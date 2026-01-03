Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Τέλος ο Μαδούρο, τον απήγαγαν οι Αμερικανοί!

Το Σάββατο (03.01) ξημέρωσε σε μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα: πλέον οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ «δικαιούνται» να εκτελούν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια τρίτη χώρα, να συλλαμβάνουν και τελικά να εκδιώχνουν από τη χώρα τους ηγέτες της –καλούς ή κακούς ηγέτες, δεν είναι εδώ το ζητούμενο, το ζητούμενο είναι ότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί πλέον γράμμα κενό.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τις αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του αμερικανού προέδρου –πού αλλού;– στην πλατφόρμα Truth Social, σηματοδοτώντας μια πρωτοφανή κλιμάκωση στην αντιπαράθεση Ουάσινγκτον-Καράκας, αλλά και, όπως προείπαμε, μια νέα εποχή στο διεθνές γίγνεσθαι.

Ακόμα και αν δεχτούμε πως όντως ο Μαδούρο ήταν ένας διεφθαρμένος δικτάτορας, η απαγωγή του από τους Αμερικανούς –διότι περί απαγωγής πρόκειται– δημιουργεί πλέον ένα επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο μπορεί να επικαλεστεί ο οποιοσδήποτε ισχυρός επιθυμεί να ξεμπερδεύει με κάποιον ενοχλητικό ηγέτη μικρότερης σε ισχύ χώρα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός Βενεζουέλας, στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε «με τη συνεργασία των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου».

Οπως ανέφερε, περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 (τοπική ώρα, 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο, δηλαδή στην προσωπική του έπαυλη στη Φλόριντα και όχι στον Λευκό Οίκο.

Στην πρώτη αντίδραση από το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, δήλωσε ότι ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του».

«Μια νέα αυγή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα θα λογοδοτήσει επιτέλους στη Δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του», έγραψε στο X.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικηρυγμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, με τις αμερικανικές Αρχές να τον κατηγορούν για εμπλοκή σε διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και για εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύλληψή του, εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα, συνιστά μείζονα εξέλιξη με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις για τη Λατινική Αμερική και το διεθνές σύστημα ασφάλειας.

Στην ανάρτησή του, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ «πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της», προσθέτοντας ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη και τη μεταφορά του Μαδούρο εκτός χώρας. «Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», σημείωσε, καλώντας σε αναμονή για την επίσημη ενημέρωση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των σφοδρών αμερικανικών πληγμάτων στο Καράκας και αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις, καθώς θέτει νέα δεδομένα στο ήδη εκρηκτικό σκηνικό της Βενεζουέλας.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Καράκας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν τουλάχιστον επτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους βασικούς στόχους ήταν το Φρούριο Τιούνα, στη νότια πλευρά της πόλης, το μεγαλύτερο στρατιωτικό συγκρότημα της χώρας, όπου στεγάζονται, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Άμυνας και η Στρατιωτική Ακαδημία. Από τους βομβαρδισμούς προκλήθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 01:50 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

«Μια έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το παράθυρό μου έτρεμε», δήλωσε ανταποκρίτρια του CNN.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στο Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα.

Σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι πρόκειται για ενέργεια που «απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων».

Σύμφωνα με το Καράκας, στόχος της επίθεσης είναι «η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας, και ιδίως του πετρελαίου και των ορυκτών της», καθώς και η επιβολή αλλαγής καθεστώτος δια της ισχύος.

Η κυβέρνηση κάλεσε όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτό που χαρακτήρισε «ιμπεριαλιστική επίθεση».

Ο πρόεδρος Μαδούρο, όπως ανακοινώθηκε, υπέγραψε διάταγμα κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τονίζοντας ότι «ολόκληρη η χώρα οφείλει να κινητοποιηθεί».

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι οι εντολές του Μαδούρο προς τον στρατό παραμένουν σε πλήρη ισχύ, απαιτώντας ταυτόχρονα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «απόδειξη ζωής» τόσο του ίδιου του προέδρου όσο και της Πρώτης Κυρίας Σίλια Φλόρες.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη βάναυση επίθεση και δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία . Απαιτούμε απόδειξη ζωής τους από την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Παρά την αβεβαιότητα, υποστήριξε ότι ο Μαδούρο «έχει δώσει πολύ σαφείς και συγκεκριμένες εντολές στις Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις», ώστε να ενεργοποιηθούν όλα τα σχέδια για την «πλήρη άμυνα του έθνους».

Τις επιθέσεις κατήγγειλε και ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος έκανε λόγο για βομβαρδισμό του Καράκας με πυραύλους.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο X, ζητώντας την άμεση σύγκληση τόσο του Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών όσο και του ΟΗΕ, προκειμένου να αποφανθούν για τη διεθνή νομιμότητα της επίθεσης.

Οι εξελίξεις έρχονται έπειτα από μήνες κλιμακούμενων απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, εάν η Βενεζουέλα δεν σταματήσει τη δράση σκαφών διακίνησης ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει τον Μαδούρο επικεφαλής «ναρκοτρομοκρατικού κράτους».

Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον είχε εντείνει την πίεση προς το Καράκας, με πτήσεις κοντά στα σύνορα, ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας στην περιοχή και επιχειρήσεις κατά φερόμενων διακινητών ναρκωτικών.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Μαδούρο είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποχώρησή του από την εξουσία, ασυλία από διώξεις και πρόσβαση των ΗΠΑ στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Καμία συμφωνία, ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε.

Λίγες ημέρες αργότερα, τα αεροπορικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν, σηματοδοτώντας μια από τις πιο επικίνδυνες κλιμακώσεις στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, σε ένα σκηνικό όπου η Βενεζουέλα κατηγορεί ανοιχτά την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος και έλεγχο των ενεργειακών της πόρων.

