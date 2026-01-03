Σορός εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες – Πιθανόν ανήκει στον αγνοούμενο από τα Ανω Πορόια

Στον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Aνω Ποροΐων που αγνοείται από την προπαραμονή των Χριστουγέννων φαίνεται ότι ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο του όρους Μπέλλες, στην περιοχή «Χωνί», σύμφωνα, τουλάχιστον, με ανάρτηση των εθελοντών διασωστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου από τα Ανω Πορόια Σερρών σε δύσβατο σημείο από συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή Χωνί. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια», αναφέρεται στην ανάρτηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο, για την ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε νεκρό και τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ για την περισυλλογή στοιχείων και την αξιοποίηση ιχνών και πειστηρίων, που εκτιμάται ότι μπορεί να δώσουν απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση του 45χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στα Ανω Πορόια, δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

