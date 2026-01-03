Στα μπλόκα επιστρέφουν οι αγρότες, κρίσιμες αποφάσεις την Κυριακή

Μετά το διάλειμμα των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν δυναμικά στα μπλόκα και δίνουν ραντεβού την Κυριακή (4/01) στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων, η οποία θεωρείται κομβική για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Ολα δείχνουν ότι στο τραπέζι θα τεθεί σοβαρά η περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους, με πιο δυναμικές μορφές αγώνα, εφόσον δεν υπάρξουν σαφή δείγματα ανταπόκρισης από την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, έκανε λόγο για άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας με την κυβέρνηση την Κυριακή, την ώρα που στα μπλόκα καταγράφονται εισηγήσεις για γενικευμένη κλιμάκωση .

Η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα αποτελεί το ορόσημο, καθώς εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, με ορισμένες φωνές να αφήνουν ανοιχτό παράθυρο διαλόγου, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι αγρότες, μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστώσει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους από την πλευρά της κυβέρνησης, γεγονός που, όπως λένε, δεν τους επιτρέπει να προσέλθουν σε διάλογο χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Για τον λόγο αυτόν, αμέσως μετά τις γιορτές προσανατολίζονται σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι συνολικές πληρωμές αυξήθηκαν από 3,38 δισ. ευρώ το 2024 σε 3,82 δισ. ευρώ το 2025.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε ακατανόητη την άρνηση διαλόγου από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές.

Οπως δήλωσε, «από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ήδη ικανοποιηθεί τα 16, ενώ άλλα τέσσερα βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας», προσθέτοντας ότι «η εμμονή στα μπλόκα και η άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη» και καλώντας όλες τις πλευρές να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας απηύθυνε εκ νέου πρόσκληση για διάλογο προς τους αγρότες, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συζήτηση με όλα τα δεδομένα στο τραπέζι μπορεί να αναζητηθεί ουσιαστική λύση στα προβλήματα του κλάδου.

Κρίσιμη θεωρείται και η γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες θα αποφασίσουν τη θέση με την οποία θα προσέλθουν στην πανελλαδική σύσκεψη.

Εκπρόσωποι του μπλόκου, σχολιάζοντας στο ΕΡΤNews τις δηλώσεις Ανεστίδη, ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν μυστικές διαβουλεύσεις ούτε παρασκηνιακές συνομιλίες με το Μέγαρο Μαξίμου.

Τονίζουν ότι η θέση τους παραμένει αμετάβλητη: ζητούν δημόσιες, ξεκάθαρες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσά, για τα βασικά αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Μόνο τότε, όπως λένε, θα προσέλθουν σε διάλογο.

Μέχρι να υπάρξει αυτή η σαφής δέσμευση, οι αγρότες της Νίκαιας εκτιμούν ότι μόνο η κλιμάκωση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Με αυτή τη γραμμή θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση του Σαββάτου και αυτή θα αποτελέσει την πρόταση προς την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Το είδος της κλιμάκωσης –είτε πρόκειται για κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων μετά τα Θεοφάνια, είτε για κινητοποιήσεις με τρακτέρ ή συλλαλητήριο στην Αθήνα– θα αποφασιστεί στη σύσκεψη του Σαββάτου.

Ηδη, στο Κάστρο Βοιωτίας, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό στο τμήμα από το Μαρτίνο έως λίγο μετά το Κάστρο, με παράκαμψη οκτώ χιλιομέτρων, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοικτό με μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Αγρότες από τη Θήβα δήλωσαν στο ΕΡΤNews ότι από νωρίς το πρωί του Σαββάτου θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ εντός της ημέρας θα ακολουθήσει και κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, πάντως, φαίνεται ότι έχουν ήδη γίνει προπαρασκευαστικές συνομιλίες με κυβερνητικά στελέχη, με τον Κώστα Ανεστίδη να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το περιεχόμενό τους.

Το βέβαιο είναι ότι όλες οι εξελίξεις θα κριθούν στη σύσκεψη της Κυριακής, καθώς κανένα από τα μέλη του μπλόκου δεν επιθυμεί να υπάρξει διάσπαση του αγροτικού κινήματος.

Καθοριστική προϋπόθεση παραμένει η ύπαρξη θετικής ανταπόκρισης από την κυβέρνηση.

Αν από τις επικοινωνίες διαπιστωθεί ότι υπάρχει τέτοιο έδαφος, τότε αυτό θα λειτουργήσει ως επιπλέον μοχλός πίεσης ώστε να γίνει αποδεκτή, έστω και δοκιμαστικά, μια συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και χωρίς άμεσο απτό αποτέλεσμα.

