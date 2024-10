Βίντεο: Οι τελευταίες στιγμές του Γιαχία Σινουάρ

Ενα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπαίνει μέσα από ένα παράθυρο χωρίς τζάμι στον δεύτερο όροφο ενός ημικατεστραμμένου κτιρίου.

Διακρίνεται ένας άνδρας, με καλυμμένο το πρόσωπό του, που κάθεται σκυμμένος σε μια πολυθρόνα.

Οπως διαπιστώθηκε αργότερα, πρόκειται για τον τραυματισμένο Γιαχία Σινουάρ, τον αρχηγό της Χαμάς και εγκέφαλο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, που κρατάει ένα ξύλο στο αριστερό του χέρι.

Κραδαίνοντας το αυτοσχέδιο όπλο του προς το drone, ο Σινουάρ το πετάει προς το μέρος του, χωρίς πολλή δύναμη.

Εκεί τελειώνει το βίντεο. Αμέσως μετά, ένα ισραηλινό τανκ έβαλε εναντίον του, χωρίς οι ισραηλινοί στρατιώτες να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για τον Σινουάρ, τον πιο καταζητούμενο εχθρό του Ισραήλ.

Drone footage of an injured Sinwar moments before he was Eliminated pic.twitter.com/om8fXovN8r

— Mossad Commentary (@MOSSADil) October 17, 2024