υπόγειο καταφύγιο. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 28 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό περισσότερων από 50 ατόμων.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον θάνατο του Σινουάρ ως «βαρύ πλήγμα στο κακό», τόνισε πως ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της περιοχής από το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές Αρχές θεωρούσαν τον Μοχάμαντ Σινουάρ εξίσου αδιάλλακτο με τον αδελφό του, αλλά με σαφώς μεγαλύτερη στρατιωτική εμπειρία. Σύμφωνα με τους IDF, ηγείτο της Ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς έως το 2016, ενώ φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της πολύνεκρης επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον θάνατο του Σινουάρ, ωστόσο, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία δήλωσε ότι η ταυτοποίηση του σώματός του πραγματοποιήθηκε μέσω εξετάσεων DNA και δοντιών.

The IDF releases footage showing the aftermath of its strike on a Hamas subterranean command center below the European Hospital in southern Gaza, a strike that defense sources said targeted Hamas leader Muhammad Sinwar.

